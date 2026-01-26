মল্লিক বাজারে বহুতলের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ

মল্লিক বাজারে বহুতলের গুদামে বিধ্বংসী আগুন, কালো ধোঁয়ায় ঢাকল আকাশ
মল্লিক বাজারের ঘিঞ্জি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে ৷ সেখানে থাকা একাধিক অফিসের কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: সাধারণতন্ত্র দিবসে শহরে পরপর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ৷ নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদের পর এবার মল্লিক বাজারে এক বহুতলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল ৷ সোমবার দুপুরে মল্লিক বাজারের কাছে একটি চারতলা বিল্ডিংয়ে থাকা গুদামে আগুন লাগে ৷ এই ঘটনায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ করছে ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই ৷
তবে, আগুনের উৎস কী, কী কারণে লাগল, সেই সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি ৷ দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছেন ৷ ঘটনার জেরে গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় ৷ উল্লেখ্য, মল্লিক বাজারের এই জায়গাটি মূলত ঘিঞ্জি এলাকা ৷ ফলে লোকজনকে সরিয়ে ভিতরে ঢুকে আগুন নেভাতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দমকল কর্মীদের ৷ পাশের একটি বহুতল থেকে আগুন লাগা বিল্ডিংয়ে জল দেওয়া হচ্ছে ৷
জানা গিয়েছে, যে বহুতলের গুদামে আগুন লেগেছে, তার আশেপাশে একাধিক বহুতল ও ছোট-ছোট ঘর রয়েছে ৷ সেখানে হাজার-হাজার মানুষের বসবাস ৷ সেই সঙ্গে একাধিক বহুতলে অফিস-কাছারি আছে ৷ সেখানেও অসংখ্য লোক কাজ করেন ৷ সাধারণতন্ত্র দিবসে কিছু অফিস ছুটি থাকলেও, কয়েকটিতে কাজ চলছিল ৷ সেখানকার কর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, আগুন নেভানোর কাজ করছে দমকলকে ৷
দমকল সূত্রে খবর, তিনটি ইঞ্জিন দিয়ে দমকল কর্মীরা আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছেন ৷ আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে জানা না-গেলেও, প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে এই ঘটনা বলে অনুমান দমকলের ৷
অন্যদিকে, আজকে ভোর তিনটে নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদের এক গুদামে আগুন লাগে ৷ এই গুদামে প্যাকেটজাত খাবার ও পানীয় মজুত করা ছিল ৷ ফলে প্লাসিকের মতো দাহ্য পদার্থ থাকায়, আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ৷ সেখানে 7 ঘণ্টার দীর্ঘ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ৷ পাশাপাশি, গুদামে লাগা আগুনে পুড়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ কয়েকজন কর্মীর খোঁজ মিলছে না-বলেও জানা গিয়েছে ৷