রাজ্যের বিধিনিষেধে তহবিলে ‘তালা’! 3 মাস বেতনহীন সাফাইকর্মীরা, আবর্জনায় ভরছে পুরাতন মালদা

রাজ্যের বিধিনিষেধে তহবিলে ‘তালা’! 3 মাস বেতনহীন সাফাইকর্মীরা, আবর্জনায় ভরছে পুরাতন মালদা
রাজ্যের বিধিনিষেধে নিজস্ব ফান্ড ব্যবহার করা যাচ্ছে না৷ প্রায় তিন মাস ধরে সাফাইকর্মীদের বেতন বন্ধ৷ আবর্জনা আর নর্দমার জলে নাভিশ্বাস পুরাতন মালদা পুরসভার৷
Published : June 18, 2026 at 4:52 PM IST
মালদা, 18 জুন: ভাবুন তো! পকেটে পর্যাপ্ত টাকা রয়েছে অথচ বাজার করতে সেই টাকা খরচ করা যাবে না! এমন হলে বাস্তবিকই সমস্যার অন্ত থাকে না৷ ঠিক তেমনই অবস্থা পুরাতন মালদা পুর কর্তৃপক্ষের৷
পুরসভার ফান্ডে থাকা টাকা খরচে বিধিনিষেধ জারি করেছে রাজ্য সরকার৷ জরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে খরচে কিছুটা ছাড় দেওয়া হলেও স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা) এখনও পর্যন্ত কোনও টাকাপয়সা পাঠায়নি৷ ফলে পুরসভার সাফাইকর্মী, নির্মল বন্ধু, নির্মল সাথীর মতো প্রায় সাড়ে পাঁচশো কর্মী মাসতিনেক ধরে কোনও বেতন পাচ্ছেন না৷
প্রথমদিকে তাঁরা কাজ চালু রাখলেও বর্তমানে অনেকেই কাজে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন৷ এর প্রভাব পড়েছে শহরে৷ রাস্তাঘাটে আবর্জনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে৷ সাফাই না হওয়ায় নর্দমাগুলির জল উপচে উঠেছে রাস্তায়৷ এসব নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে৷
নিয়ম অনুযায়ী পুরসভার সাফাইকর্মীদের আরবান ওয়েজেস প্রকল্পে 100 দিনের কাজের মাধ্যমে বেতন দেওয়া হয়৷ সুডার তরফে এই ফান্ড পুরসভাগুলিতে পাঠানো হতো৷ প্রতি 2-3 মাস অন্তর পুরসভাগুলি এই ফান্ড পেয়ে থাকে৷ কিন্তু রাজ্যে সরকার বদলের পর পরিস্থিতি পালটে যায়৷ সুডা পুরনো বকেয়াও এখনও পর্যন্ত পুরসভাগুলিকে পাঠায়নি৷
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সাফাইকর্মী বলছেন, “কীভাবে আমাদের দিন কাটছে আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না৷ না খেয়ে দিন কাটাচ্ছি৷ বাড়ির ইলেকট্রিক বিল বাকি৷ বিদ্যুৎ দফতর যে কোনোদিন বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিতে পারে৷ টাকার অভাবে রান্নার গ্যাস কিনতে পারছি না৷ বাজার করা প্রায় ভুলতে বসেছি৷ মুদিখানার দোকানদারও আর ধারে জিনিস দিতে রাজি হচ্ছেন না৷ ওষুধ কেনার ক্ষমতা নেই৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘চেয়ারম্যানের কাছে সবাই মিলে গিয়েছিলাম৷ তিনি বলছেন, টাকা আসেনি৷ কবে টাকা আসবে সেটাও তিনি বলতে পারছেন না৷ বাঁচব কীভাবে জানি না৷ বেতন না পাওয়া গেলেও প্রথম প্রথম নিয়মিত কাজ করেছি৷ কিন্তু সংসার চালাতে এখন অন্য কাজ করতে হচ্ছে৷ তাই আমাদের বেশিরভাগই পুরসভায় যাচ্ছে না৷”
এরই মধ্যে পুরসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডে নর্দমার জল উপচে রাস্তায় উঠে এসেছে৷ নীচু বাড়িতে সেই জল ঢুকেছে৷ পুতিগন্ধময় সেই জল পেরিয়েই কাজকর্ম সারতে হচ্ছে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের৷ স্থানীয় এক বাসিন্দা প্রণব বসাক বলেন, “দীর্ঘ 15 বছর ধরে আমাদের এই সমস্যা পোহাতে হচ্ছে৷ এই জলের মধ্যে দিয়েই সবাইকে চলাচল করতে হচ্ছে৷ এতে প্রায় সবারই চর্মরোগ দেখা দিয়েছে৷ জমা জলের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করার সময় বাচ্চারা যেকোনও সময় দুর্ঘটনার মুখে পড়তে পারে৷ তার দায় কি পুরসভা নেবে?’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘জমা জল নিষ্কাশনের বিষয়ে কাউন্সিলরকে বলতে গেলে তিনি চেয়ারম্যানকে দেখিয়ে দেন৷ চেয়ারম্যানকে বলতে গেলে তিনি কাউন্সিলরকে দেখান৷ দু’জনই শুধু অজুহাত দেখান৷ আমরা চাই, এই জমা জল দ্রুত নিষ্কাশন করা হোক৷ একই দাবি রাখছি নতুন সরকার ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও৷”
