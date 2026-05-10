তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, আটকাতে গিয়ে আহত তারকেশ্বরের ওসি

তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষ, আটকাতে গিয়ে আহত তারকেশ্বরের ওসি
হামলার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছেন এই অভিযোগ এনে ওসিকে পদ সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি ৷
Published : May 10, 2026 at 8:23 AM IST
হুগলি, 10 মে: অশান্তি রুখতে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন তারকেশ্বর থানার ওসি সুব্রত সাধু ৷ মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ৷ ঘটনায় এক অন্যকে দুষেছে বিজেপি ও তৃণমল ৷ হামলার ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ ওসিকে পদ সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিজেপি ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বিপিআর গেট এলাকার কাছে একটি বাড়িতে হামলা চালায় বেশ কয়েকজন ৷ তারা ওই বাড়ির গ্রিল ও সিসিটিভি ভাঙচুর করতে শুরু করে ৷ হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি ও তৃণমূল কর্মীরা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান তারকেশ্বর থানার ওসি ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ৷ তাঁদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে ভিড় ৷ সেই ইট ওসির মাথায় এসে লাগে ৷ ওসির পাশাপাশি আহত হয়েছেন একজন এএসআইও ৷
ঘটনা ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷ বিজেপির দাবি, তৃণমূলের হয়ে কাজ করছেন ওসি ৷ তৃণমূলের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের মারধর করে আটক করা হয়েছে ৷ মহিলা কর্মীদেরও রেহাই দেয়নি পুলিশ। এরপর তারকেশ্বর থানার সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মীরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে থানার সামনের রাস্তায় বসে পুলিশি আচরণের প্রতিবাদ করতে থাকেন তাঁরা ৷
পাল্টা তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক রামেন্দু সিংহ রায়ের দাবি, বিজেপি তাঁদের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মারধর করছে। ওসির আহত হওয়ার ঘটনায় তৃণমূলের কোনও ভূমিকা নেই ৷ বিজেপির আনা অভিযোগ মিথ্যা। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এক আধিকারিকের বক্তব্য তারকেশ্বরে একটি গন্ডগোলে খবর পেয়ে ওসি সেখানে পৌঁছে আক্রান্ত হন ৷ পরে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনা গিয়েছে ৷ কারা হামলা চালিয়েছে তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করছে।
বিজেপি নেতা সুজয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দলের কোনও নেতা বা কর্মী কোনও ধরনের সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত নেই ৷ কিন্তু ওসি এখনও তৃণমূলের কথা শুনে আমাদের কর্মীদের মারধর করছেন ৷ উনি ভাবছেন এখনও তৃণমূল ক্ষমতায় আছে ৷ আর তাই রামেন্দু সিংহ রায়ের কথা শুনে কাজ করছেন ৷ আমরা চাই ওই পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হোক ৷"
তিনি আরও বলেন, "ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকে আমাদের এলাকায় কোনও অশান্তি হয়নি ৷ 2021 সালে জেতার পর তৃণমূল অসভ্যতা করেছিল ৷ এবার আমরা জিতে তেমন কোনও কাজ করিনি ৷ এরপরও পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে ৷ ওসিকে পদ থেকে সরিয়ে না দিলে আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব ৷ দলের জয়ী প্রার্থী সন্তু পান থেকে শুরু করে বিজেপির শীর্ষনেতাদের সঙ্গে কথা বলে যা করার সেটা করব ৷ "