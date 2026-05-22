সরকারি জমিতে বৃদ্ধাশ্রম 'বদলে' গিয়েছে বিলাসবহুল রিসর্টে, 'বেআইনি' নির্মাণের অভিযোগ কাজলের

সরকারি জমিতে বৃদ্ধাশ্রম 'বদলে' গিয়েছে বিলাসবহুল রিসর্টে, 'বেআইনি' নির্মাণের অভিযোগ কাজলের
শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর ডাঙ্গায় জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছিল বৃদ্ধাশ্রম ৷ সেই বৃদ্ধাশ্রম এখন বেসরকারি বিলাসবহুল রিসর্ট ! ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিষেক দত্ত রায়ের রিপোর্ট ৷
Published : May 22, 2026 at 7:21 PM IST
বোলপুর, 22 মে: সরকারি জমিতে তৈরি বৃদ্ধাশ্রম বদলে গিয়েছে বিলাসবহুল রিসর্টে ৷ নির্বিকার প্রশাসন ৷ শান্তিনিকেতনের বল্লভপুর ডাঙ্গায় জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছিল এই বৃদ্ধাশ্রম ৷ বর্তমানে সেটি গগন চুম্বি রিসর্টে পরিণত হয়েছে ৷ আর এখান থেকে কোন রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা পরে না ৷
এই বিলাসবহুল রিসর্ট সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে ৷ বিস্ফোরক অভিযোগ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখের ৷ কীভাবে সরকারি জমিতে রিসর্ট বানিয়ে উপার্জন চলছে, অথচ সরকারি কোষাগারে রাজস্ব জমা পড়ছে না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন ৷
রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ার পর তৃণমূল-কংগ্রেসের নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী, বিধায়কদের দুর্নীতি এবং বেআইনি নির্মাণ নিয়ে সরব হয়েছেন সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই জায়গায় উলটপূরাণ ! তৃণমূলের আমলে সরকারি জমিতে 'বেআইনি' নির্মাণের অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ৷
যদিও, এই সঞ্চারী রিসর্টের কর্ণধার রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, "আমাকে সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছে, আমি নিয়েছি কি না, জেলাশাসক ও জেলা পরিষদের সভাধিপতিই বলতে পারবেন।"
বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসনের বিধায়ক ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, "জেলা পরিষদের টাকায় বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছিল ৷ সেটাই এখন সঞ্চারী রিসর্ট হয়ে গিয়েছে ৷ সরকারি জমিতে কীভাবে তা রিসর্ট বানিয়ে উপার্জন করতে পারে আমার জানা নেই ৷ এটা সম্পূর্ণ বেআইনি নির্মাণ। আমি সভাধিপতি হওয়ার পর এই বিষয়ে তদন্ত করার জন্য সেই সময় জেলাশাসককে জানিয়েছিলাম। কারণ খাস জমি জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে থাকে ৷ আর এখান থেকে জেলা পরিষদের খাতে কোন টাকা জমা পরে না। কারণ, বেআইনি নির্মাণ যেহেতু, তাই সেখান থেকে টাকা নেওয়া হয় না ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি খাবও না, খেতেও দেব না ৷ বেআইনি এই নির্মাণ, কীভাবে সরকারি জমিতে বৃদ্ধাশ্রম, সঞ্চারী রিসর্টের বদলে গেল এটাই প্রশ্ন ৷ এখানে আর বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা থাকে না। কী কাজ হয়, আপনারাই খোঁজ নিলে জানতে পারবেন ৷"
শান্তিনিকেতন থানার মধুসূদনপুর মৌজায় বল্লভপুর ডাঙ্গায় 'সঞ্চারী' নামে একটি বিলাসবহুল রিসর্ট আছে ৷ বিশালাকার গেট, ঘাসের লন, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ভবন, সুইমিংপুল রয়েছে এই রিসর্টে ৷ কিন্তু, বীরভূম জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জায়গাটি সরকারি খাস জমি। এই জমিতে জেলা পরিষদের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছিল বৃদ্ধাশ্রম । তবে বেশি দিন চলেনি এই বৃদ্ধাশ্রম ৷ বীরভূম জেলা পরিষদের তৎকালীন সভাধিপতি বিকাশ রায়চৌধুরী ও পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল কেরিম খান এটি নানুরের বাসাপাড়ার একটি সংস্থাকে ইজারা দিয়েছিলেন ৷ পরে সেটা হস্তান্তর হয়, বোলপুরের একটি সংস্থার হাতে ৷
পরবর্তীতে দেখা যায় বৃদ্ধাশ্রমটি বদলে গিয়েছে বিলাসবহুল রিসর্টে। সরকারি জমিতে একটি রিসর্ট থেকে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন হয় ৷ অথচ, এই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পরে না ৷ আর এই মর্মে সভাধিপতি হওয়ার পরেই তৎকালীন বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়কে জানিয়েছিলেন কাজল শেখ ৷ কিন্তু, দেখা যায় নিশ্চুপ প্রশাসন ৷ এত বড় দুর্নীতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷
উল্লেখ্য, যেখানে রাজ্যে পালা বদলের পরেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন কোন রকম বেআইনি নির্মাণ রেয়াত করা যাবে না৷ এমনকি, খোদ তৃণমূল-কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে পর্যন্ত নোটিশ পাঠিয়েছে কলকাতা পুরনিগম। সেখানে সরকারি জমিতে বেসরকারি সংস্থা বিলাসবহুল রিসর্ট বানিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা কীভাবে উপার্জন করছেন। তার উপরে বৃদ্ধাশ্রম থেকে রিসর্ট হয়ে গিয়েছে ৷
এছাড়া, শান্তিনিকেতনে সরকারি জমি দখলের অভিযোগ নতুন কিছু নয় ৷ গত 15 বছরে কোপাই নদীর পার থেকে শুরু করে পূর্ত বিভাগ, সেচ বিভাগ, শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদ, বন বিভাগের জমি দখল করে রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, বাড়ি, আবাসন, বহুতল নির্মাণের বহু অভিযোগ রয়েছে ৷ এমনকি, আদিবাসীদের জমি দখলের একাধিক অভিযোগও আছে ৷ এক কথায় শান্তিনিকেতনে বেলাগাম জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য।