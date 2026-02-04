আত্মীয়ের বাড়িতে রহস্যমৃত্যু, যাদবপুরে তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের

আত্মীয়ের বাড়িতে রহস্যমৃত্যু, যাদবপুরে তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধের
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: চোখের চিকিৎসা করাতে আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিলেন বৃদ্ধ ৷ সেখানে এরকম পরিণতি হবে তা কেউই ভাবেননি ৷ মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎই তিনতলা বাড়ির নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ওই বৃদ্ধের দেহ ৷ নাম তপন দাস (63) ৷ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে যাদবপুর থানা এলাকার দেশবন্ধু রোডে ৷
ঘটনায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তপন দাসের বাড়ি মন্দারমণিতে । বেশ কিছুদিন আগেই তাঁর চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছিল । সেই চিকিৎসার পরবর্তী চেকআপ করাতেই তিনি যাদবপুরে আত্মীয় অরুণ নায়েকের বাড়িতে এসেছিলেন । মঙ্গলবার ডাক্তার দেখানোর পর রাতে স্বাভাবিকভাবেই খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনতলার একটি ঘরে শুয়ে পড়েন তিনি ।
পরিবারের সদস্যদের দাবি, রাত আনুমানিক 1টা নাগাদ হঠাৎই বিকট শব্দ শোনা যায় । ঘুম ভেঙে যায় বাড়ির লোকজনের । বাইরে বেরিয়ে তাঁরা দেখেন, তপনবাবু বাড়ির নিচে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন । আওয়াজ পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারাও জড়ো হয়ে হন । কীভাবে তিনি নিচে পড়লেন, কেউই স্পষ্ট করে কিছু বুঝতে পারেননি । ঘটনার পর দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি । চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ।
পরিবারের সদস্যদের প্রাথমিক অনুমান, চোখের সমস্যার কারণেই হয়তো মাথা ঘুরে গিয়ে তিনি ছাদ বা বারান্দা থেকে পড়ে যান । পরিবারের এক সদস্যের কথায়, "আওয়াজটা খুব জোরে হয়েছিল । রাত তখন একটার কাছাকাছি । ছাদে পাঁচিল আছে । কিন্তু কীভাবে এমনটা ঘটল বুঝতে পারছি না । মনে হয় হঠাৎ মাথা ঘুরে গিয়েছিল ।"
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় যাদবপুর থানার পুলিশ । মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে । ঘটনার কারণ জানতে আশপাশের বাসিন্দা ও সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ । ইতিমধ্যেই যাদবপুর থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে । ছাদ থেকে পড়ে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, নাকি অসুস্থতার জন্য চরম সিদ্ধান্ত, অথবা এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা—সব দিক খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ ।