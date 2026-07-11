অন্নপূর্ণা যোজনায় তিক্ত অভিজ্ঞতা ! নিরাপত্তা না-পেলে আয়ুষ্মান ভারতের ফিল্ড ওয়ার্কে নারাজ পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা

অন্নপূর্ণা যোজনায় তিক্ত অভিজ্ঞতা ! নিরাপত্তা না-পেলে আয়ুষ্মান ভারতের ফিল্ড ওয়ার্কে নারাজ পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা
অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম না-ওঠা আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ৷ পুরাতন মালদা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে নিরাপত্তার দাবি পুরসভার অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের ৷
Published : July 11, 2026 at 10:46 PM IST
মালদা, 11 জুলাই: তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পের ফিল্ড ওয়ার্ক করেছেন ৷ যথেষ্ট ভালো কাজ হয়েছে তাঁদের ৷ প্রকল্পের কাজের জন্য পুরাতন মালদা পুরসভা, জেলা প্রশাসনের গুড বুকে ৷ কিন্তু, সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেও প্রচুর তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে পুরসভার অস্থায়ী মহিলা কর্মীদের ৷ অভিযোগ, যাঁদের নাম এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত হয়নি, তাঁরা এই কর্মীদের অনেকের বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন ৷ অনেককে হুমকির মুখেও পড়তে হয়েছে ৷
এই পরিস্থিতিতে এবার আয়ুষ্মান ভারতের ফিল্ড ওয়ার্ক করার নির্দেশিকা জারি করেছেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ৷ কিন্তু বেঁকে বসেছেন পুরসভার 61 জন অস্থায়ী মহিলা কর্মী ৷ তাঁদের সাফ কথা, তাঁদের যথাযথ ওয়ার্ক অর্ডার দিতে হবে ৷ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ এই দু’টি দাবি না-মানা হলে তাঁরা ফিল্ড ওয়ার্ক করবেন না ৷
শনিবার তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা লিখিতভাবে পুরসভার চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিয়েছেন ৷ চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সোমবার এগজিকিউটিভ অফিসার পুরসভায় এলে তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা হবে ৷ তবে চেয়ারম্যানও জানিয়েছেন, অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ ভালোভাবে করার পরেও মহিলা অস্থায়ী কর্মীদের বাড়িতে হামলা ও হুমকি দেওয়ার ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না ৷
এক অস্থায়ী কর্মী শিল্পা রায় বলেন, "এই পুরসভায় আমরা 61 জন অস্থায়ী মহিলা কর্মী রয়েছি ৷ আমরা সবাই অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ করেছি ৷ সেই কাজ নিয়ে আমাদের নানাবিধ সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে ৷ আজ আমাদের আয়ুষ্মান ভারতের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, এই কাজের জন্য আমাদের কোনও ওয়ার্ক অর্ডার নেই ৷ চেয়ারম্যান ও এগজিকিউটিভ অফিসারের কাছে আমাদের দাবি, জেলাশাসকের স্বাক্ষর ও সিলমোহর সম্বলিত ওয়ার্ক অর্ডার আমাদের দিতে হবে ৷ সঙ্গে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে ৷ তবেই আমরা আয়ুষ্মান ভারতের ফিল্ড ওয়ার্ক করব ৷ তা না-হলে আমরা শুধু অফিস ওয়ার্ক করব ৷ অন্নপূর্ণা যোজনা প্রকল্পে ভালো কাজ করেও আমাদের বাড়িতে হামলা হয়েছে ৷ হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ চেয়ারম্যান আমাদের বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে কথা জানিয়েছেন ৷ সোমবার কী হয় সেই অপেক্ষায় রয়েছি ৷"
এ নিয়ে পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, "সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ্মান ভারতের কাজ শুরু হয়েছে ৷ পুরাতন মালদা পুর এলাকাতেও এই কাজ শুরু হয়েছে ৷ আইসিডিএস কর্মীরা ইতিমধ্যেই এই কাজ শুরু করে দিয়েছেন ৷ রাজ্য সরকারের নির্দেশ রয়েছে, এই কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে ৷"
তবে, এই কাজ করতে লোকবলের অভাব রয়েছে বলে জানান চেয়ারম্যান ৷ তিনি বলেন, "সমস্যা অন্য জায়গায় ৷ এই পুরসভা এলাকায় আমরা মাত্র 20 জন আইসিডিএস কর্মীকে পেয়েছি ৷ এত কম কর্মী দিয়ে তাড়াতাড়ি এই কাজ শেষ করা সম্ভব নয় ৷ এই কাজে প্রচুর ঝামেলা ৷ কর্মীদের 20টি ওয়ার্ডে 56 হাজার মানুষের বাড়ি যেতে হবে ৷ তাঁদের ফর্ম ফিল আপ করতে হবে ৷ সেই ফর্মও বেশ বড় ৷ ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হলে অতিরিক্ত কর্মী প্রয়োজন ৷"
সমস্যার সমাধানের জন্য পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার এখানকার 61 জন অস্থায়ী মহিলা কর্মীকে এই কাজ করার নির্দেশ জারি করেছেন ৷ চেয়ারম্যান বলেন, "এই কর্মীরা প্রত্যেকে কাজ করতে রাজি ৷ কিন্তু, তাঁরা প্রয়োজনীয় ওয়ার্ক অর্ডার ও উপযুক্ত নিরাপত্তার দাবি করেছেন ৷ তাঁদের দাবি ন্যায়সঙ্গত ৷ এই পুরসভায় অন্নপূর্ণা যোজনার কাজ প্রায় 100 শতাংশই সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে ৷ কিছু ভুলভ্রান্তি দ্রুত শুধরে নেওয়ার কাজ চলছে ৷ কিন্তু, কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের কাজও আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে ৷ আজ এগজিকিউটিভ অফিসার কাজে আসেননি ৷ সোমবার আসবেন ৷ সেদিন তাঁর সঙ্গে মহিলা কর্মীদের বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ৷ আলাচনায় এই প্রকল্পের নোডাল অফিসার এবং পুরসভার ফিনান্স অফিসারও থাকবেন ৷ আশা করা যায়, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যাবে ৷"