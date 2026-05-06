সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ ন্যাজাট থানার ওসি ও কনস্টেবল

সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 6, 2026 at 1:20 AM IST

বসিরহাট, 6 মে: উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার ন্যাজাটে গুলিবিদ্ধ হলেন দুই পুলিশ কর্মী । জানা গিয়েছে ন্যাজাট থানার রাজবাড়ি এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে চলতে থাকা সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন থানার ওসির ভরত প্রসূন কর এবং এক কনস্টেবল। তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বোমাবাজি চলছিল। খবর পেয়ে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ওসি। অভিযোগ, সেই সময় একটি বাড়ির ভিতর থেকে দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। ওসির পায়ে গুলি লাগে, আহত হন আরও এক পুলিশকর্মী। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে বসিরহাট পুলিশ জেলার এসপি-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ইটিভি ভারত । কিন্তু তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । একটি সূত্রে জানা গিয়েছে আরও কয়েকজনের শরীরেও গুলি লেগেছে । তলে এ ব্যাপারে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য় পাওয়া যায়নি । কাদের গুলি লেগেছে এবং তারা এখন কোথায় আছেন সে বিষয়ে কোনও তথ্য়ই পাওয়া যায়নি ।

দু'দফায় নির্বাচন শেষ হওয়ার পর সোমবার প্রকাশিত হয়েছে ফল । সেই তখন থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেে অশান্তি চলছে । নিউটাউন এবং বেলেঘাটা থেকে দুটি মৃত্যুর খবরও মিলেছে । নিউটাউনে প্রাণ গিয়েছে বিজেপি কর্মীর, বেলেঘাটায় মৃত্যু হয়েছে তৃণমূল কর্মীর । এর পাশাপাশি রাজ্য়ের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চলছে বলেও খবর । বীরভূমের মতো একদা তৃণমূলের গড় হিসেবে পরিচিত জেলাতেও সংঘর্ষের বেশ কয়েরকটি ঘটনা ঘটেছে ।

এদিকে, হাওড়ার 26 নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন কাউন্সিলর শ্যামল মিত্রকে রাস্তায় ফেলে মারধরের অভিযোগ উঠল। ঘটনার ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাপা উত্তেজনা। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এলাকার পুরনো বিবাদকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনার সূত্রপাত। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন ব্যক্তি শ্যামল মিত্রকে ঘিরে ধরেছে। এরপর শুরু হয় কিল, চড়, লাথি। কিছুক্ষণ পর আহত অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে হামলার নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

ঘটনার পর থেকেই ওয়ার্ডজুড়ে থমথমে আবহাওয়া। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। দলের এক স্থানীয় নেতা বলেন, “এভাবে জনপ্রতিনিধির উপর হামলা বরদাস্ত করা যায় না। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা নিক।” অন্যদিকে নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হওয়ার আগে থেকেই শান্তির বার্তা দিচ্ছিলেন বিজেপি নেতারা্ । কিন্তু তারপরও হিংসা বন্ধ হয়নি । এরইমধ্যে মঙ্গলবার বেশি রাতে আরও একবার নির্বাচন কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল কোনওরকম সংঘর্ষের ঘটনা মেনে নেওয়া হবে না ।

