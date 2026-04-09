রাহুলের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে বাংলায় আসতে পারে ওড়িশা পুলিশ

জোরালো হচ্ছে একাধিক প্রশ্ন-কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল? শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি ছিল? চোরাবালির মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কেন শুটিং করা হচ্ছিল? এই মৃত্যুর দায় কার?

রাহুলের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে বাংলায় আসতে পারে ওড়িশা পুলিশ
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 9, 2026 at 3:06 PM IST

কলকাতা, 9 এপ্রিল: ওড়িশার তালসারি সমুদ্র সৈকতে ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা'-এর শুটিং করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই ঘটনার তদন্তে বাংলায় আসতে পারেন ওড়িশা পুলিশের আধিকারিকরা ৷ এই ঘটনায় প্রযোজনা সংস্থার পাঁচজনকে তলব করা হয়েছে ৷

ঘটনার পর কেটে গিয়েছে দশ দিনেরও বেশি সময় ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও জোরালো হচ্ছে একাধিক প্রশ্ন - কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল ? শুটিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি ছিল ? চোরাবালির মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় কেনই বা শুটিং করা হচ্ছিল ? এই মৃত্যুর দায় কার ?

ঘটনার পর থেকেই প্রযোজনা সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । যদিও দু’দিন পর ম্যাজিক মোমেন্টসের তরফে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়, তবুও রাহুলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে তারা স্পষ্ট কিছু জানায়নি । এতে ক্ষোভ আরও বেড়েছে টলিউডের অন্দরে । একাধিক শিল্পী ও কলাকুশলী ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন । শুধু তাই নয়, তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত এই সংস্থাকে কার্যত বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টলিপাড়া ৷

অন্যদিকে, মৃত অভিনেতার স্ত্রী তথা অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার গত 5 এপ্রিল তালসারির মেরিন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । তাঁর অভিযোগ, এই মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা নয়, এর পেছনে থাকতে পারে ষড়যন্ত্র এবং গাফিলতি । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্তে নেমেছে ওড়িশা পুলিশ । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রযোজনা সংস্থার একাধিক কর্তার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 106(1), 240 এবং 3(5) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । অভিযোগপত্রে নাম থাকা পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছে তালসারি মেরিন থানার পুলিশ । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের থানায় হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

তালসারি মেরিন থানা সূত্রে খবর, "অভিযুক্ত পাঁচজনকে সমন পাঠানো হয়েছে । নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের তালসারি থানায় উপস্থিত হতে বলা হয়েছে । তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজন হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।" পুলিশের একাংশের মতে, যদি অভিযুক্তরা সমন পাওয়ার পরও হাজির না-হন, তাহলে তদন্তের প্রয়োজনে ওড়িশা পুলিশের একটি দল কলকাতায় এসে সরাসরি পদক্ষেপ নিতে পারে । ইতিমধ্যেই সেই প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে বলে সূত্রের খবর ।

ঘটনার পর থেকেই ইউনিটের সদস্যদের বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে বলে অভিযোগ । ঘটনার দিন কে কোথায় ছিলেন, কীভাবে রাহুল সমুদ্রে নামলেন, উদ্ধারকাজে দেরি হল কি না - এই সব বিষয় নিয়েই তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা । ফলে এই মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ক্রমে ঘনীভূত হয়েছে ।
টলিউড মহলের দাবি, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া জরুরি, যাতে সত্য সামনে আসে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা রোধ করা যায় । এখন দেখার, ওড়িশা পুলিশের তদন্তে কতটা দ্রুত উঠে আসে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আসল কারণ এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় ।

