শঙ্করী-শিবানী আয় ! তেনারা কি আজও ভোগ খেতে আসেন ভূত চতুর্দশীর বিশেষ পুজোয় ?

শঙ্করী-শিবানী আয় ! তেনারা কি আজও ভোগ খেতে আসেন ভূত চতুর্দশীর বিশেষ পুজোয় ?
মাংস, ভাত ও কারণ সহযোগে ভূতেদের ভোগ নিবেদন ৷ তারপরে হয় তারা মায়ের পুজো ৷
Published : October 20, 2025 at 4:21 PM IST
আসানসোল, 20 অক্টোবর: ভূত চতুর্দশীর রাত ৷ এমনিতেই গা ছমছমে পরিবেশ ৷ তারপর প্রাচীন একটি বটগাছের তলায় এক প্রবীণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় চিৎকার করে ডাকছেন, 'শঙ্করী, শিবানী, আয়, আয়' ! কে এই শঙ্করী, কেই বা শিবানী ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷
ভূত চতুর্দশীর রাতে ভূতেদের জন্য বিশেষ পুজোর আয়োজন হয় আসানসোলের মহিশীলায় ৷ মূলত ভূতেদের আনন্দ দিতেই এই পুজো বলে জানিয়েছেন মহিশীলার তারা মায়ের মন্দিরের সেবায়েত ৷ ভূতেদের উদ্দেশে সারা রাতে তিনবার ভোগ নিবেদন করা হয় এখানে ৷ ভূতেরা আসেন এবং তা নাকি গ্রহণও করেন ৷ ভোগের উপাচারে মাংস দিয়ে রান্না করা ভাত আর তার সঙ্গে কারণ বা সুরা নিবেদন করা হয় ৷
অতীতে আসানসোলের মহিশীলা কলোনি এলাকা ছিল নির্জন জঙ্গলে ভরা একটি এলাকা ৷ আর সেখানেই ছিল পিয়ালবেড়া শ্মশান ৷ নির্জন সেই শ্মশানে সাধনা করেছিলেন সাধক বামাক্ষ্যাপার শিষ্য বনমালী ভট্টাচার্য ৷ সহস্রাধিক খুলির উপর বসে তিনি নাকি সাধনা করতেন ৷ বামাক্ষ্যাপার পরামর্শ মতো বনমালী ভট্টাচার্য পিয়ালবেড়া শ্মশানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তারা মায়ের মন্দির ৷
কালীপুজোর আগের রাত, অর্থাৎ ভূত চতুর্দশীর রাতে সেই কালী মন্দিরে তারা মায়ের বিশেষ আরাধনা ও পুজো হয় ৷ তবে, তারা মায়ের পুজোর আগে, ভূতেদের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হয় মন্দিরের বাইরে থাকা বটগাছের নীচে ৷ ভূতেদের আনন্দ দিতেই তাদের আহ্বান করা হয় ৷ আগে ভূতেদের ভোগ নিবেদন তারপর মায়ের পুজো, এমনই নিয়ম ৷ বনমালী ভট্টাচার্যই এই পুজো শুরু করেছিলেন ৷ তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য এখন মন্দিরের সেবায়েত ৷ তিনিই এই বিশেষ পুজো চালিয়ে আসছেন ৷
ভূত চতুর্দশীর রাতে অতীতের পিয়ালবেড়া শ্মশানের শতাব্দী প্রাচীন বটগাছের তলায় আজও ভূতেদের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ ভোগ নিবেদন করে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ধ্যানমগ্ন হয়ে ভূতেদের নাম ধরে ডাকেন, "শিবানী, শংকরী আয় আয় ৷" বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলছেন, "আমার বাবা এই পুজো শুরু করেছিলেন ৷ সারা রাতে তিনবার ভূতেদের ভোগ নিবেদন করা হয় ৷ প্রথম ভোগ নিবেদন করা হয় রাত দশটায়, তারপর রাত একটায় এবং শেষে ভোররাতে ভোট চারটের সময় ৷ ভোগে থাকে ভাত, মাংস এবং সুরা বা কারণ ৷ এই কারণ ছাড়া ভূতেদের ভোগ পছন্দ হয় না ৷ ভূতেরাও এসে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেন ৷"
বর্তমানে সেই পিয়ালবেড়া শ্মশান আর নেই ৷ গড়ে উঠেছে ঘন জনবসতি ৷ তবুও, ঘন জনবসতির মাঝে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন বট গাছের কাছে ভূত চতুর্দশীর রাতে এলাকাবাসীরা যেতে ভয় পান ৷
স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী ভট্টাচার্য বলেন, "ভূতেরা আসে আজও ৷ এলাকায় এত কুকুর আছে ৷ কিন্তু, কোনও কুকুর সেই ভোগ খায় না ৷ অথচ ভোগের উপরে ভূতেদের আঁচড় এবং মাটির পাত্র থেকে কারণ উধাও হয়ে যায় ৷ এছাড়াও গোটা গাছ যেন ঝড়ঝড় শব্দে কাঁপতে থাকে ৷"
যদিও, বিজ্ঞানের কাছে এর কোনও ব্যাখ্যা নেই এবং বিজ্ঞান এসবে বিশ্বাসীও নয় ৷ তবে, মহিশীলার বাসিন্দাদের বিশ্বাস ও কিছুটা মনের ভয়ে ওই বটগাছের দিকে ভূত চতুর্দশীর রাতে পা-মাড়ান না তাঁরা ৷