'মন থেকেই তো নাম বাদ দিয়েছে সন্তান', SIR নিয়ে নিরুত্তাপ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা

'মন থেকেই তো নাম বাদ দিয়েছে সন্তান', SIR নিয়ে নিরুত্তাপ বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা
অধিকাংশের কাছেই নেই ভোটার কার্ড বা অন্য কোনও নথি ৷ শেষ কবে ভোট দিয়েছেন, তাও ভুলেছেন অনেকে ৷
Published : November 9, 2025 at 6:33 PM IST
আসানসোল ও দুর্গাপুর, 9 নভেম্বর: রাজ্যজুড়ে চলছে এসআইআর-এর কাজ ৷ নির্ভুল ও সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে বদ্ধপরিকর জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ সেই মতো বিএলও'রা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম দিয়ে আসছেন ৷ গত 4 নভেম্বর থেকে জোরকদমে এই কাজ শুরু হয়েছে ৷ পাড়ায়, দোকানে, ট্রেনে, বাসে সর্বত্র জোর আলোচনা ৷ কার নাম থাকবে, আর কার নাম বাদ যাবে, এই নিয়ে জল্পনা জারি ৷
কিন্তু, এত তোলপাড়ের মাঝেও SIR নিয়ে তেমন কোনও উৎসাহই নেই শহরের এক প্রান্তে পড়ে থাকা একদল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মধ্যে ৷ কোথা থেকে কোথায় ঠিকানা বদল করে চলে এসেছেন, শেষবার কোথায় ভোট দিয়েছেন, নথিপত্রই বা কী আছে, অনেকেরই তা মনে নেই ৷ তার উপর খোঁজখবর রাখে না পরিবারের কেউ ৷ বিএলও বাড়িতে ঘুরে গেলে কি আর বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা বাবা-মায়ের কথা মনে পড়বে সন্তানদের ? এটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন ৷ পশ্চিম বর্ধমান জেলার তেমনই দু’টি বৃদ্ধাশ্রম ঘুরে এসআইআর নিয়ে নানান প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল আবাসিকদের ৷
আসানসোলের হীরাপুরের সূর্যনগরে ঢাকেশ্বরী বৃদ্ধাশ্রম ৷ একদা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের একটি বিরাট আবাসনেই এই বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছিল ৷ এলাকারই কিছু মানুষজন নিজেদের দায়িত্বে এই বৃদ্ধবৃদ্ধাদের রেখেছেন ৷ খুবই সামান্য পরিমাণে টাকা কেউ দিতে পারেন, কারও পরিবার আবার খোঁজও নেয় না ৷ সেভাবেই খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে এই বৃদ্ধশ্রম ৷ 22 জন আবাসিক রয়েছেন এখানে ৷ তবে, তাঁদের কারও মধ্যেই SIR নিয়ে বিশেষ কোনও উৎসাহ দেখা গেল না ৷ বরং, অধিকাংশ আবাসিকের ক্ষোভ প্রকাশ পেল ৷
আবাসিক বন্দনা বোস বলেন, "একসময় কলকাতার মোমিনপুরে ভোট দিতাম ৷ এখানে 9 বছর চলে এসেছি ৷ তারপর এখানে ভোটার কার্ড হয়েছিল ৷ ভোট দিতেও যাই না ৷ পুরনো বুথ ও পার্ট নম্বর কোনও কিছুই আর মনে নেই ৷ খুঁজে দেওয়ার লোকও নেই ৷ ফলে সেখানে কীভাবে আমার নাম বিএলও নথিভুক্ত করবে আমি জানি না ৷ কী আর হবে ? দেশ থেকে বের করে দেবে ৷
বন্দনা বোসের মতো একই আক্ষেপ বেরিয়ে এল আরেক আবাসিক বাণী বাগচীর কথা ৷ এক সময় ঝাড়খণ্ডে থাকতেন ৷ স্বামী ছিলেন ডাক্তার ৷ পরবর্তীকালে দুর্গাপুরে চলে আসেন ৷ কখনও ঝাড়খণ্ডে ভোট দিয়েছেন, কখনও দুর্গাপুরে ৷ কখন কোথায় ভোট দিয়েছেন, বয়স জনিত কারণে তা মনে নেই ৷ ফলে 2002-এর ভোটার তালিকায় কোথায় নাম থাকতে পারে, মনে করতে পারলেন না তিনি ৷
বাণী বাগচী বলেন, "ভোটার কার্ড আছে, আধার কার্ডও আছে ৷ কিন্তু, সে সবই তো এখানে করে দিয়েছিল ৷ এই নথি দিয়ে যদি এসআইআর হয়, তবে হবে ৷ না-হলে শেষ ঠিকানা দুর্গাপুরেও আর কেউ থাকে না ৷ বিএলও খোঁজ পাবে কী করে ?"
