মেয়ের বিয়ের আনন্দে বিষাদের ছায়া, গায়ে হলুদে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু মায়ের

মেয়ের বিয়ের আনন্দে বিষাদের ছায়া, গায়ে হলুদে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু মায়ের
চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল বৃদ্ধার । মৃতার নাম সুস্মিতা দাস । তিনি কলকাতার উলটোডাঙা থানা এলাকার বাসিন্দা ।
Published : February 10, 2026 at 3:24 PM IST
কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি: মেয়ের বিয়ের আনন্দ পরিণত হল গভীর বিষাদে । মেয়ের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের সময় দুর্ঘটনাবশত অগ্নিদগ্ধ হয়েছিলেন এক বৃদ্ধা ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ এরপর তাঁর মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হলেও, চারদিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল ওই বৃদ্ধার । মৃতার নাম সুস্মিতা দাস (61)। তিনি কলকাতার উলটোডাঙা থানা এলাকার বাসিন্দা ।
পুলিশ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 5 ফেব্রুয়ারি সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল চার্চের প্যারিস হলে চলছিল সুস্মিতা দাসের মেয়ের বিয়ের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎই একটি ছোট আগুনের উৎস থেকে দুর্ঘটনাবশত ওই বৃদ্ধার গায়ে আগুন লেগে যায় ৷ তিনি গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় পরিবারের লোকজন ও উপস্থিত অতিথিরা দ্রুত তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান ।
এসএসকেএম হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে এমআর বাঙুর হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন । সেখানে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা চলছিল তাঁর । ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে চিকিৎসকের উপস্থিতিতে আহত বৃদ্ধার জবানবন্দি রেকর্ড করে । এই ঘটনায় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে । প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলা হচ্ছে ৷"
পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানে সুস্মিতা দাস জানান, ঘটনাটি সম্পূর্ণ দুর্ঘটনাজনিত । এই ঘটনায় কেউ দায়ী নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন । কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই বলেও জানান তিনি । সেই বয়ানের ভিত্তিতেই পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হিসেবে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।
চিকিৎসাধীন অবস্থায় চারদিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই চালান সুস্মিতা দাস । কিন্তু শেষরক্ষা হল না । সোমবার সকাল প্রায় আটটা দশ মিনিটে এমআর বাঙুর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় । পরে গল্ফ গ্রিন থানার মাধ্যমে মৃত্যুর খবর সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয় ।
পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে কোনওরকম অপরাধমূলক দিক বা সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া যায়নি । সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে । মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে ।
মেয়ের বিয়ের আবহে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় পরিবার-পরিজনদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে । আনন্দের অনুষ্ঠানের মাঝেই ঘটে যাওয়া এই দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা ।