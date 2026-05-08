বাংলা এবার স্থিতিশীল-সুশাসনের সরকার পাবে, দাবি বিজেপির-সহ পর্যবেক্ষক মোহনের
বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় হয়েছে ৷ 294 আসনের বিধানসভায় বিজেপি একাই 207টি আসনে জয়লাভ করেছে ৷ এবার শপথ গ্রহণের পালা ৷
Published : May 8, 2026 at 11:47 AM IST
কলকাতা, 7 মে: পশ্চিমবঙ্গ এবার একটি স্থিতিশীল ও সুশাসনের সরকার পাবে ৷ বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি ৷ তাঁর দাবি, বাংলায় প্রথমবার বিজেপির সুশাসনের সরকার গঠিত হবে ।
পশ্চিমবঙ্গে সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় হয়েছে ৷ 294 আসনের বিধানসভায় বিজেপি একাই 207টি আসনে জয়লাভ করেছে ৷ আর এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই অবসান হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের 15 বছরের শাসনের । এরপরই বিজেপির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সহ-পর্যবেক্ষক (Co-observer) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন মাঝিকে ৷ সেই কারণে বৃহস্পতিবারই পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন তিনি ৷
তাঁর কথায়, "বাংলার নির্বাচনের ফলাফল বিজেপির পক্ষে এসেছে । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অধীনে একজন সহ-পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য এক বড় ব্যাপার ।" মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, বাংলার বিষয় নিয়ে অমিত শাহ-সহ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাওয়াটা তাঁর কাছে নিঃসন্দেহে একটি বড় সুযোগ ।
তিনি বলেন, "আমরা সবরকম আলোচনা করব ৷ পশ্চিমবঙ্গ একটি স্থিতিশীল ও সুশাসন প্রদানকারী সরকার পাবে ।" ওড়িশার প্রত্যন্ত কেওনঝড় জেলার একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নিজের রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন মোহন মাঝি ৷ তৃণমূল স্তরে কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মোহন মাঝি ওড়িশা বিধানসভায় চারবার নির্বাচিত হয়েছেন । তিনি 2024 সালে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ।
মোহন মাঝি আরও জানান যে, তিনি বিজেপির প্রবীণ কৌশলবিদ এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পাশাপাশি কাজ করবেন ৷ উল্লেখ্য, অমিত শাহ বাংলায় পরিষদীয় নেতা বেছে নেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন । মোহন মাঝির ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দলের পরিষদীয় নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়ার অংশ হতে পারাটা মুখ্যমন্ত্রীর জন্য এক বিশাল সুযোগ ।" তিনি আরও যোগ করেন যে, এই প্রথমবার ওড়িশার কোনও মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় রাজনীতিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছেন । মোহন মাঝি এর আগে তিনবার পশ্চিমবঙ্গ সফর করেছেন ৷ ওড়িয়া-অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে বিজেপির প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনী প্রচারও চালিয়েছেন জোর কদমে ।