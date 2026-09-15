পুজোর থিমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর রাজনৈতিক সংগ্রাম, হিন্দু মহাসভাকে শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর
Akhil Bharat Hindu Mahasabha Durga Puja: প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে ফোন করে এবং রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে চিঠি লিখে হিন্দু মহাসভাকে থিমের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ।
Published : September 15, 2026 at 1:44 PM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: 'নন্দীগ্রাম থেকে নবান্ন, বুবাইয়ের জয়যাত্রা' - রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সাফল্যকে থিম করে ইতিমধ্যেই আলোচনায় এসেছে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রুবি মোড়ের দুর্গাপূজা । আর এবার এই অভিনব ভাবনা ঠিক করার জন্য শুভেচ্ছা বার্তা মিলল খোদ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর থেকে ।
অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার দুর্গাপুজোর আমন্ত্রণ জানাতে ও গঠনের পক্ষ থেকে দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ।
অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন করে এবং রাষ্ট্রপতির দফতর থেকে চিঠি লিখে হিন্দু মহাসভাকে এবারের থিমের জন্য শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে । পুজোর বিষয়ে তিনি আরও জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যভূমি পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার জনগণের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সনাতনী জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৷ এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে সাক্ষী করে রাখতেই হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে এবছর এই রকম অভিনব থিম নির্বাচন করা হয়েছে । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুজো উদ্বোধন করার জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।
তিনি আরও বলেন, "সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মণ্ডপের ভিতরে ছবি এবং ব্যানারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রাম এবং সাফল্য তুলে ধরব । শুধু তাই নয়, ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানিয়ে প্রজেক্টর ও স্ক্রিনের মাধ্যমে শুভেন্দু অধিকারীর সেই নন্দীগ্রাম থেকে পথ চলা শুরু করে আজ নবান্ন বিজয় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলি শর্ট ফিল্মের আকারে দেখানো হবে । এছাড়াও, যাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে কোনও বার্তা দিতে চান তাঁরা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরাই মাধ্যম হয়ে আপনাদের স্লোগান বা তথ্যচিত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেব ।"
এই পুজোয় দেবীর মূর্তিটিও তৈরি হচ্ছে কালীঘাটের ঐতিহাসিক হিন্দু মহাসভা ঘাটের মাটি দিয়েই । খুব তাড়াতাড়ি পুজোর কার্ড ও চিঠি ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী এবং সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি । এমনকি পুজোর চিঠি ও কার্ড মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রামের বাড়িতে ওনার বাবা মা এর হাতে তুলে দিয়ে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হবে ।
পুজোর অনুদানের বিষয়ে চন্দ্রচূড় গোস্বামী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, "আমাদের পুজো মাত্র কয়েকজন সদস্যের পকেটের টাকা থেকেই হয় । ফলে আমাদের বাজেট নিতান্তই সীমিত । বিগত তৃণমূলের সরকারের সময় আমরা কখনও মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনও আর্থিক অনুদান পাইনি । তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ যাতে আমাদের পুজোর সরকারি অনুদান পাওয়া যায় কারণ এবছরের হিন্দু মহাসভার পুজোর সঙ্গে সারা পশ্চিমবঙ্গের সম্মান জড়িত রয়েছে ।"