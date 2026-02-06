ETV Bharat / state

মাধ্যমিকের তৃতীয় দিনেও মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ল 13 জন, বাতিল পরীক্ষা

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিকা সত্ত্বেও কীভাবে পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে ঢুকছে পরীক্ষার্থীরা, উঠছে প্রশ্ন ৷

MADHYAMIK EXAMINATIONS
মাধ্যমিকের তৃতীয়দিনেও মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ল 13 জন (প্রতীকী ছবি) ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 8:04 PM IST

কলকাতা, 6 ফেব্রুয়ারি: দু’দিন ছুটির পর শুক্রবার তৃতীয় দিনে ছিল মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা ৷ আর এ দিনও পরীক্ষা কেন্দ্রে 13 জনের কাছ থেকে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে ৷ এই 13 জন পরীক্ষার্থীর এ বছরের জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷ এছাড়াও এ দিন 49 জন পরীক্ষার্থী হাসপাতালে বসে পরীক্ষা দিয়েছে বলে জানানো হয়েছে ৷

উল্লেখ্য, মোবাইল নিয়ে ধরা পড়ার কারণে যাদের পরীক্ষা বাতিল হয়েছে, তাদের মধ্যে কোচবিহার থেকে দু’জন, জলপাইগুড়ি থেকে একজন, মালদা থেকে একজন, কলকাতা থেকে চারজন, কালিম্পং থেকে চারজন এবং পূর্ব বর্ধমান থেকে একজন করে মোট 13 জন পরীক্ষার্থী রয়েছে ৷

কোচবিহার জেলার 2 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মারুগঞ্জ হাইস্কুল এবং তালদিগুড়ি হাইস্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিল ৷ জলপাইগুড়ি জেলার বানিয়াপাড়া চৌরাস্তা হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল দুরামারি সিকে হাইস্কুলে ৷ মালদা জেলার মোবারকপুর হাইস্কুলের পরীক্ষার্থী চাঁচলরানি দাক্ষায়ণীর গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল ৷ আর কলকাতার আল হামাদ ডাব্লিউএসএ হাইস্কুলের চার পরীক্ষার্থী সংঘমিত্রা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়ে ফোন-সহ ধরা পড়ে ৷

কালিম্পং-এর মূলবস্তি যুধবীর হাইস্কুলের চার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছিল বাগড়াকোট হাইস্কুলে ৷ তাদের কাছেও পরীক্ষা কেন্দ্রে ফোন উদ্ধার করেন পরীক্ষক ৷ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ভারতী ভবনের একজন পরীক্ষার্থী কাটোয়া দুর্গাদাসী ধাউধুরানি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল ৷ তার থেকেও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে ৷ পর্ষদের এক কর্তা বলেন, "এদের সকলের এই বছরের মতো মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে ৷ পরীক্ষা চলাকালীন বিভিন্ন সময়ে মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তবে, কারোর মোবাইল ফোনে কোনও ছবি বা তথ্য মেলেনি ৷

প্রসঙ্গত, পর্ষদের তরফে এ বছর মোবাইল ফোন রোখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ পর্ষদের দেওয়া টেস্ট পেপারে কী কী নিয়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া নিষেধ আছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, পরীক্ষা শুরুর হওয়ার আগেও পর্ষদের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছিল, পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে কী কী জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না ৷ কিন্তু, তারপরেও মাত্র তিনদিনের পরীক্ষাতে 19 জন মোবাইল ফোন নিয়ে ধরা পড়ল ৷ যার জন্য সকলের পরীক্ষা বাতিল করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৷

