স্কুল পরিদর্শক অফিসে অর্থ সঙ্কট ! নেই পানীয় জল, কর্মীদের টাকায় চলছে অফিসের খরচ

মাধ্যমিক স্তরের জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতরে নেই পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা৷ কর্মীদের পকেটের টাকায় চলছে অফিসের কাজ ৷

Office of District School Inspectors
স্কুল পরিদর্শক অফিসে অর্থ সঙ্কট (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 5:40 PM IST

জলপাইগুড়ি, 3 ডিসেম্বর: এমন একটা অফিস। যেখানে কর্মীদের বা সাধারণ মানুষদের জন্য পানীয় জলের কোন ব্যবস্থাই নেই।শুধু তাই নয়, নিজের খরচেই অফিসের খরচ চালাতে হচ্ছে। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল পরিদর্শকের(মাধ্যমিক) দফতরের এমনি অবস্থা। নতুন স্কুল পরিদর্শক কাজে যোগ দিলেও তার নামের নেম প্লেটও পালটানো হয়নি টাকার অভাবে। প্রায় 11 মাস ধরে অফিসের শৌচাগারের সাফাইকর্মীদের বেতন দেওয়া যায়নি।

স্কুল পরিদর্শকের দফতরে কোনও গাড়ি নেই। ফলে দূর দুরান্তে স্কুল পরিদর্শনের কাজে যেতে পারেন না স্কুল পরিদর্শক ৷ অন্তত এমনটাই অভিযোগ সামনে এসেছে। শুধু তাই নয়, ইন্টারনেটের কানেকশনও ছিল না বকেয়া টাকা না দেওয়ার জন্য। কিন্তু, পরে বিল মিটিয়ে অনুরোধ করে স্কুল পরিদর্শকের দফতরে ইন্টারনেট কানেকশন ফের সচল করা হয়েছে। অফিস চালানোর জন্য খাতা, ফটোকপির জন্য প্রয়োজনীয় পেপার অফিসের কর্মীরাই নিজেরা কিনে কাজ চালাচ্ছেন। একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও এখনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।

জলপাইগুড়ি জেলায় জুনিয়র হাই এবং মাধ্যমিকস্তরের প্রায় সাড়ে তিনশো স্কুল রয়েছে। বর্তমানে স্কুল পরিদর্শকের গাড়ি না থাকার কারণে স্কুলগুলি পরিদর্শন বন্ধ হয়ে রয়েছে। কোনও স্কুল পরিদর্শনে যেতে হলে মোটর বাইক বা ই-রিক্সায় করে যেতে হচ্ছে স্কুল পরিদর্শককে।

জলপাইগুড়ি PWD মোড়ে ঝা চকচকে বিল্ডিংয়ে স্কুল পরিদর্শকের অফিস। অথচ, অফিসে পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। সাফাইকর্মীদের 11 মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। নতুন করে স্কুল পরিদর্শক জলপাইগুড়ি জেলার দায়িত্ব নিলেও তার নামের ফলকটাও লাগানো হয়নি টাকার অভাবে। এমনটাই অভিযোগ।

জলপাইগুড়ি জেলায় চল্লিশ জন বিদ্যালয় পরিদর্শক রয়েছেন। দফতরে 20 জন কর্মী রয়েছে। স্কুল পরিদর্শনে যেতে পারছেন না গাড়ির অভাবে। জেলায় প্রায় সাড়ে তিনশো স্কুল রয়েছে। দফতরের গাড়ি না থাকার কারণে প্রত্যন্ত এলাকায় পরিদর্শনে যেতে পারছেন না মাধ্যমিক স্তরের স্কুল পরিদর্শক। জেলা স্কুল পরিদর্শকের দফতর থেকে খরচের জন্য অর্থ চেয়ে পাঠালেও পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও, জলপাইগুড়ি জেলার স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সুজিত সরকার এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

