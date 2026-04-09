রাহুলের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে বাংলায় আসতে পারে ওড়িশা পুলিশ

রাহুলের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে বাংলায় আসতে পারে ওড়িশা পুলিশ
জোরালো হচ্ছে একাধিক প্রশ্ন-কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল? শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি ছিল? চোরাবালির মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কেন শুটিং করা হচ্ছিল? এই মৃত্যুর দায় কার?
Published : April 9, 2026 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: ওড়িশার তালসারি সমুদ্র সৈকতে ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা'-এর শুটিং করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ঘটনার তদন্তে বাংলায় আসতে পারেন ওড়িশা পুলিশের আধিকারিকরা ৷ এই ঘটনায় প্রযোজনা সংস্থার পাঁচজনকে তলব করা হয়েছে ৷
ঘটনার পর কেটে গিয়েছে দশ দিনেরও বেশি সময় ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরালো হচ্ছে একাধিক প্রশ্ন - কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল ? শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি ছিল ? চোরাবালির মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কেনই বা শুটিং করা হচ্ছিল ? এই মৃত্যুর দায় কার ?
ঘটনার পর থেকেই প্রযোজনা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও দু’দিন পর ম্যাজিক মোমেন্টসের তরফে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তবুও রাহুলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে তারা স্পষ্ট কিছু জানায়নি । এতে ক্ষোভ আরও বেড়েছে টলিউডের অন্দরে । একাধিক শিল্পী ও কলাকুশলী ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । শুধু তাই নয়, তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই সংস্থাকে কার্যত বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টলিপাড়া ৷
অন্যদিকে, মৃত অভিনেতার স্ত্রী তথা অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার গত 5 এপ্রিল তালসারির মেরিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগ, এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, এর পেছনে থাকতে পারে ষড়যন্ত্র এবং গাফিলতি । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমেছে ওড়িশা পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রযোজনা সংস্থার একাধিক কর্তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 106(1), 240 এবং 3(5) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । অভিযোগপত্রে নাম থাকা পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছে তালসারি মেরিন থানার পুলিশ । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
তালসারি মেরিন থানা সূত্রে খবর, "অভিযুক্ত পাঁচজনকে সমন পাঠানো হয়েছে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের তালসারি থানায় উপস্থিত হতে বলা হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।" পুলিশের একাংশের মতে, যদি অভিযুক্তরা সমন পাওয়ার পরও হাজির না-হন, তাহলে তদন্তের প্রয়োজনে ওড়িশা পুলিশের একটি দল কলকাতায় এসে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে পারে । ইতিমধ্যেই সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।
ঘটনার পর থেকেই ইউনিটের সদস্যদের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ । ঘটনার দিন কে কোথায় ছিলেন, কীভাবে রাহুল সমুদ্রে নামলেন, উদ্ধারকাজে দেরি হল কি না - এই সব বিষয় নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা । ফলে এই মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ক্রমে ঘনীভূত হয়েছে ।
টলিউড মহলের দাবি, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি, যাতে সত্য সামনে আসে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করা যায় । এখন দেখার, ওড়িশা পুলিশের তদন্তে কতটা দ্রুত উঠে আসে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আসল কারণ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।