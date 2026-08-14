কোটি-কোটি টাকার প্রতারণা ! গ্রেফতার আবগারি আধিকারিক-সহ 2
কোটি কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ ৷ আবগারি দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিককে গ্রেফতার করল ডাইরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেস ৷
Published : August 14, 2026 at 8:30 PM IST
মালদা, 14 অগস্ট: কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার আবগারি দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক শুভদীপ ঘোষ। গ্রেফতার করা হয়েছে তার এক ভাইকেও। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে আবগারি দফতরের এক সুপারিনটেনডেন্টের। ধৃতদের শুক্রবার মালদা জেলা আদালতের পেশ করে সাতদিনের হেফাজতে নিয়েছে ডাইরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেস ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চেইন মার্কেটিংয়ে মোটা টাকার মুনাফার লোভ দেখিয়ে আবগারি দফতরের কর্মীদের থেকে ক'য়েক কোটি টাকা তোলেন দফতরের আধিকারিকরা। প্রথম দিকে মুনাফার টাকা পেয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোন করে আরও বেশি অর্থ বিনিয়োগ করেন আবগারি দফতরের প্রায় 47 জন কর্মী। এক সময় বিনিয়োগের অঙ্ক প্রায় 50 কোটি ছুঁয়ে যায়। অভিযোগ, এরপর থেকেই টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিনিয়োগের টাকা ফেরত চাইতে গেলে হুমকির মুখে পড়তে হয় আবগারি দফতরের কর্মীদের। এরপরেই ওই কর্মীরা পুরো ঘটনা ডাইরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেস (Directorate of Economic Offences)-এ জানান।
গত 7 অগস্ট ডাইরেক্টরেট অফ ইকনোমিক অফেন্সের অভিযোগের ভিত্তিতে ইংরেজবাজার থানায় একটি মামলা দায়ের হয়। সেই মামলায় এক সময় মালদায় কর্মরত ডেপুটি এক্সসাইজ কালেকটর শুভদীপ ঘোষ ও তাঁর এক ভাই অগ্নি মৈত্রকে (33) গ্রেফতার করল ডাইরেক্টরেট অফ ইকোনমিক অফেন্সেস। এই ঘটনায় নাম জড়িয়েছে একজন এক্সসাইজ সুপারিনটেন্ডেন্টেরও। তিনিও এক সময় মালদা জেলাতেই কর্মরত ছিলেন ৷ তাঁকেও আগামিদিনে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে । আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে ।
সূত্রের খবর, 2024 সাল নাগাদ আবগারি দফতরের অফিস থেকেই বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা চালাতে শুরু করেন অভিযুক্তরা। প্রথম দিকে আবগারি দফতরের আধিকারিকদের মোটা টাকা মুনাফার লোভ দেখিয়ে টাকা তোলা হচ্ছিল। প্রথমে ক'য়েকমাস মোটা টাকা মুনাফা দিয়ে বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস অর্জন করা হয়। পরে ফাঁদে পা-দিয়ে বিনিয়োগকারীরা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। 2025 সালে বিনিয়োগ অর্থ প্রায় 50 কোটি ছুঁয়ে যায়। এরপর থেকেই টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় অভিযুক্তরা।
ডিরেক্টরেট অব ইকোনমিক অফেন্সেস বা DEO হল- একটি বিশেষায়িত সরকারি ও পুলিশ বিভাগ, যা আর্থিক দুর্নীতি, প্রতারণা, এবং বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার মতো অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত ও দমন করতে কাজ করে।