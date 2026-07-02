চিতাবাঘের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এক ঘণ্টার লড়াইয়ে নাতনি-পোষ্যকে বাঁচালেন বৃদ্ধা

চিতাবাঘের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, এক ঘণ্টার লড়াইয়ে নাতনি-পোষ্যকে বাঁচালেন বৃদ্ধা
বর্তমানে দেবিকার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকলেও এই ঘটনা পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের মনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে । চিতাবাঘটিকে এখনও লোকালয়ে রয়েছে বলে খবর ৷
Published : July 2, 2026 at 6:56 AM IST
দার্জিলিং, 2 জুলাই: দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি অঞ্চলে ফের এক শিউরে ওঠার মতো রোমহর্ষক ঘটনায় মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাতের ভয়াবহ চিত্র সামনে এসেছে । নিজের জীবনের তোয়াক্কা না করে, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে একটি হিংস্র চিতাবাঘের সঙ্গে খালি হাতে এবং লাঠি দিয়ে লড়াই করে নিজের ও তার পাঁচ বছরের নাতনির জীবন রক্ষা করলেন ষাটোর্ধ্ব দেবিকা শেরপা ৷
দার্জিলিংয়ের লোয়ার ভুটিয়া বস্তির দেবকোটা গ্রামের এই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বৃদ্ধা । চিতাবাঘের জোরালো থাবার কারণে তাঁর মাথায় ও শরীরের বিভিন্ন অংশে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে । বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ির ফুলবাড়ির মহারাজা অগ্রসেন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে সেই রোমহর্ষক লড়াইয়ের বিবরণ দিতে এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে ।
ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত দেবিকা জানিয়েছেন, চিতাবাঘটি আচমকাই তাদের বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং তাঁর নাতনি ও পোষা কুকুরের ওপর প্রাণঘাতী আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে । তিনি যখন দোতলার একটি ঘরে ছিলেন, তখন বাঘটি হঠাৎ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । বাড়ির নিচে তাঁর ছোট নাতনি থাকায় তিনি নিজের জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে চিতাবাঘটির মুখোমুখি হন ।
তাঁর কথায়, "আমি যদি পিছিয়ে যেতাম বা সামনে এগিয়ে যেতাম, চিতাবাঘটি আমাকে মেরেই ফেলত । বাঘটি যখন আমাকে মারতেই এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত যখন মরতেই হবে, তখন ভাবলাম লড়াই করেই মরি । নিচে আমার ছোট নাতনিও ছিল, তাকে বাঁচানো দরকার ছিল ।"
চিতাবাঘটি আক্রমণ করা মাত্রই ঘরে থাকা একটি লোহার রড বা লাঠি তুলে নেন তিনি । বুনো জন্তুটি যতবার তাঁর ওপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করে, ততবারই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে সেটিকে আঘাত করতে থাকেন । এভাবে দীর্ঘ এক ঘণ্টা ধরে চলে বাঘ ও মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম । দেবিকা জানান, লড়াই করতে করতে তিনি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত আর হাত তোলার ক্ষমতা ছিল না । তবে অনবরত লাঠির ঘা খেয়ে চিতাবাঘটিও এক পর্যায়ে লাফানোর শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল ।
এই জীবন-মরণ লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে দেবিকা দেবী নিজের এবং পরিবারের প্রাণ রক্ষা করতে পারলেও বন বিভাগের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন । হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন, "যদি কোনও মানুষ বন্যপশুর ওপর আক্রমণ করে বা তাকে আঘাত করে, তবে বন বিভাগ সঙ্গে সঙ্গে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয় । কিন্তু যখন এই ধরনের হিংস্র বন্যপ্রাণী জন বসতিতে ঢুকে এভাবে প্রাণঘাতী হামলা চালায় এবং মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে, তখন বন বিভাগ সাধারণ মানুষের জন্য কী পদক্ষেপ নেয় ?"
তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন যে, "পাহাড়ের এই এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রব দীর্ঘদিনের । এর আগেও চিতাবাঘ লোকালয়ে এবং আমার বাড়ির উঠোনে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াত । আমার একটি ছাগলের খামার ছিল, যা চিতাবাঘে সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছে । এই বিষয়ে আগে একাধিকবার বন বিভাগে অভিযোগ জানালেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি ।"
এলাকার মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে চিতাবাঘটিকে অবিলম্বে খাঁচাবন্দি করে বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বন বিভাগের কাছে জোর দাবি জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "আজ আমি কোনওরকমে বেঁচে ফিরেছি, কিন্তু গ্রামে অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং বয়স্ক মানুষ আছেন । পুরুষরা কাজের জন্য বাইরে গেলে মহিলারা ঘরে একা থাকেন । যে কোনও সময় আবারও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে ।"
এদিকে ঘটনার খবর পাওয়ামাত্রই বন বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে । স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদ এবং প্রাথমিক প্রমাণের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে যে, ওই এলাকারই একটি ছোট খাঁজ বা ওডারের মতো নিরাপদ জায়গায় চিতাবাঘটি আপাতত লুকিয়ে রয়েছে । ভিডিও ফুটেজেও দেখা মিলেছে, চিতাবাঘটি একটি সংকীর্ণ জায়গায় গুটিসুটি মেরে বসে আছে ।
বন বিভাগের আধিকারিকদের মতে, চিতাবাঘটি এই মুহূর্তে অত্যন্ত উত্তেজিত এবং খিটখিটে মেজাজে রয়েছে । এই অবস্থায় তাকে অবিলম্বে ধরার বা উদ্ধার করার চেষ্টা করলে সে উদ্ধারকারী দলের ওপর উল্টে আক্রমণ করতে পারে, অথবা আরও বেশি হিংস্র হয়ে লোকালয়ের অন্য কোথাও পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । সেই কারণে, এই মুহূর্তে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে এবং উপযুক্ত সুযোগ পাওয়ামাত্রই তাকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করা হবে ।