একুশে জুলাইয়ে নজিরবিহীন সৌজন্য, বিরোধী বিধায়কদের জন্য বিধানসভায় বিরতির সময় বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

একুশে জুলাইয়ে নজিরবিহীন সৌজন্য, বিরোধী বিধায়কদের জন্য বিধানসভায় বিরতির সময় বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী
বদলে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এই পরিবর্তিত আবহে একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় দেখা গেল শাসক-বিরোধী সৌজন্যের এক অনন্য ছবি।
Published : July 20, 2026 at 10:46 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলার রাজনীতিতে একুশে জুলাই মানেই একটি বিশেষ দলের একচেটিয়া আবেগ। এতদিন এই দিনটিকে কেন্দ্র করে ধর্মতলায় জনসমুদ্র দেখেছে রাজ্যবাসী। কিন্তু এবার সেই চেনা ছবিটা বদলে গিয়েছে। বদলে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদলও। এখন বাংলার মসনদে আর তৃণমূল কংগ্রেস নেয়। তার বদলে বাংলার শাসক বিজেপি। আর মুখ্যমন্ত্রীর নাম একদা তৃণমূল কংগ্রেস থেকে আসা শুভেন্দু অধিকারী।
এই পরিবর্তিত আবহে একুশে জুলাইকে কেন্দ্র করে বিধানসভায় দেখা গেল শাসক-বিরোধী সৌজন্যের এক অনন্য ছবি। বিরোধী দল তৃণমূলের বিধায়করা যাতে একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসের কর্মসূচিতে যোগ দিতে পারেন, তার জন্য বিধানসভায় অধিবেশনে দু'ঘণ্টার বিরতি চাইলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর এই মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু। ফলে, মঙ্গলবার একুশে জুলাই তৃণমূল কংগ্রেসের শহিদ দিবস উপলক্ষে অধিবেশনে দু'ঘণ্টার 'লাঞ্চ ব্রেক' থাকছে।
এবারের শহিদ দিবস রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। গত বছর পর্যন্ত ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে তৃণমূল বড় করে এই দিনটি পালন করেছে। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। শাসকদল তৃণমূল এখন বিরোধী আসনে। তার ওপর দলের অন্দরেও ভাঙন। তৃণমূল এখন আড়াআড়িভাবে দুই শিবিরে বিভক্ত। ফলে একুশে জুলাইয়ের মঞ্চও এবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার শহরে শহিদ দিবসকে মাথায় রেখে মোট তিনটি আলাদা সভা হতে চলেছে। একদিকে রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বাধীন 'কালীঘাট' তৃণমূলের সভাটি হবে বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে। অন্যদিকে রয়েছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে 'আসল' তৃণমূল সভা করবে ধর্মতলায় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে। একুশে জুলাইকে ঘিরে এই দড়ি টানাটানির মধ্যে পিছিয়ে নেই কংগ্রেসও। তারাও এবার বিধানভবনের বাইরে প্রথমবার শহিদ তর্পণের কর্মসূচির আয়োজন করেছে। সব মিলিয়ে মঙ্গলবারের কলকাতা বহুমুখী রাজনৈতিক লড়াইয়ের সাক্ষী হতে চলেছে।
সোমবার থেকেই রাজ্য বিধানসভায় বাজেটের দ্বিতীয় পর্যায়ের অধিবেশন শুরু হয়েছে। আগামী কয়েকদিন এই অধিবেশন টানা চলবে। অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থাকছেন। এর মধ্যেই মঙ্গলবার ঐতিহাসিক একুশে জুলাই। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যতই আলাদা হোক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের সমস্ত নেতা-কর্মীদের কাছে এই দিনটি গভীর আবেগের। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও আবেগ মুছে ফেলা যায় না। সেই বার্তাই এদিন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এই কারণে কালীঘাট শিবির এবং ঋতব্রত শিবির উভয়ের তরফ থেকে অধ্যক্ষের কাছ থেকে এই দিন অধিবেশন বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু অধ্যক্ষ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটিতে এই ধরনের কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়নি ফলে এখন তার পক্ষে এরকম কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।
বালিগঞ্জের বিধায়ক যখন এই আবেদন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোসকে জানাচ্ছেন সেই সময় তাদের পাশে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী বিধায়কদের আবেগকে সম্মান জানিয়ে তিনি অধ্যক্ষের কাছে মঙ্গলবার অধিবেশনে দু'ঘণ্টার বিরতি দেওয়ার আবেদন জানান। বিরোধী বিধায়করা যাতে নিজেদের দলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই অনুরোধ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন মঞ্জুর করে স্পিকার রথীন্দ্রনাথ বসু জানিয়েছেন, কাল 21 জুলাইয়ের জন্য বিধানসভার অধিবেশন মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ মেনে 2 ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক হবে।
বাংলার রাজনীতিতে শাসক ও বিরোধীর মধ্যে তিক্ততার ছবিটাই বেশি করে চোখে পড়ে। বিশেষ করে রাজ্যে পালাবদলের পর এমন সৌজন্যমূলক পদক্ষেপ অনেকেই আশা করেননি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে বিরোধী দলের আবেগকে যেভাবে মান্যতা দিলেন, তা নিঃসন্দেহে এক বড় চমক।
তৃণমূলের অন্দরের বর্তমান ভাঙন এবং দড়ি টানাটানির এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত বিরোধী শিবিরের কাছেও বড় বার্তা। একদিকে যখন তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক জমি দখলের লড়াইয়ে ব্যস্ত, তখন সরকারের প্রধান হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর এই পদক্ষেপ রাজ্যের রাজনৈতিক শিষ্টাচারের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।