106 বছর বয়স মায়া মুখোপাধ্যায়ের ৷ কানে শোনেন না খুব বেশি ৷ তবু জ্ঞান আছে টনটনে ৷ পাশের এক আবাসিক কালু দাস বলেন, "আমি ওঁর পাশে থাকি ৷ অনেক দুঃখ কষ্টের কথা বলেন ৷ বাড়ি থেকে আর তেমন খোঁজখবর কেউ নেয় না ৷ 6 মাস, 8 মাসে একবার কেউ ফোন করে হয়তো, জানান দেয় ৷ কীভাবে হবে ওঁর এসআইআর ? কোথায় ভোটার তালিকা আর কোথায় নথি কিছুই জানেন না ৷"
বৃদ্ধাশ্রমে আসা স্থানীয় এক বাসিন্দা নীলকান্ত মল্লিক বললেন, "এই বৃদ্ধাশ্রমে অনেকেই মা-বাবাকে রেখে দিয়ে চলে যায়, খোঁজ খবরও নেয় না ৷ সামান্য খাবার টাকা অনেকে পাঠিয়ে দেয় ৷ মাসের পর মাস কেউ আসে না ৷ তাঁদের জন্য দায়িত্ব নিয়ে কে এসআইআর করাবেন ? যে ছেলে-মেয়েরা খোঁজ খবরই রাখে না, তাঁরা বাবা-মায়ের এসআইআর করাবে ? ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়লে পড়ুক, মন থেকে যে নাম বাদ দিয়েছেন তাঁরা ৷"
একই রকম ছবি উঠে এল দুর্গাপুর মহকুমার অন্ডালের খান্দরা এলাকার একটি বৃদ্ধাশ্রমে ৷ ওই বৃদ্ধাশ্রমে প্রায় 36 জন আবাসিক রয়েছেন ৷ একইভাবে তাঁরা আগে কোথায় ভোট দিয়েছেন, সেই নথি জোগাড় করা, এসব কিছুই জানেন না ৷ কিংবা পুরনো বাসস্থানে বিএলও এলে তিনিই বা কীভাবে জানবেন, তাদের আদৌ ফর্ম ফিলাপ হচ্ছে কি না ৷ এ বিষয়ে সংশয়ে রয়েছেন একাংশ আবাসিক ৷
এক আবাসিক বলেন, "আমি বিএলও এলে জানতেও পারব না ৷ ফর্ম দিলেও সেটা আমার কাছে আসবে কি না, বলতে পারছি না ৷ ফলে নাম কী করে থাকবে, সেটা আমি জানি না ৷" যদিও আরেক আবাসিক বলেন, "আতঙ্ক বা চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷ সরকার যখন এ বিষয়টি এনেছে, নিশ্চয়ই সবার জন্য ব্যবস্থা হবে ৷"
যদিও বিষয়টি নিয়ে ভাবছে প্রশাসন ৷ আসানসোলের মহকুমা শাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৃদ্ধাশ্রম ও ভবঘুরেদের নাইট শেল্টার বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি ৷ সেভাবেই বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমে এসআইআর-এর ক্যাম্প করা হবে ৷ কারোর নাম বাদ যাক এটা আমরা চাই না ৷ বৈধ সমস্ত ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকুক ৷ তার জন্য যা করার হয়, আমরা করব ৷"