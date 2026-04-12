ভোটের মুখে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে? পানীয় জলের সংযোগ নিয়ে থানায় অভিযোগ

ভোটের মুখে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে? পানীয় জলের সংযোগ নিয়ে থানায় অভিযোগ
এই বিষয়ে ভোটের আগে তড়িঘড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন খোদ পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান ৷
Published : April 12, 2026 at 6:14 PM IST
মালদা, 12 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ফের ডামাডোল তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভায় ৷ আইন না মেনে পানীয় জলের সংযোগ নেওয়ার অভিযোগ তুলে 19 নম্বর ওয়ার্ডের 13 জন নাগরিক-সহ কলমিস্ত্রি স্বপন দাসের নামে মালদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান ৷ এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর তথা আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ হালদারের ৷
19 নম্বর ওয়ার্ডের এক নাগরিক চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, তিনি কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদারকে 9500 টাকা দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু তার কোনও রিসিপ্ট তাঁকে দেওয়া হয়নি ৷ তিনি ওই রিসিপ্টের জন্য পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে শোরগোল পড়েছে পুরসভার অন্দরে ৷ চেয়ারম্যান জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন ৷ প্রয়োজনে আরও অনেকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হবে ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের অটল মিশন ফর রিজুভেনশন অ্যান্ড আরবান ট্রান্সফর্মেশন 2 (আমরুত 2) প্রকল্পে পুরাতন মালদা পুর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য 9.62 কোটি টাকা বরাদ্দ হয় ৷ এই প্রকল্পে 2025 সালেই পুরসভার 20টি ওয়ার্ডে পাইপ লাইন বসানোর কাজ শেষ করে পুর কর্তৃপক্ষ ৷ পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষের আমলে সেই কাজ করা হয় ৷ এই প্রকল্পে 5739 জন নাগরিকের বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু আচমকাই পুরসভার চেয়ারম্যান পদ থেকে কার্তিককে অপসারণ করা হয় ৷ নতুন চেয়ারম্যান হন বিভূতিভূষণ ঘোষ ৷ তিনি এখনও বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ স্থাপনের কোনও অনুমতি দেননি ৷ কিন্তু দেখা যাচ্ছে, 19 নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর অনুমতি ছাড়াই অনেক বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷
পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, "চেয়ারম্যান থাকাকালীন আমি আমরুত 2 প্রকল্পে 20টি ওয়ার্ডেই পানীয় জলের পাইপ লাইন বসিয়ে দিয়েছিলাম৷ কিন্তু বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ করার আগেই আমাকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ তারপর ওই প্রকল্প ঠিক কোন জায়গায় রয়েছে, আমার কিছু জানা নেই ৷"
বর্তমান চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষের বক্তব্য, "এই অভিযোগ পেয়ে আমরা পুরসভার তরফে তদন্ত চালাই ৷ জানতে পারি, 19 নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু বাড়িতে অবৈধভাবে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে 13 জন নাগরিকের নাম আমাদের সামনে এসেছে ৷ আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে মালদা থানায় এফআইআর করেছি ৷ একইসঙ্গে কলমিস্ত্রি স্বপন দাসের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হয়েছে ৷ তিনিই টাকার বিনিময়ে ওই সংযোগ করেছিলেন বলে আমরা জানতে পেরেছি ৷ তবে এর পিছনে মিডলম্যানের হাতও রয়েছে ৷ তাদের আমরা প্রায় চিহ্নিত করে ফেলেছি ৷ তাদের নির্দেশেই এই বেআইনি কাজ করা হয়েছিল ৷ ভবিষ্যতে এদের বিরুদ্ধেও এফআইআর করা হবে ৷"
মালদা থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যে অভিযুক্ত কলমিস্ত্রিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ধৃতকে জেরা করে এই ঘটনায় আর কারা জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে ৷ অভিযুক্ত 13 জন নাগরিককেও খোঁজা হচ্ছে ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত 19 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ হালদারের নামে পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ কিন্তু বিভূতির ইঙ্গিত যে তাঁরই দিকে, তা বুঝতে কারও অসুবিধে হয়নি ৷
এনিয়ে বিশ্বজিৎ হালদার বলেন, "আমরুত 2 প্রকল্পে অন্যান্য ওয়ার্ডের সঙ্গে আমার ওয়ার্ডেও পানীয় জলের পাইপ লাইন বসেছিল ৷ কিন্তু বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়নি ৷ এদিকে ওয়ার্ডের মানুষজন প্রবল জলকষ্টে ভুগছিলেন ৷ দ্রুত বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা আমাকে চাপ দিচ্ছিলেন ৷ আমার উপর মানুষের চাপ বাড়ছিল ৷ তাই আমি তাঁদের নিজের দায়িত্বে জলের সংযোগ করে নেওয়ার কথা বলি ৷ প্রত্যেকে ফেরুল ব্যবহার করে সেই সংযোগ করে নিয়েছেন ৷ ফেরুলের দাম ও জলের সংযোগের খরচ বাবদ কলমিস্ত্রি তাঁদের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা করে নিয়েছেন ৷ কিন্তু আমি কারও কাছে কোনও টাকাপয়সা নিইনি ৷ কতজন এভাবে জলের সংযোগ নিয়েছেন তাও আমার জানা নেই ৷ রাজনৈতিক উদ্দেশে আমার নাম এই ঘটনায় জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ সঠিক তদন্ত হলে সবটাই প্রকাশ্যে আসবে ৷"
বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এই ঘটনা পুরাতন মালদা শহর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে ৷ ভোটেও এর প্রভাব পড়তে চলেছে বলে মনে করছেন শহরবাসীর একাংশ ৷ তাঁদের প্রশ্ন, তবে কি ভোটের আগেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও একবার প্রকাশ্যে আসতে চলেছে?