লক্ষ্মীপুজোয় এক রাতের আলো, সকাল হতেই বেনাগ্রাম যেন ফের 'ভূতের গ্রাম'!

লক্ষ্মীপুজোয় এক রাতের আলো, সকাল হতেই বেনাগ্রাম যেন ফের 'ভূতের গ্রাম'!
Kojagori Lakshmi Puja at Ghost Village Benagram: নিরাপত্তাহীনতা ও অনুন্নয়নের কারণে গ্রামছাড়া হয়েছিলেন বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 25, 2026 at 7:14 PM IST
আসানসোল, 25 অক্টোবর: কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর পূর্ণিমার রাতে আলোয় সেজে ওঠে গোটা গ্রাম ৷ মন্দিরে হয় দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা ৷ ভোগের খিচুড়ি থেকে রকমারি পদ, পাত পেড়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন প্রায় 300 মানুষ ৷ কিন্তু, রাত পেরিয়ে সকাল হলেই ছবিটা বদলে যায় ৷ একে একে গ্রাম ছেড়ে, নিজের বাস্তুভিটে ছেড়ে চলে যান বাসিন্দারা ৷ জনশূন্য হয়ে পড়ে গোটা গ্রাম ৷ কুলটির নিয়ামতপুরের কাছে 'ভূতের গ্রাম' বলে পরিচিত বেনাগ্রামের এটাই দীর্ঘদিনের বাস্তব ছবি ৷
কেন জনশূন্য হয়ে গেল বেনাগ্রাম ?
প্রায় 15-16 বছর আগে গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে চলে যান ৷ 2008-09 সাল নাগাদ বেনাগ্রাম ছেড়ে মানুষের চলে যাওয়ার ঘটনা সামনে আসতেই ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন গল্প ৷ কেউ বলতে থাকেন, ভূতের ভয়ে গ্রাম ছেড়েছেন বাসিন্দারা ৷ ধীরে ধীরে বেনাগ্রামের নাম হয়ে যায় 'ভূতের গ্রাম' ৷ তবে, বর্তমান বাসিন্দাদের দাবি, গ্রামে খুনখারাপি ও অপরাধমূলক কার্যকলাপের আতঙ্কে একসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন মানুষজন ৷ সেই কারণেই বাড়ি ছেড়েছেন তাঁরা ৷ তবে ঠিক কী কারণে গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তার স্পষ্ট উত্তর আজও অধরা ৷
গ্রামবাসীদের একাংশের দাবি, সেই সময় গ্রামে উন্নয়নের ছোঁয়া ছিল না-বললেই চলে ৷ রাস্তাঘাটের বেহাল দশা, পানীয় জলের অভাব, বিদ্যুতের সমস্যা এবং নিরাপত্তাহীনতা ছিল নিত্যসঙ্গী ৷ গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছে রেললাইন ৷ সেখানে ওয়াগন ব্রেকিংয়ের কাজকে কেন্দ্র করে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগও উঠত ৷ সব মিলিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণেই মানুষ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন বলে দাবি তাঁদের ৷
গ্রামে ফিরতে চান বাসিন্দারা
এবার সেই ছবিটা বদলানোর স্বপ্ন দেখছেন গ্রামের বাসিন্দারা ৷ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর নতুন করে আশায় বুক বাঁধছেন তাঁরা ৷ নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে আসতে চান বেনাগ্রামের মানুষজন ৷ তাঁদের দাবি, সরকার উদ্যোগী হয়ে গ্রামের মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করুক ৷ তৈরি হোক উন্নত রাস্তাঘাট, গ্রামে আসুক পানীয় জল ও বিদ্যুৎ ৷ যে গ্রাম ছেড়ে একদিন বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছিল, সেই গ্রামেই আবার স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান তাঁরা ৷ তাঁদের আশা, আগামী দিনে লক্ষ্মীপুজোয় শুধু এক রাতের জন্য নয়, সারা বছরের জন্য আলো জ্বলবে বেনাগ্রামে ৷
কী বলছেন স্থানীয়রা
গ্রামে ফেরার এই আকুতিই শোনা গেল স্থানীয় বাসিন্দা সরোজ রায়ের গলায় ৷ তাঁর কথায়, "নিজের শিকড় ছেড়ে বাইরে থাকা, নিজের ভিটেমাটি ও জমিজমা ছেড়ে অন্য শহরে ভাড়াবাড়িতে জীবন কাটানো কতটা কষ্টের, সেটা আমরাই জানি ৷ আমরা আবার সবাই গ্রামে ফিরতে চাই ৷ নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের গ্রামে ফেরার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক ৷ নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় পরিষেবার ব্যবস্থা করে আমাদের নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোক ৷"
গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও বেনাগ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেননি বাসিন্দারা ৷ জমিজমা, ভিটেমাটি ও শিকড়ের টান তাঁদের বারবার ফিরিয়ে আনে এই গ্রামে ৷ তবে স্থায়ীভাবে ফেরার সাহস বা পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি বলেই মনে করছেন তাঁরা ৷
প্রশাসনিক উদ্যোগেও কেন ফেরেনি জনবসতি
বেনাগ্রামকে ঘিরে প্রশাসনের তরফে কিছুই যে উন্নয়ন করা হয়নি, তা কিন্তু সঠিক নয় ৷ কিছু উদ্যোগ অবশ্যই নেওয়া হয়েছিল ৷ গ্রামে বিদ্যুতের খুঁটি বসানো হয়, আসানসোল পুরনিগমের তরফে গ্রামের রাস্তাও পাকা করা হয় ৷ তৎকালীন মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি গ্রামবাসীরা ফিরে এলে বাড়িতে বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন বলেও জানান স্থানীয়রা ৷ বাসিন্দারা ফিরে এসে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে চাইলে সেই ব্যবস্থা করা হবে বলে জানানো হয়েছিল ৷
তারপরেও স্থায়ীভাবে গ্রামে ফেরেননি বাসিন্দারা। আশপাশের এলাকায় শিল্প ও জনবসতির বিস্তার ঘটলেও বেনাগ্রামের ঘরবাড়ি পড়ে রয়েছে জনশূন্য অবস্থায় ৷ অতীতে উন্নয়নের আশ্বাস পাওয়ার পরেও কোন অজ্ঞাতে কারণে বাসিন্দারা গ্রামে ফিরতে চাননি বা নিজের ভিটে মাটিতে ফিরতে চাননি তা রহস্যময় হয়ে রয়ে গিয়েছে ৷ তবু বর্তমানে নতুন করে সরকারের কাছে গ্রামবাসীদের আবেদন, গ্রামে ফেরার পরিবেশ তৈরি করা হোক, যাতে নিশ্চিন্তে গ্রামে ফিরে বসবাস করতে পারেন গ্রামবাসীরা ৷
লক্ষ্মীপুজোয় এক রাতের জন্য ফেরেন গ্রামবাসীরা
বেনাগ্রামের লক্ষ্মীপুজো ৷ বছরের একটি রাতের জন্য হলেও এই উৎসবেই যেন প্রাণ ফিরে পায় গ্রামটি ৷ গ্রামের সব বাসিন্দারা ফিরে আসেন এই লক্ষ্মীপুজোর দিনে ৷ জেনারেটর দিয়ে আলো জ্বলে, মাইকে গান বাজে ৷ প্রায় 300 লোকের জন্য এখানে ভোগ রান্না হয় ৷ সবাই মিলে একদিনের জন্য হলেও ছবি পালটে যায় 'ভূতের গ্রাম' বেনাগ্রামে ৷
প্রায় 35 বছর ধরে বেনাগ্রামের লক্ষ্মীপুজোয় রান্নার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সোমনাথ চার ৷ তিনি বলেন, "এই একটি দিনেই বেনাগ্রামের মানুষজন একসঙ্গে ফিরে আসেন ৷ আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন সবাই ৷ অন্য সময়ে কেউ কেউ জমিজমা দেখাশোনা করতে এলেও রাতে এখানে কেউ থাকেন না ৷ লক্ষ্মীপুজোর রাত কাটলেই ফের সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে যান ৷"
সোমনাথ আরও বলেন, "আমরা চাই, সরকার একটু সদর্থক ভূমিকা পালন করুক ৷ গ্রামের মানুষজন যেন আবার নিজেদের গ্রামে ফিরে থাকতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হোক ৷"
এবারও লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে আলোয় সাজানো হয়েছে গ্রাম ৷ আনা হয়েছে জেনারেটর ৷ দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার পাশাপাশি রয়েছে একসঙ্গে বসে ভোগ খাওয়ার আয়োজন ৷ পুজোর ভোগ রান্নার দায়িত্বে থাকা রাঁধুনিদের একজন ভজন মাজি বলেন, "এবারের মেনুতে থাকছে রাধাবল্লভী, চানা মশলা, ভাত, মিক্সড ভেজ, চাটনি, পাপড়-সহ আরও নানা পদ ৷ প্রায় 300 থেকে 350 মানুষের জন্য তৈরি হচ্ছে ভোগ ৷"
এবার কি সত্যিই ফিরবে বেনাগ্রামের লক্ষ্মী ?
লক্ষ্মীপুজোর রাতে বেনাগ্রামে আলো জ্বলে ঠিকই, কিন্তু স্থায়ী হয় না ৷ পুজোর পর আবার নেমে আসে নীরবতা ৷ যে গ্রামে একসময় কোলাহলে মুখর হতো, তাসের আড্ডা বসত গাছতলায়, ছোট ছেলে মেয়েরা পুকুরে সাঁতার কাটত, মানুষের দৈনন্দিন জীবন ঘিরে ছিল পরিচিত পরিবেশ, সেই গ্রামেই এখন বছরের অধিকাংশ সময় কাটে নিস্তব্ধতায় ৷
গ্রামবাসীদের আশা, নতুন সরকারের উদ্যোগে এবার সেই পরিস্থিতির বদল হবে ৷ তাঁরা আর শুধু লক্ষ্মীপুজোর এক রাতের অতিথি হয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরতে চান না ৷ চান সারা বছরের জন্য ঘরে ফিরতে, নিজেদের জমিতে চাষ করতে, পুরনো ভিটেতে সংসার পাততে ৷