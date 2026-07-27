জয়নগরে বৃদ্ধার যৌন নিগ্রহ! আটক অভিযুক্ত
রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনের একটি কলাবাগানে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা ৷ সেখানেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তিনি ৷ তদন্ত শুরু করে এক অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ ৷
Published : July 27, 2026 at 10:34 AM IST
জয়নগর, 27 জুলাই: বৃদ্ধাকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ! ঘটনাস্থল দক্ষিণ 24 পরগনার জয়নগর ৷এক সন্দেহভাজন যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। নির্যাতিতাকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে।
জেলা পুলিশের সুপার অরবিন্দ কুমার আনন্দ জানান, অভিযোগ পেয়েই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এক সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি এই ঘটনার সঙ্গে আরও কারও জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে, তবে তাদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ির পিছনের একটি কলাবাগানে মোচা কাটতে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। অভিযোগ, নির্জন স্থানে তাঁকে একা পেয়ে যৌন নিগ্রহ করে অভিযুক্ত। নির্যাতিতা চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে আসেন। তবে তাঁদের আসার আগেই অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তখন বৃদ্ধার খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷
স্থানীয় বাসিন্দা বাসনা দাস জানান, সন্ধ্যার পর বৃদ্ধা বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে তাঁর জামাই বাড়ি ফিরে চারপাশে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বাড়ির পিছনের কলাবাগানে অচৈতন্য অবস্থায় বৃদ্ধাকে পড়ে থাকতে দেখে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এরপর দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ গোপন জবানবন্দির ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে সন্দেহের ভিত্তিতে এক যুবককে আটক করা হয়েছে। তাঁকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, এই ঘটনায় অন্য কোনও ব্যক্তি জড়িত ছিল কি না। ঘটনা ঘিরে এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সন্ধ্যার পর ওই কলাবাগান এলাকায় প্রায়ই নেশার আসর বসে ৷ অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। একাধিকবার প্রশাসনের নজরে বিষয়টি আনা হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে দাবি তাঁদের। তাপস দাস নামে এক বাসিন্দা বলেন, "এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত লজ্জাজনক। আমরা চাই, শুধু এই ঘটনার অভিযুক্তদেরই নয়, এলাকায় যারা এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক।"