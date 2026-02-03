মাধ্যমিকের দ্বিতীয় দিনে বাতিল 5 জনের পরীক্ষা, অফিসার ইনচার্জকে মারধরের অভিযোগে সাসপেন্ড 7
গ্রুপ-ডি কর্মীর কাছে মোবাইল থাকা নিয়ে প্রতিবাদ করায় সেক্রেটারি অফিসার ইনচার্জকে মারধরের অভিযোগ ৷
Published : February 3, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: মঙ্গলবার ছিল মাধ্যমিকের ইংরেজি পরীক্ষা ৷ যে পরীক্ষায় মোট পাঁচজন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ অভিযোগ, এই 5 জন পরীক্ষার্থীই মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকেছিল বলে অভিযোগ ৷ অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমানের একটি স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মী মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ার পর, পাল্টা সেন্টারের সেক্রেটারি অফিসার ইনচার্জকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ ৷ যে ঘটনায় 7 জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৷
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানা গিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী সেন্টারের সেক্রেটারি অফিসার ইনচার্জ এবং ভেন্যু সুপারভাইজার ছাড়া কেউ মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন না ৷ কিন্তু, পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের আছাপুর হাইস্কুলের একটি স্কুলের গ্রুপ-ডি’র কর্মী মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করেন বলে অভিযোগ ৷
পরীক্ষা শেষ মুহূর্তে তাঁর মোবাইল ফোন বেজে ওঠে ৷ তখন তাঁকে বাধা দেন অফিসার ইনচার্জ ৷ অভিযোগ, গ্রুপ-ডি’র কর্মীকে বাধা দেওয়ায় অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন স্কুলের সাত শিক্ষক ৷ এরপর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সামনেই বিষয়টি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় ৷ ওই অফিসার ইনচার্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
পর্ষদ সূত্রে খবর, ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে ৷ যেখানে অফিসার ইনচার্জকে মারধর করতে দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ কিন্তু, এরপর ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ সেখানে প্রায় 11 মিনিটের কোনও ফুটেজ নেই ৷ পুরো ঘটনাটি ভেন্যু সুপারভাইজারের সামনেই ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে ৷
পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ইতিমধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট পর্ষদ পেয়েছে ৷ তবে, পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টের অপেক্ষায় করছে ৷ প্রাথমিক রিপোর্টের ঘটনার প্রেক্ষিতে সিসিটিভি ফুটেজে দেখতে পাওয়া সাতজনকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও আগামিদিনের পরীক্ষা কীভাবে সম্পন্ন হবে, তার জন্য আগামী বুধবার আধিকারিকরা স্কুলে যাবেন ৷ ডিআই-এর সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা ৷ পরীক্ষা যাতে শুক্রবার থেকে নির্বিঘ্নে হয়, তা নিশ্চিত করা হবে ৷"
অফিসার ইনচার্জকে হেনস্তার ঘটনা ছাড়াও মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষায় বসার অভিযোগে 5 জনের খাতা বাতিল করেছে পর্ষদ ৷ পশ্চিম বর্ধমানের বিধাননগর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল এক পরীক্ষার্থী ৷ পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে তার কাছ থেকে ৷ একই ভাবে উত্তর 24 পরগনার দক্ষিণ ডিএনএ হাইস্কুলের এক পরীক্ষার্থীর কাছ মোবাইল পাওয়া গিয়েছে, বীরভূমে কাইজলি হেমচন্দ্র হাইস্কুলেও একই ঘটনা ঘটেছে ৷
একইভাবে মুর্শিদাবাদের গোবরডাঙ্গা হাইস্কুলের এক পরীক্ষার্থী এবং উত্তর কলকাতা দেশবন্ধু বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী মোবাইল নিয়ে ধরা পড়েছে ৷ পরীক্ষা শেষ মুহূর্তে সকলের কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তবে এদের কারও ফোনে প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্রের ছবি দেখা যায়নি ৷ এই পাঁচজনের সমস্ত পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার একটি স্কুলে দু’জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই মোবাইল ফোন জমা দিয়েছে ৷
এছাড়াও, এদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা কেমন হচ্ছে তা দেখতে স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে একটি দোকান বন্ধ করিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি ৷ সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল পরিদর্শন করে বেরনোর সময়, তিনি দেখতে পান বিপরীতে একটি জেরক্সের দোকান খোলা ৷ সেই দোকানটি পুলিশের সাহায্যে বন্ধ করান পর্ষদ সভাপতি ৷