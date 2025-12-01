ছেলে দুই, এন্যুমারেশন ফর্ম এসেছে 3 পুত্রের, সম্পত্তিরও কি তিনভাগ হবে ! চিন্তায় বৃদ্ধ সুভাষ

ছেলে দুই, এন্যুমারেশন ফর্ম এসেছে 3 পুত্রের, সম্পত্তিরও কি তিনভাগ হবে ! চিন্তায় বৃদ্ধ সুভাষ
'ভূতুড়ে ছেলে'র নাম বাদ দিতে আর্জি 75-এর বৃদ্ধের ৷ বিজেপির বিএলএ-2 হওয়ায় তৃণমূলের চক্রান্ত বলে অভিযোগ বৃদ্ধের ছোট ছেলের ৷
Published : December 1, 2025 at 11:44 PM IST
শান্তিপুর, 1 ডিসেম্বর: পরিবার, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি আত্মীয়রাও জানেন 75 বছরের সুভাষচন্দ্র রায়ের দুই ছেলে লক্ষ্মণ রায় এবং গোবিন্দ রায় ৷ কিন্তু, বাড়িতে এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম আসতেই মাথায় হাত সুভাষচন্দ্রের ৷ দুই ছেলে নয়, ফর্ম এসেছে তিন ছেলের নামে ৷ এই তৃতীয় ছেলে বা 'ভূতুড়ে ছেলে' কোথা থেকে এল ? সেই কথা চিন্তা করেই রাতের ঘুম উড়েছে বৃদ্ধের ৷ তাঁর একটাই আতঙ্ক- এবার কি সম্পত্তির তিনভাগ করতে হবে ৷
ঘটনা নদিয়া জেলার শান্তিপুর ব্লকের রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম বিধানসভার নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের 60 নম্বর বুথের ৷ সেখানকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা সুভাষচন্দ্র রায় ৷ তাঁর ছেলে গোবিন্দ আবার ওই বুথে বিজেপির বিএলএ-2 ৷ বাড়িতে এখন মোট 5 জন ভোটার ৷ সুভাষচন্দ্র, তাঁর দুই ছেলে এবং তাঁদের স্ত্রী ৷ কিন্তু, বিপদ ডেকেছে তৃতীয় ছেলে হিসেবে আসা শান্তনু রায়ের নামে এন্যুমারেশন ফর্ম ৷
বৃদ্ধ সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, "আমি জানি না এই শান্তনু রায় কে ৷ আমার দুই ছেলে লক্ষ্মণ রায় আর গোবিন্দ রায় ৷ বাড়িতে পাঁচজন ভোটার ৷ যখন ওদের বিয়ে দিয়েছি, তখন তাঁদের শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানত আমার 2 ছেলে ৷ এখন যদি এসব বৌমা-দের বাড়িতে শোনে, তাহলে ওদের ভুল ধারণা তৈরি হবে ৷ কে এই শান্তনু রায় আমি জানি না ৷ তবে, আমার চিন্তা হচ্ছে অন্য জায়গায় ৷ আমার অবর্তমানে যদি সে এসে সম্পত্তির দাবি করে, তাহলে আমার ছেলেদের কী হবে ৷ আমি চাই এই শান্তনু রায়ের নাম বাদ দেওয়া হোক ৷"
উল্লেখ্য, সুভাষচন্দ্রের ছেলে গোবিন্দ বিজেপি করেন ৷ তিনি আবার বিজেপির বিএলএ-2 ৷ ফলে শান্তনু রায়ের নাম পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে মনে করছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ এ নিয়ে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির সদস্য সাগরী দাস বলেন, "আমাদের এই এলাকারই ভোটার সুভাষচন্দ্র রায় ৷ ওঁর দুই ছেলে আছে আমরা জানি ৷ এক ছেলে আমাদের বুথ এজেন্ট ৷ তবে, এই শান্তনু রায়ের নাম প্রথমবার শুনলাম ৷ এই কারণেই আমরা এসআইআর-এর পক্ষে সওয়াল করেছি ৷ এরকম আরও 'ভূতুড়ে ভোটার' বেরোবে ৷"
বিষয়টি নিয়ে গোবিন্দ রায় বলেন, "আমি বিজেপি করি ৷ তার জন্যও এটা হতে পারে ৷ কেউ তো ইচ্ছাকৃত করিয়েছে ৷ আমি বিএলএ-2 ৷ ফর্মটা বাড়িতে আসার পরেই জানতে পেরেছি ৷ সঙ্গে-সঙ্গে বিএলও-কে জানাই ৷ উনি বলেছেন, বাবাকে দিয়ে একটা চিঠিতে অভিযোগ জানিয়ে বিডিও অফিসে জমা দিতে ৷ সঙ্গে ওই ফর্মটাও দিতে হবে ৷ তারপর বিএলও নাম কাটিয়ে দেবেন ৷ তবে, বাবাকে দিয়ে বিডিও অফিসে অভিযোগ জানালে তবেই ব্যবস্থা নিতে পারবে প্রশাসন ৷"
তৃণমূলের তরফে নবলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুদীপ প্রামাণিক আবার পুরো ঘটনার দায় পরিবারের উপরেই চাপিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "ওরা এতদিন জানায়নি কেন ? সব কিছু জেনে বসেছিল কেন ? ভোটার লিস্টে একজন পরিবারের সদস্য সেজে বসে আছে ৷ সেটা বিডিও অফিসে জানায়নি কেন ? এটা ওদের ভুল ৷"
কিন্তু প্রশ্ন হল, এন্যুমারেশন ফর্মে ছবি-সহ যে শান্তনু রায়ের নাম লেখা রয়েছে, তিনি কে ? তাঁর আসল পরিচয় কী ? এ নিয়ে বিএলও কোনও জবাব দিতে পারেননি ৷ ওই বুথে ছবি সঙ্গে মিল রয়েছে এমন কেউ থাকেন বলে জানেন না বিএলও নিজেও ৷ এই পরিস্থিতিতে শান্তিপুরের বিডিও সঞ্জিত মণ্ডল বলেন, "আমরা শুনেছি ৷ হতে পারে বিএলও-র কাছে অন্য কোনও বুথের ফর্ম চলে গিয়েছে ৷ তাই তিনি ওই বাড়িতে দিয়ে এসেছেন ৷ ওই ব্যক্তি যেখানকার ভোটার সেখানে নিশ্চয়ই নাম তুলে নেবেন ৷ এটা এমনই বাতিল হয়ে যাবে ৷"