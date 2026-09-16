মোদির জন্মদিনে গঙ্গাজল নিয়ে বারাণসী থেকে ভাদনগর, হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু যুব মোর্চার

মোদির জন্মদিনে গঙ্গাজল নিয়ে বারাণসী থেকে ভাদনগর, হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু যুব মোর্চার
Seva Sankalp Abhiyan on PM Modi Birth Anniversary: নরেন্দ্র মোদির 76তম জন্মদিনে বারাণসী থেকে গঙ্গাজল নিয়ে ভাদনগরে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি পৌঁছে দেবে যুব মোর্চা ৷
Published : September 16, 2026 at 10:42 AM IST
হাওড়া, 16 সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা যোগ করল বিজেপির যুব মোর্চা । মঙ্গলবার হাওড়া স্টেশন থেকে শুরু হল সেবা সংকল্প অভিযান ।
রাজ্যের বিভিন্ন জেলার প্রায় 70 জন যুব মোর্চা সদস্য এদিন বিভূতি এক্সপ্রেসে বারাণসীর উদ্দেশে রওনা দেন । যাত্রার আগে হাওড়া স্টেশনে তাঁদের সংবর্ধনা দেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়ও ।
পরিকল্পনা অনুযায়ী, অভিযানে অংশ নেওয়া যুবকরা 17 সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মোদির জন্মদিনে বারাণসীর গঙ্গা থেকে জল সংগ্রহ করবেন । এরপর সেই জল নিয়ে মোটর বাইকে গুজরাতের ভাদনগরের দিকে যাত্রা করবেন তাঁরা । ভাদনগরেই মোদির বাড়িতে গিয়ে গঙ্গাজল পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে ।
এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলার যুব মোর্চার সম্পাদক শুভঙ্কর সরকার বলেন, "নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ছাড়াও তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও প্রধানমন্ত্রিত্বের 25 বছর উপলক্ষে যুব মোর্চার সদস্যরা এই অভিযান করছেন ।"
বিজেপির বক্তব্য, নিছক জন্মদিন পালন নয়, মোদির দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের 25 বছর পূর্তিকেও এই কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে । ফলে ব্যক্তি কেন্দ্রিক উদ্যাপনের পাশাপাশি দলের যুব সংগঠনের সাংগঠনিক উপস্থিতি এবং কর্মীদের সক্রিয়তাকেও সামনে আনার চেষ্টা রয়েছে এই অভিযানে ।
হাওড়া স্টেশনে কর্মীদের উদ্দেশে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "দেশের প্রধানমন্ত্রী সেবামূলক কাজে যুক্ত । মানুষের সেবাতেই তিনি নিবেদিত প্রাণ । তাঁর সেবার জন্যই এ রাজ্য থেকে প্রায় 70 জন বিজেপির যুব মোর্চার সদস্য তাঁকে সম্মান জানাতে রওনা দিলেন ।"
হাওড়া থেকে ট্রেনে বারাণসী, সেখান থেকে বাইকে ভাদনগর—এই দীর্ঘপথের কর্মসূচিকে ঘিরে দলের যুব সংগঠনের মধ্যে উৎসাহও তৈরি হয়েছে । প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের কর্মসূচিকে রাজ্য থেকে গুজরাত পর্যন্ত বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে বিজেপি যে নিজেদের সাংগঠনিক বার্তা আরও দৃশ্যমান করতে চাইছে, এ দিনের আয়োজনেই তার ইঙ্গিত মিলেছে ।