মূর্তি বা লিঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গে শিবরাত্রিতে জটার আকারের পাহাড়ে প্রকৃতির আরাধনা

মূর্তি বা লিঙ্গ নয়, উত্তরবঙ্গে শিবরাত্রিতে জটার আকারের পাহাড়ে প্রকৃতির আরাধনা
শিবের জটার আকৃতির পাহাড়কে পুজো করেন হাজার-হাজার ভক্ত ৷ শিবভক্তি মনে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে ভক্তরা পৌঁছান 'ঘোপ্টে ঢুঙা' পাহাড়ে ৷
Published : February 16, 2026 at 6:37 PM IST
কালিম্পং, 16 ফেব্রুয়ারি: দেশজুড়ে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে মহাশিবরাত্রি ৷ সংযমের পালনের পর মহাশিবরাত্রিতে অষ্টপ্রহর জেগে মহাদেবকে ফুল, বেলপাতা ও জল অর্পণ করে পুজো করা হয় ৷ অগণিত ভক্ত এই পূণ্যতিথিতে মন্দিরে গিয়ে শিব আরাধনার মাধ্যমে নিজেদের মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা জানান দেবাদিদেবের কাছে ৷ তবে, উত্তরবঙ্গে এমন একটি জায়গা আছে, যেখানে কোনও শিব মূর্তি অথবা শিবলিঙ্গ কিছুই নেই ৷ তবুও, মহাশিবরাত্রিতে মহাদেবের আরাধনায় হাজারো ভক্তের সমাগম হয় সেখানে ৷
ভক্তরা সেখানে প্রাকৃতিক শক্তিকে শিবরূপে পুজো করেন ৷ এখানে বিশ্বাসে ভক্তি আর সেই ভক্তিতে ভগবান বিরাজ করেন ৷ আর সেই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই দশকের পর দশক ধরে আস্থার প্রতীক হয়ে আছে এক অরণ্য ৷
জায়গাটি শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী 10 নম্বর জাতীয় সড়কের কালীঝোড়া থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে একটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ৷ যার নাম ঘোপ্টে ঢুঙা ৷ দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার সীমানায় সেই ঘন জঙ্গলের ভিতরে এমন একটি স্থান রয়েছে, যেখানে পাহাড়ের একটি অংশ দেবাদিদেব মহাদেবের জটার আকৃতি ধারণ করেছে ৷ প্রাকৃতিকভাবে স্বয়ং সৃষ্ট ওই স্থান আজ এক অনন্য আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে পুণ্যার্থীদের কাছে ৷
তাই মহাশিবরাত্রির দিনে সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্স, শিলিগুড়ি ছাড়াও প্রতিবেশী রাজ্য বিহার থেকেও হাজার-হাজার শিবভক্ত এই পাহাড়ের নীচে সমবেত হন ৷ তবে, বছরের এই একটি দিনেই এখানে পুজো হয় ৷ ভক্তদের সুবিধার্থে কালীঝোড়া যুব পরিবার এবং শক্তি সংঘ পুণ্যার্থীদের সুবিধার একাধিক ব্যবস্থার আয়োজন করে থাকে ৷ ঘন জঙ্গলের মধ্যে শিবরাত্রির পুজোর আয়োজন হওয়ায়, সুরক্ষা ব্যবস্থার আয়োজন করে বন দফতর ও পুলিশ প্রশাসন ৷
জাতীয় সড়ক দিয়ে এসে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে হয় ৷ তারপর পাহাড়ি চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় ঘোপ্টে ঢুঙায় ৷ কিন্তু, আস্থার কাছে কোনওরকম হার না-মেনে পাহাড়ের দুর্গম পথ, ঘন জঙ্গল পার করে হাজার-হাজার পুণ্যার্থী হেঁটে পৌঁছান ভগবানের কাছে ৷ পাহাড়ের ঢালে একটি প্রতিকৃতি যা অবিকল ভগবান শিবের মাথার জটের মতো দেখতে ৷ আর সেখানেই পুণ্যার্থীরা রুদ্রাভিষেকের মাধ্যমে মহাদেবের আরাধনা করেন ৷
উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, "পুজোর জায়গাটা পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে হওয়ায় সেখানে বনকর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছে ৷ রয়েছে কিউআরটি ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷" পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য সাহায্যকারী স্থানীয় ক্লাবের সদস্য বিশাল লামা বলেন, "প্রতি বছর এখানে ব্যাপক সংখ্যায় ভক্তদের ঢল নামে ৷ প্রায় আট দশক ধরে মানুষ এখানে ভগবান শিবের আরাধনা করে আসছে ৷ আমাদের তরফে পুণ্যার্থীদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় ৷ পুলিশ প্রশাসন, বন দফতর সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় ৷"