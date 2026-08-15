স্বাধীনতা দিবসে জামালপুরের স্কুলে দেশমাতৃকার বন্দনার পাশাপাশি হল 'গর্ভধারিণীর পুজো'
শনিবার 80তম স্বাধীনতা দিবসে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের স্কুলে পড়ুয়ারা সম্মান জানায় মাকে ৷ স্কুলের এই উদ্যোগে খুশি অভিভাবকরাও ৷
Published : August 15, 2026 at 9:56 PM IST
জামালপুর (পূর্ব বর্ধমান), 15 অগস্ট: স্বাধীনতা দিবস মানে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন । জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দেশাত্মবোধক গান থেকে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয় দেশজুড়ে । তবে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে দেখা গেল একেবারে অন্যরকম ভাবনা । দেশকে মায়ের মর্যাদা দেওয়ার পাশাপাশি জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও শ্রদ্ধা জানানোর বার্তা দিল সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দির স্কুল ।
স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে স্কুলের পড়ুয়াদের সামনে তাঁদের মায়েদের উপস্থিত করানো হয় । ছোট ছোট পড়ুয়ারা মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করে । অনুষ্ঠানের এই পর্ব ঘিরে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও তৈরি হয় আবেগঘন পরিবেশ ।
স্বাগতা রায় নামে এক অভিভাবকের কথায়, "সন্তানের এমন একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া আমার কাছে অত্যন্ত আনন্দের ।" ছোট থেকেই সন্তানকে ভালো মূল্যবোধের মধ্যে দিয়ে বড় করে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি । তাঁর মতে, পড়াশোনার পাশাপাশি একজন শিশুর চরিত্র ও মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই ধরনের উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ।
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক চন্দন সাধুখাঁ দেশমাতৃকা এবং জন্মদাত্রী মা—এই দুই ভাবনাকে একই সূত্রে বেঁধেই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেছেন । তাঁর বক্তব্য , ছোট থেকেই সন্তানদের বোঝানো প্রয়োজন, দেশ যেমন আমাদের কাছে মায়ের সমান, তেমনই যে মায়ের গর্ভ থেকে আমাদের জন্ম, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধার পাশাপাশি আছে দায়িত্বও । সেই ভাবনা থেকেই গত কয়েক বছর ধরে স্বাধীনতা দিবসে এই বিশেষ আয়োজন করা হচ্ছে ।
স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের শিক্ষা দিয়ে একজন শিশুকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয় । পরিবার থেকেই যদি বাবা-মা'কে সম্মান করার শিক্ষা শুরু হয়, তার প্রভাব পড়বে বৃহত্তর সমাজেও । বিশেষ করে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও সহানুভূতির বিষয়টি ছোট থেকেই শিশুদের মনে গেঁথে দিতে চায় বিদ্যালয় ।
অভিভাবক টুম্পা সেনের মতে, যে শিশু নিজের বাবা-মা'কে সম্মান করতে শেখেনি, তার পক্ষে শিক্ষক, গুরুজন কিংবা সমাজের অন্য সম্মানীয় মানুষদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া কঠিন । তাই পরিবারের ভিতর থেকেই সম্মানবোধের চর্চা শুরু হওয়া প্রয়োজন । আর সেই মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করতেই বিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ ।
স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চে তাই শুধু দেশপ্রেমের পাঠ নয়, পাশাপাশি মানবিকতার পাঠও দেওয়া হল পড়ুয়াদের । দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার বার্তা—দুইয়ের মেলবন্ধনে জামালপুরের এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠল ব্যতিক্রমী ।
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশা, আজকের ছোট্ট পড়ুয়ারাই আগামিদিনের সমাজ গড়বে । তাঁদের মধ্যে যদি শৈশব থেকেই মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও সহানুভূতির বোধ তৈরি করা যায়, তাহলে সেই মূল্যবোধ পরিবার পেরিয়ে সমাজেও ছড়িয়ে পড়বে । স্বাধীনতার উদযাপনের মধ্য দিয়ে তাই নতুন প্রজন্মকে আরও দায়িত্বশীল ও মানবিক করে তোলারই বার্তা দিল সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দির ।