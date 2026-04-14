চপ-পাঁপড়ে মিলেমিশে যায় পতাকার রং, দু'দলের পার্টি অফিসের মাঝের দোকানে বৃদ্ধ দম্পতির জীবনসংগ্রাম

চপ-পাঁপড়ে মিলেমিশে যায় পতাকার রং, দু'দলের পার্টি অফিসের মাঝের দোকানে বৃদ্ধ দম্পতির জীবনসংগ্রাম
ভোটের কোলাহলের মধ্যেই নিঃশব্দে বয়ে চলেছে আর এক গল্প ! বেঁচে থাকার সংগ্রামের গল্প ! সেই গল্পের নায়ক-নায়িকা বৃদ্ধ দম্পতি ! অভিষেক সাহার প্রতিবেদন ৷
Published : April 14, 2026 at 3:30 PM IST
মালদা, 14 এপ্রিল: ভোট বলে কথা ! চারদিকে রাজনৈতিক উত্তাপ । মিছিল, স্লোগান, প্রতিশ্রুতির বন্যায় সরগরম মালদা জেলার চাঁচল । ভোটের আগে প্রতিদিনই যেন উৎসবের আমেজ, আবার কোথাও কোথাও তর্ক-বিতর্কের আগুন । কিন্তু এই কোলাহলের মধ্যেই নিঃশব্দে বয়ে চলেছে আর এক গল্প - বেঁচে থাকার গল্প, সংগ্রামের গল্প ! সেই গল্পের নায়ক-নায়িকা মালচা গ্রামের এক বৃদ্ধ দম্পতি !
চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের মালচা গ্রামে রাস্তার ধারে ছোট্ট একটি দোকান । না আছে ঝাঁ-চকচকে সাজ, না কোনও বড় সাইনবোর্ড । তবুও বিকেল নামলেই সেই দোকান যেন হয়ে ওঠে ভরসার জায়গা । কড়াইতে তেল গরম হয়, উনুনে জ্বলে আগুন, আর সেই আগুনেই ভাজা হয় পাঁপড় আর চপ । দোকান চালান পাসির উদ্দিন ও তাঁর স্ত্রী সালেমা বিবি, দু’জনেরই বয়স ষাট পেরিয়েছে ।
চোখে-মুখে বয়সের ছাপ স্পষ্ট । শরীর ক্লান্ত, হাত কাঁপে, তবুও থেমে নেই জীবনযুদ্ধ । বেশ কয়েক বছর ধরে এই দোকানই তাঁদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন । প্রতিদিন 100 থেকে 200 টাকার বিক্রি, সামান্য আয়েই চলে সংসার । সরকারি ভাতা আছে বটে, কিন্তু তাতে কি আর সব প্রয়োজন মেটে ?
এই ছোট্ট দোকানটির আরও একটি বিশেষত্ব আছে । দোকানের এক পাশে কংগ্রেসের পার্টি অফিস, অন্য পাশে তৃণমূলের । ভোটের মরশুমে সকাল থেকে রাত, দুই দলের কর্মীদের আনাগোনা লেগেই থাকে । কখনও মিছিলের ফাঁকে, কখনও সভা শেষে, ক্ষুধা মেটাতে সবাই ভিড় জমান এই দোকানে । সেখানে আর কোনও রাজনৈতিক বিভাজন থাকে না । একই কড়াইয়ের তেলে ভাজা চপ-পাঁপড় খেতে খেতে মিলেমিশে যায় ভিন্ন মতাদর্শ ।
পাসির উদ্দিন হাসতে হাসতে বলেন, "রাজনীতি বুঝি না বাবা, বুঝি পেটের দায় ! ভোট এলে ভিড় বাড়ে, ব্যবসাও একটু ভালো হয় ।" পাশে বসে সালেমা বিবি যোগ করেন, "বয়সের কথা তো পেট বোঝে না ! যতদিন হাত চলে, ততদিন কাজ করতেই হবে !"
তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে । ছেলে গ্রামে গ্রামে আইসক্রিম বিক্রি করে । নিজের মতো করে সবাই লড়ছে জীবনের সঙ্গে । কিন্তু এই বৃদ্ধ দম্পতি এখনও নিজের লড়াই নিজেরাই লড়ে চলেছেন, কোনও অভিযোগ নেই, নেই আক্ষেপ ।
এই দৃশ্য চোখ এড়ায়নি রাজনৈতিক দলগুলিরও । কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ মেহেবুব বলেন, "এই বয়সে যেখানে বিশ্রাম নেওয়ার কথা, সেখানে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে, এটা আমাদের সমাজের বাস্তব ছবি । তাঁদের সংগ্রামকে কুর্নিশ জানাই ।" অন্যদিকে তৃণমূল নেতা শেখ আফসার আলির বক্তব্য, "তাঁদের লড়াই অনুপ্রেরণার । কিছু সরকারি সুবিধা হয়তো পৌঁছয়নি, তবে ভোটের পর আমরা খোঁজ নেব ।"
রাজনীতির ময়দানে প্রতিদিনই বদলাচ্ছে সমীকরণ, পালটাচ্ছে স্লোগান । কিন্তু এই ছোট্ট দোকান যেন অন্য এক সত্যি তুলে ধরে, দল বদলায়, কথা বদলায়, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম একই থেকে যায় !
মালচা গ্রামের এই বৃদ্ধ দম্পতির দোকান তাই শুধু চপ-পাঁপড়ের দোকান নয়, এটি এক জীবন্ত উদাহরণ-অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমের ! ভোটের উত্তাপে যখন চারদিক উত্তাল, তখন এই নীরব লড়াইই হয়তো সবচেয়ে বড় শিক্ষা দেয়, বেঁচে থাকার ইচ্ছাই মানুষের আসল শক্তি !