ওই ওয়ার্ডের আরেক বাসিন্দা সীতা কর্মকার বলেন, “পুরো রাস্তায় জল জমে রয়েছে৷ জমা জল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে৷ বাড়ি থেকে বেরোতে পারছি না৷ কাউন্সিলরকে জানানো হলে তিনি একদিন বলছেন এই ওয়ার্ডে কীর্তন নিয়ে ব্যস্ত, আরেকদিন অন্য ওয়ার্ডের কীর্তনে রয়েছেন৷ আর পুরসভার চেয়ারম্যান তো অদল বদলই হয়ে যাচ্ছে৷ শুধু একের পর এক অজুহাত৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিষয়টি এলাকার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকেও জানানো হয়েছে৷ তিনি বলে দিয়েছেন, এখনও পুরসভার কাউন্সিলর রয়েছেন৷ তিনিই জল নিষ্কাশনের কাজ করবেন৷ এভাবেই দিন চলছে৷ আর আমরা বোকা৷ জলে নামলে পায়ে চুলকানি শুরু হয়ে যাচ্ছে৷ জলে মলমূত্র মিশে রয়েছে৷ ড্রেন ঠিকমতো পরিষ্কারও করা হয় না৷ শুধু ক্যারিব্যাগ তুলে নিয়ে চলে যায়৷ ড্রেনে থাকা মাটি কাটা হয় না৷ কিছু বললে উত্তর পাই, সাফাইকর্মীরা কাজ করে দেবে৷”
পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষের সদ্য মাতৃবিয়োগ হয়েছে৷ তিনি বলেন, “পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডেই সাফাইয়ের কাজ চালু রয়েছে৷ কিন্তু রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর রাজ্যের প্রতিটি পুরসভায় কিছু এমবার্গো চালু করা হয়েছে৷ পরবর্তীতে জরুরি কিছু কাজের জন্য পুরসভাকে টাকা খরচের অনুমতি দেওয়া হয়৷ তবে সব কাজের জন্য নয়৷ আমাদের কাছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ফান্ড রয়েছে৷ কিন্তু আমরা সেই টাকাও নিজে থেকে খরচ করতে পারি না৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পুরসভার নিজস্ব ফান্ড ব্যবহার করে এখনও পর্যন্ত আমরা পুর নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়ার কাজ চালু রেখেছি৷ কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধে অবশ্যই হচ্ছে৷ আমরা তিনমাস ধরে ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারছি না৷ সরকারও টাকা পাঠায়নি৷ এসএসকে-র টাকা দিতে পারছিলাম না৷ তবে নির্মল সাথী প্রকল্পের টাকা আমরা পেয়েছি৷ এই ফান্ড থেকে আমরা গারবেজ কালেক্টরদের মজুরি মিটিয়েছি৷’’
বিভূতিভূষণ ঘোষ আরও বলেন, ‘‘সাফাইকর্মীদের আমরা একটু ধৈর্য ধরতে বলেছি৷ টাকা এলেই তাঁদের সব বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে৷ সরকারের কাছে আমার আবেদন, পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা যাতে নিয়মিত মজুরি পান, তার যেন ব্যবস্থা করা হয়৷ বর্ষা আসছে৷ প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরুও হয়েছে৷ মাস দুয়েক আগে আমরা 13 নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশি ঠিক করার জন্য প্রায় 80 হাজার টাকা বরাদ্দ করেছি৷ ওই ওয়ার্ডের নিকাশি ড্রেনটি বন্ধ হয়ে রয়েছে৷ আমরা দ্রুত ড্রেন পরিষ্কারের ব্যবস্থা করছি৷”