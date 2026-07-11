অমিত শাহকে নিয়ে আপত্তিকর ভিডিয়ো ! মালদায় গ্রেফতার তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটর

অমিত শাহকে নিয়ে আপত্তিকর ভিডিয়ো ! মালদায় গ্রেফতার তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটর
মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন বনাম সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণের প্রয়োজনীয়তা, ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের প্রকাশ্যে দুই ইস্যু ।
Published : July 11, 2026 at 4:31 PM IST
মালদা, 11 জুলাই: বাংলাদেশের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর ভাষায় ভিডিয়ো পোস্ট করার অভিযোগে মালদার চাঁচল থেকে এক তরুণী কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে গ্রেফতার করল পুলিশ । বিজেপির লিখিত অভিযোগ দায়েরের 12 ঘণ্টার মধ্যেই এই গ্রেফতার ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে । শুধু গ্রেফতারেই শান্ত হয়নি বিজেপি । দলের দাবি, ওই ভিডিয়োর নেপথ্যে কোনও সংগঠিত বা দেশবিরোধী চক্রের ভূমিকা রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হোক।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম মুসু ইয়াসমিন (20) । তিনি চাঁচল থানার মোবারকপুর এলাকার বাসিন্দা এবং সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভিডিয়ো তৈরি করতেন । বিজেপির অভিযোগ, সম্প্রতি বাংলাদেশের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত একটি ভিডিয়োতে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে উদ্দেশ্য করে অশালীন ও কুরুচিকর ভাষা ব্যবহার করেন । পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ধরেই জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুত্ববিরোধী বক্তব্য-সম্বলিত ভিডিয়ো তিনি প্রকাশ করে আসছিলেন বলেও অভিযোগ বিজেপির ।
শুক্রবার রাতে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি । অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ । শনিবার সকালে ওই তরুণীকে গ্রেফতার করা হয় । পরে তাঁকে চাঁচল আদালতে তোলা হয় । ধৃতকে থানা থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় চাঁচল থানার সামনে জড়ো হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়ে অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন । পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ।
বিজেপি নেতা সন্দীপ পাণ্ডের দাবি, "এ ধরনের ভিডিয়ো শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না । এর পিছনে কোনও সংগঠিত বা দেশবিরোধী চক্র কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছি ।"
বিজেপি নেত্রী মাম্পি দাস বলেন, "দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় । আমরা চাই, আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হোক ।" অন্যদিকে, এই ঘটনায় ধৃত তরুণী বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । ভিডিয়োর বিষয়বস্তু, তার প্রেক্ষাপট এবং প্রাসঙ্গিক ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
ঘটনাটি ঘিরে জেলার রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক । একদিকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন, অন্যদিকে সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণের প্রয়োজনীয়তা, এই দুই ইস্যুই ফের সামনে চলে এসেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ।