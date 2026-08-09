নেতাজি ইস্যুতে পাল্টি অনন্ত মহারাজের, সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে দোষ চাপালেন

নেতাজি ইস্যুতে পাল্টি অনন্ত মহারাজের, সংবাদমাধ্যমের ঘাড়ে দোষ চাপালেন
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় তাঁর একটি বক্তব্য সামনে আসে ৷ যেখানে অনন্ত মহারাজের দাবি, নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে তিনি কিছুই বলিনি।
Published : August 9, 2026 at 9:06 PM IST
কোচবিহার, 9 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র শোরগোলের মধ্যেই নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ। তাঁর দাবি, নেতাজির মৃত্যু নিয়ে তিনি কোনও ভুল মন্তব্যই করেননি। বরং তাঁর বক্তব্যকে সংবাদমাধ্যমে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।
রবিবার সোশাল মিডিয়ায় তাঁর একটি বক্তব্য সামনে আসে ৷ যেখানে অনন্ত মহারাজ বলেন, “নেতাজির মৃত্যু সম্পর্কে আমি কিছুই বলিনি। সংবাদমাধ্যম পাগলের প্রলাপ বকছে।” এরপর নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি জানান, মহারাজার ভাই ইন্দ্রজিৎ নারায়ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মার দিকে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, ইন্দ্রজিৎ নারায়ণী সেনা এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ ফিরে এলেও নেতাজি ফিরে আসেননি। অনন্ত মহারাজের বক্তব্য, “যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যদি ঘুরে না আসে, তাহলে কী বলা যায় ? তবে নেতাজির মৃত্যু হয়েছে— এটা আমি বলিনি।” একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেন, আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন নিয়ে তিনি বলেছিলেন, “নেতাজির বাপের তাগদ আছে নাকি আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে।”
প্রসঙ্গত, প্রায় দু’সপ্তাহ আগে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রসঙ্গে অনন্ত মহারাজের একটি মন্তব্য ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সে সময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, “আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজির বাপের সম্পত্তি ?” পাশাপাশি তাঁর দাবি ছিল, জার্মানিরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে তা নেতাজিকে দিয়েছিল এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বন্দুক ধরার কারণে নেতাজিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু হয়।
নেতাজির ইতিহাস এবং আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে এমন মন্তব্য কেন করা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বিভিন্ন মহলে। বিজেপি নেতা তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক অবশ্য পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, অনন্ত মহারাজের এই মন্তব্য তিনি বা তাঁর দল সমর্থন করে না। তবে বিতর্কের মধ্যেই এবার নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে নেতাজির মৃত্যু নিয়ে কোনও মন্তব্য করার কথা অস্বীকার করলেন অনন্ত মহারাজ। তাঁর এই নতুন অবস্থানকে ঘিরে ফের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।