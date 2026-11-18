রতনের এনকাউন্টার নিয়ে দুই ওসির বয়ানে অসঙ্গতি ! অভিযোগ গাফিলতিরও
Bolpur encounter: বয়ানে স্পষ্ট এনকাউন্টারের সময় 36টি মামলায় অভিযুক্ত রতনের হাতে হাতকড়া ছিল না ৷ ছিলেন না পেশাদার ফটোগ্রাফারও । অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ।
Published : November 18, 2026 at 9:59 PM IST
বোলপুর, 18 নভেম্বর : বীরভূমে রতন শেখের এনকাউন্টারের ঘটনায় এবার নিজের নিজের বয়ান লিখিতভাবে জমা দিলেন শান্তিনিকেতন ও নানুর থানার ওসি। তাঁদের দেওয়া বয়ানে উঠে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য ৷ কয়েকটি ক্ষেত্রে পুলিশের দৈনন্দিন কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত নিয়ম যে মানা হয়নি তাও ধরা পড়েছে দুই ওসির বক্তব্য থেকে ।
বয়ান থেকে স্পষ্ট এনকাউন্টারের সময় 36টি মামলায় অভিযুক্ত রতনের হাতে হাতকড়া ছিল না ৷ দ্বিতীয়ত, পুলিশ কোনও পেশাদার ফটোগ্রাফার নিয়ে বন্দুক উদ্ধার করতে যায়নি। গ্রেফতার করার পর অভিযুক্তের শারীরিক পরীক্ষাও হয়নি । দুই ওসির বয়ান থেকে জানা গিয়েছে, 3টি গুলি লেগেছিল রতনের দেহে। দুটি গুলি করেছিলেন এএসআই শেখ শামিম । একটি গুলি করেছিলেন নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকার।
ঘটনার শুরু
13 নভেম্বর বোলপুরের লায়েকবাজারে পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে পায়ে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল রতন। 15 তারিখ সে গ্রেপ্তার হয় । কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় তার। পরদিন শান্তিনিকেতন থানায় সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ ।
তিনি জানান, পুলিশ কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে যে বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল সেটি উদ্ধার করতে গিয়েই এই ঘটনা ঘটে । আত্মরক্ষার্থেই পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। এদিকে, এনকাউন্টার নিয়ে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আর শান্তিনিকেতন থানার ওসি রাহুল পাণ্ডে ও নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকারের লিখিত বয়ানে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য।
বয়ানের বক্তব্য
বয়ানে উল্লেখ করা হয়েছে, 15 নভেম্বর দুপুর 1টা 35 মিনিট নাগাদ নানুর থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর গোলক ঘোষ পূর্ব-বর্ধমানের নবাবহাটের খালপাড় থেকে রতনকে গ্রেফতার করেন। পরে রাজশাহী রোড হয়ে তাকে নিয়ে আসার পথে জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে কনস্টেবল বিশ্বজিৎ দাসকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় ব্যবহৃত বন্দুক কোথায় রয়েছে।
রতনের দেখানো পথেই নানুরে উচকরণ সংলগ্ন একটি ইটভাটায় পৌঁছয় পুলিশের দু’টি দল। সেখানে একটি ঝোপের কাছে ভাঙা ইটের স্তূপ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করার নাম করে পুলিশকে লক্ষ্য করে আচমকা গুলি চালায় রতন।
আর সেই সময় অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাটি মোবাইলে ভিডিয়োগ্রাফি করছিলেন নানুর থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর শেখ শামিম। রতনের ছোড়া গুলি পুলিশের গাড়িতে লাগে। মোবাইল সরিয়ে সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালান শামিম। তাতেই প্রথমবার গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় রতন।
কিন্তু, সেখানেই থামেনি রতন। ফের সে নাকি বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর চেষ্টা করে। তৎক্ষনাৎ নানুর থানার এএসআই শেখ শামিম ও নানুর থানার ওসি সঞ্জয় সরকার একটি করে দুটি গুলি চালান। দু’টি গুলিই রতনের শরীরে লাগে।
পরে তাকে নানুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে 5টা 45 মিনিট নাগাদ চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের লিখিত বয়ানে থেকে জানা যাচ্ছে ঘটনায় দু’পক্ষ মিলিয়ে মোট 5 রাউন্ড গুলি চলেছে। ময়নাতদন্তের সময় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা রতনের দেহে তিনটি বুলেটের ক্ষত চিহ্ন পেয়েছেন।
পরিবারের প্রশ্ন
1) রতন শেখকে গ্রেফতার করার পর তার শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি কেন ? নিয়ম মাফিক সেটাই করার কথা । কিন্তু তা না করে গ্রেফতার করার পর সরাসরি তাকে বন্দুক উদ্ধার করতে নিয়ে যাওয়া হয় ।
2) রতনের বিরুদ্ধে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, বিস্ফোরক ও অস্ত্র মজুত এবং সেসব ব্যবহারের মতো 36টি মামলা ছিল । তবু বন্দুক উদ্ধারের সময় হাতকড়া পরানো হয়নি কেন ? হাতকড়া পরানো থাকলে রতন পুলিশকে গুলি চালাতে পারতো না ৷
3) রতন শেখকে কেন বন্দুক উদ্ধার করতে দেওয়া হল ? এই ক্ষেত্রে নিয়ম হল, ধৃত দেখিয়ে দেবে অস্ত্র কোথায় আছে । উদ্ধার করবেন কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী। কিন্তু, দুই ওসির বয়ান অনুযায়ী রতনই বন্দুক খুঁজে বের করছিল ৷
4) এই ধরনের মামলায় কোনও কিছু উদ্ধার করতে গেলে বা ঘটনার পুনঃনির্মাণ করতে গেলে পুলিশকে নিজের সঙ্গে পেশাদার ফটোগ্রাফার নিয়ে যেতে হয় ৷ কিন্তু, দুই ওসির বয়ান থেকে উঠে আসছে একজন এএসআই নিজের মোবাইলে ভিডিও করতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন তেমন সময় রতন গুলি চালিয়েছে। পাল্টা মোবাইল ছেড়ে নিজের সার্ভিস রিভলবার বের করে গুলি চালান এএসআই শেখ শামিম ৷
পরিবারের বক্তব্য
মৃত রতন শেখের দাদা সালাম শেখ জানান, "বাবাকে হারানোর যন্ত্রণা আজও ভুলতে পারিনি। অতীতে রাজনৈতিক সংঘর্ষে বাবাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। এত বছর পর ভাইকেও হারাতে হবে ভাবিনি।" অন্যদিকে, ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার গভীর রাতে নানুরের সাঁতরা গ্রামে ফেরে পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত রতন শেখের দেহ। পৈতৃক ভিটে সংলগ্ন এলাকায় পরিবারের সদস্য, গ্রামবাসী ও পুলিশের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। গোটা প্রক্রিয়াতেই ছিল কড়া পুলিশি নজরদারি। এনকাউন্টারের পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম থেকেই পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিলেন রতনের পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার বিবরণ নিয়ে একাধিক সংশয়ও প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা।