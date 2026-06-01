খাদ্যভবনের চারতলার সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে গুরুতর জখম আধিকারিক

খাদ্যভবনের চারতলার সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে গুরুতর জখম আধিকারিক
এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ওই আধিকারিক । বর্তমানে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে তাঁর চিকিৎসা চলছে ।
Published : June 1, 2026 at 2:45 PM IST
কলকাতা, 1 জুন: রাজ্যের প্রশাসনিক সদর দফতরগুলির অন্যতম খাদ্যভবনে সোমবার সকালে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনা । চারতলার সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে গুরুতর জখম হলেন কৃষি ও বিপণন বিভাগের এক আধিকারিক । ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা ভবনে । গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । বর্তমানে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ইউনিটে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে ।
খাদ্যভবন সূত্রে খবর, সোমবার সকাল সাড়ে 9টা থেকে 10টার মধ্যে অন্যান্য দিনের মতোই কর্মীরা অফিসে আসতে শুরু করেন । বিভিন্ন দফতরে কাজের প্রস্তুতি চলছিল । ঠিক সেই সময় আচমকা একটি বিকট শব্দ শুনতে পান ভবনের কর্মীরা । প্রথমে অনেকে ভেবেছিলেন কোনও ভারী আসবাবপত্র বা নির্মাণসামগ্রী পড়ে গিয়েছে । কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দেখা যায়, এক আধিকারিক সিঁড়ির পাশের অংশে রাখা আসবাবপত্রের উপর গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, শব্দ শুনে তাঁরা ছুটে এসে দেখেন ওই আধিকারিক নড়াচড়া করতে পারছেন না । দ্রুত তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে যায় । খবর দেওয়া হয় ভবনের নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে । পরে সহকর্মী এবং কর্মচারীদের উদ্যোগে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয় । প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ওই আধিকারিক চারতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন ৷ সেইসময় কোনওভাবে ভারসাম্য হারিয়ে সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে যান তিনি । তবে কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তিনি অসাবধানতাবশত পড়ে গিয়েছেন, নাকি অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
সিঁড়ির রেলিংয়ের উচ্চতা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । খাদ্যভবনের কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, ভবনটি অত্যন্ত ব্যস্ত প্রশাসনিক কেন্দ্র হওয়ায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন । ফলে সিঁড়ি ও করিডরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা প্রয়োজন । এই ঘটনার পর ভবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখার দাবি উঠেছে ।
এদিকে, এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত আধিকারিকের শরীরের একাধিক অংশে গুরুতর চোট লেগেছে । চিকিৎসকদের একটি বিশেষ দল তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছে । প্রয়োজনীয় সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে । যদিও তাঁর বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি । ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই খাদ্যভবনের বিভিন্ন দফতরের কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়ায় । অনেকেই হাসপাতালে গিয়ে সহকর্মীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন ।
প্রশাসনিক মহলেও ঘটনাটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা আর না-ঘটে, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত শুরু করেছে বলে সূত্রের খবর । সোমবারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খাদ্যভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোগত সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । আহত আধিকারিক দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, সেই প্রার্থনাই করছেন তাঁর সহকর্মী ও পরিচিতরা ।