নিজস্ব ভাগাড় নেই! বর্ষার মরশুমে পুরাতন মালদা শহর যেন আবর্জনার ডাম্পিং গ্রাউন্ড

নিজস্ব ভাগাড় নেই! বর্ষার মরশুমে পুরাতন মালদা শহর যেন আবর্জনার ডাম্পিং গ্রাউন্ড
নাগরিকদের অভিযোগ, পুর কর্তৃপক্ষ সাফাইকর্মীদের মজুরি দিতে পারছে না বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা ৷ তাতেই সমস্যা এত মারাত্মক আকার নিয়েছে ৷
Published : July 15, 2026 at 5:27 PM IST
মালদা, 15 জুলাই: একই রাজ্যের দুই পুরসভা ৷ দুটিই উত্তরবঙ্গের ৷ অথচ দুই পুর এলাকার ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা ৷ যে সময় জলপাইগুড়ি পুর কর্তৃপক্ষ শহরে জঞ্জালের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছে, ঠিক তখন পুরাতন মালদা পুর এলাকা হয়ে উঠেছে আবর্জনার খোলা ডাম্পিং গ্রাউন্ড ৷
20টি ওয়ার্ডের বেশিরভাগ এলাকাতেই এখন রাস্তাঘাটে উপচে পড়ছে জঞ্জাল ৷ এর মধ্যে অল্প সময়ের জন্য ছিপছিপে বৃষ্টিও চলছে ৷ সেই বৃষ্টির জল আর আবর্জনা মিশে এখন কার্যত নরক-কুণ্ড হয়ে উঠেছে গোটা শহর ৷ ভোগান্তিতে পুর নাগরিকরা ৷ পরিস্থিতি কবে স্বাভাবিক হবে, তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না পুর কর্তৃপক্ষও ৷
পুর কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই পুরসভার নিজস্ব কোনও ডাম্পিং গ্রাউন্ড নেই ৷ তারই খেসারত দিতে হচ্ছে পুর নাগরিকদের ৷ 15 দিন ধরে শহরে জঞ্জাল সাফাই হচ্ছে না ৷ রাস্তাঘাটের পাশেই জমছে আবর্জনার পাহাড় ৷ এরই মধ্যে বৃষ্টির জলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিয়েছে ৷ দুর্গন্ধে টেকা দায় ৷ নাগরিকরা 24 ঘণ্টা বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ পথচলতি মানুষজন নাকে কাপড় দিয়ে কোনওরকমে এই জায়গাগুলি পেরোচ্ছেন ৷
পুর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, এক সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে ৷ অর্থাৎ নাগরিকদের আরও এক সপ্তাহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবেই ৷ নাগরিকদের অভিযোগ, শুধু ভাগাড় সমস্যা নয়, এই মুহূর্তে পুর কর্তৃপক্ষ সাফাইকর্মীদের মজুরি দিতে পারছে না বলে জানতে পেরেছেন তাঁরা ৷ তাতেই সমস্যা এত মারাত্মক আকার নিয়েছে ৷
সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি 10, 11 ও 19 নম্বর ওয়ার্ডে ৷ 11 নম্বর ওয়ার্ডের এক নাগরিক পিয়া ঘোষের কথায়, "জমে থাকা আবর্জনা ছাড়া আমাদের তেমন সমস্যা নেই ৷ প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে জঞ্জাল সাফাই করা হচ্ছে না ৷ সেই আবর্জনায় বৃষ্টি পড়ে ভয়াবহ আকার নিয়েছে ৷ দুর্গন্ধে বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না ৷ দরজা-জানালা বন্ধ করেও বাড়িতে থাকা যাচ্ছে না ৷ এখানে রাস্তাঘাট পরিষ্কার হচ্ছে না ৷ কাউন্সিলরকে আমরা বিষয়টি জানিয়েছি ৷ তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ কিন্তু পুরসভার তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ বছরের এই সময় রোগজীবাণুর সংক্রমণ বাড়ে ৷ এই আবহাওয়ায় এভাবে আবর্জনা পড়ে থাকলে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা আরও বাড়বে ৷ আমরা চাই, পুর কর্তৃপক্ষ দ্রুত জমে থাকা আবর্জনা সাফাই করুক ৷"
একই বক্তব্য 10 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সন্তোষ দাসের ৷ তাঁর বক্তব্য, "বেশ কয়েকদিন ধরে এখানে আবর্জনা পড়ে রয়েছে ৷ দুর্গন্ধে থাকা যায় না ৷ আমরা এখানে বসবাস করতে পারছি না ৷ অথচ পুর কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করছে না ৷ এই আবর্জনা থেকে অনেক রোগজীবাণু ছড়াতে পারে ৷ পুরসভার লোকজনও এখন এখানে আসে না ৷ আমার অনুরোধ, এভাবে যেন এখানে আবর্জনা না ফেলা হয় ৷ শুনেছি, সাফাইকর্মীরা মজুরি পাচ্ছেন না ৷ সম্ভবত সেই কারণেই তাঁরা জঞ্জাল তুলতে আসছেন না ৷"
পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ বলেন, "সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমাদের পুরসভার নিজস্ব ভাগাড় নেই ৷ আগে মহানন্দা নদীর পাশে পূর্ত দফতরের জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে জঞ্জাল ফেলা হয়েছিল ৷ কিন্তু ডিসেম্বরে আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পর ওই এলাকার মানুষজন জঞ্জাল ফেলার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ৷ সেখানে আবর্জনা ফেলা বন্ধ হয়ে যায় ৷ এরপর আমরা মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডুবি এলাকায় একটি নিচু জমিতে জঞ্জাল ফেলতে শুরু করি ৷ এর জন্য ওই জমির মালিকের অনুমতিও নেওয়া হয় ৷ কিন্তু কিছুদিন ধরে সেই এলাকার বাসিন্দারাও প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছেন ৷ সেখানে জঞ্জাল যাতে না ফেলা হয় তার জন্য স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, এমনকি বিডিও নিজেও আমাদের চিঠি দেন ৷ বাধ্য হয়ে আমরা ওই জমি থেকে সরে আসি ৷"
তিনি আরও বলেন, "রাজ্য সরকার রাঙামাটিয়া ব্রিজের কাছে আমাদের একটি জায়গা দিয়েছে ৷ ওই জমিতে জঞ্জাল ফেলতে গেলে একটি রাস্তা তৈরি করতে হবে ৷ সেই রাস্তা তৈরির কাজ চলছে ৷ ওই জমিতে বর্জ্য নিষ্কাশনের একটি প্ল্যান্ট বসবে ৷ তার জন্য চার কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে গিয়েছে ৷ সেই কাজও খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে ৷ আশা করছি, আগামী সাতদিনের মধ্যে সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে ৷"