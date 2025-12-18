রবীন্দ্রনাথের 'গানের ভাণ্ডারী' দীনেন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনে তাঁরই এসরাজ প্রদর্শন বিশ্বভারতীতে
কবিগুরুর অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরে, অথচ এতকাল বিশ্বভারতীতে কার্যত ব্রাত্যই ছিলেন সঙ্গীত ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ৷
বোলপুর, 18 নভেম্বর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সকল গানের ভাণ্ডারী' দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত এসরাজ প্রদর্শিত হল বিশ্বভারতীতে ৷ যিনি গুরুদেবের রচিত গানকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আখ্যা দিয়েছিলেন, সঙ্গীত ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ সেই দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হল ঘটা করে ৷ এতকাল বিশ্বভারতীতে এক প্রকার ব্রাত্যই ছিলেন এই সঙ্গীতজ্ঞ ।
বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আজ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন । তিনি যে এসরাজটি বাজাতেন, তা প্রদর্শন করা হল ৷ সেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, আমরা সংরক্ষণ করলাম ৷ রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষণা কেন্দ্রে সেটিকে রাখা হবে ৷" উল্লেখ্য, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুর । তাঁরই পুত্র ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷
1921 সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আগে সঙ্গীতভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ এই সঙ্গীতভবনের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি ছিলেন ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু গানে স্বরলিপি রচনা করেছেন তিনি ৷ তাই কবিগুরু তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটক উৎসর্গ করে লিখেছিলেন 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী'।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত গানকে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আখ্যা দিয়েছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ বিশ্বভারতীর অন্যতম সাংস্কৃতিক দিক সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল অতি তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সঙ্গীতভবন গড়ে ওঠার ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি । কবিগুরুর অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন, অথচ, এতকাল এই বিশ্বভারতীতে কার্যত ব্রাত্যই ছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷
1882 সালের 16 ডিসেম্বর কলকাতার জোড়াসাঁকোয় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৷ এদিন, ঘটা করে তাঁর জন্মদিন উদযাপন করল বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবন ৷ দীনেন্দ্রকুঞ্জে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁকে স্মরণ করলেন বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ৷ পাশাপাশি, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যবহৃত মূল্যবান 'এসরাজ' প্রদর্শন করা হয় ৷ দীর্ঘদিন অব্যবহারের ফলে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ সেই ঐতিহ্যবাহী এসরাজকে সংস্কার করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষণা কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা হল ৷ দীনেন্দ্রকুঞ্জ থেকে গান গেয়ে সঙ্গীতভবন পর্যন্ত বৈতালিক করেন পড়ুয়ারা ৷ উপাসনা গৃহে আয়োজন করা হয় বিশেষ উপাসনার ৷
বিশ্বভারতীর সঙ্গীত ভবনের অধ্যাপক অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় বলেন, "দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 144তম জন্মদিন ৷ তিনি শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠায় ও উৎসবে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন ৷ তাঁর স্বরলিপির কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'আমার সকল গানের ভাণ্ডারী'। তাই তাঁর জন্মদিনে তাঁরই ব্যবহৃত এসরাজ প্রদর্শন করা হল ৷ দীনেন্দ্রনাথকে স্মরণ করতেই আমরা সকলে মিলিত হয়েছিলাম ।"