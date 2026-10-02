50তম বর্ষে কলকাতা বইমেলায় বড় বদল, বাড়িতে বসেই করা যাবে স্টল বুকিং

50তম বর্ষে কলকাতা বইমেলায় বড় বদল, বাড়িতে বসেই করা যাবে স্টল বুকিং
International Kolkata Book Fair: 2027 সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অফিসিয়াল পোর্টাল তৈরি হয়েছে ৷ অবেশেষে তা প্রকাশ্যে এসেছে ৷
Published : October 2, 2026 at 10:00 PM IST
কলকাতা, 2 অক্টোবর: এবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সুবর্ণজয়ন্তী (50তম) বর্ষ ৷ সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে বইমেলার ব্যবস্থাপনাতেও আসতে চলেছে প্রযুক্তির নতুন ছোঁয়া । অবশেষে প্রকাশ্যে এল 2027 সালের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অফিসিয়াল পোর্টাল ।
বইমেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিষেবা এবং অংশগ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও ডিজিটাল করতেই এই বিশেষ পোর্টাল চালু করা হয়েছে । ফলে এবার বইমেলা সংক্রান্ত একাধিক কাজের জন্য আগ্রহী প্রকাশক, বই বিক্রেতা বা লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিনিধিদের বারবার সশরীরে হাজির হতে হবে না । বাড়িতে বসেই অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলতে পারবেন তাঁরা ৷
ইতিমধ্যেই এই পোর্টালের মাধ্যমে শুরু হয়ে গিয়েছে স্টল বুকিংয়ের জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া । প্রকাশক, বই বিক্রেতা এবং লিটল ম্যাগাজিনের প্রতিনিধিরা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল যাচাই করে আবেদন করতে পারবেন । আবেদনপত্র পূরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নথিপত্রও অনলাইনে আপলোড করা যাবে । ফলে বইমেলায় অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে আবেদন জমা দেওয়া থেকে নথি সংক্রান্ত কাজ—প্রাথমিক পর্বের বেশ কিছু প্রক্রিয়াই এবার ডিজিটাল মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ থাকছে ।
বইমেলায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও এক জায়গায় তুলে ধরা হচ্ছে এই পোর্টালে । বইমেলার তারিখ, সময়, স্থান, বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশিকা-সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেখানে পাওয়া যাবে । ফলে স্টল নিতে ইচ্ছুক প্রকাশক বা বই বিক্রেতাদের পাশাপাশি বইমেলা সম্পর্কে আগ্রহী সাধারণ মানুষেরও তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সুবিধা হবে । বারবার আলাদা জায়গায় যোগাযোগ না করে পোর্টালের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় তথ্য জানার সুযোগ তৈরি হচ্ছে । বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে এই উদ্যোগের সময়কাল নিয়েও । আগামী বছরই 50 বছরে পা দিতে চলেছে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ।
আগামী 22 জানুয়ারি থেকে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে 50তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । দীর্ঘ পাঁচ দশকের এই যাত্রার বিশেষ বর্ষকে সামনে রেখেই বইমেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এবারের বইমেলার স্লোগানও ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে— ‘বই পড়ুন, বই পড়ান ।’ সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে এই স্লোগানকে সামনে রেখে বই পড়ার অভ্যাস এবং বইয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত করার বার্তাই তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে ।
তবে 50তম বর্ষের বইমেলার আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখনও চূড়ান্ত হওয়ার অপেক্ষায় । তার মধ্যে অন্যতম থিম কান্ট্রি । এবারের বইমেলায় কোন দেশ থিম কান্ট্রি হবে, সেই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি । আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, যথাসময়ে উপদেষ্টা কমিটিই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ।
বইমেলার আহ্বায়ক প্রসেনজিৎ বক্সি জানান, সকলের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার জন্য নির্দিষ্ট পোর্টালটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে । অ্যাডভাইজারি বোর্ডের প্রতিনিধি, গিল্ড, ইজেডসিসি ও এনবিটির সক্রিয় ভূমিকার কারণে এবং রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার কারণে প্রাথমিকভাবে বইমেলার প্রযুক্তিগত উন্নতি সম্ভব হল । প্রত্যেক সম্ভাব্য আবেদনকারীদের প্রতি আমাদের বার্তা যাঁরা এখনও আবেদন করেননি, তাঁরা এই পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করে দিন । 15 অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে । যাঁরা ইতিমধ্যে আবেদন করেছেন, তাঁদের আবেদনগুলোও পোর্টালে তুলে দেওয়া হবে । সবশেষে সমস্ত আবেদনকারীর একটি তালিকা প্রকাশ হবে ।
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