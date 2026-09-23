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পুজোর মুখেই অক্টোবরের বেতন, বিজ্ঞপ্তি রাজ্যের অর্থ দফতরের

Early Salary in October: পেনশনও পাওয়া যাবে অক্টোবরের 15 তারিখ ৷ বেতনের সঙ্গে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) সুবিধাও পাবেন কর্মচারীরা ৷

Early Salary in October
নবান্ন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 23, 2026 at 3:53 PM IST

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কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: পুজো মানেই অনেক কেনাকাটা, দেদার খরচ ৷ পুজোর মাসে হাতে টাকা যত তাড়াতাড়ি আসে, ততই সুবিধা ৷ এবার রাজ্য় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য সেই সুবিধাই করে দিল সরকার ৷ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি পুজো ৷ তাই অক্টোবরের বেতনও হাতে আসবে 15 তারিখেই ৷

রাজ্যের অর্থ দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে রাজ্য সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের এই সুখবর জানানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের অনেকটাই আগে হাতে আসতে চলেছে অক্টোবর মাসের বেতন। একইসঙ্গে মাসের মাঝামাঝি সময়েই মিলবে পেনশনও। নবান্নের অর্থ দফতরের অডিট শাখা থেকে এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়েছে।

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অর্থ দফতরের বিজ্ঞপ্তি (nabanna)

প্রকাশিত নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগামী 15 অক্টোবর রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অক্টোবর মাসের বেতন দেওয়া হবে । শুধু বেতন নয়, ওই দিনেই পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশন প্রাপকদের অ্যাকাউন্টেও পেনশনের টাকা ঢুকে যাবে। সরকারি বেতনের পাশাপাশি অনুদানপ্রাপ্ত বা গ্রান্ট-ইন-এইড খাতের বেতন, বিভিন্ন চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের মজুরি, পারিশ্রমিক, সাম্মানিক এবং স্টাইপেন্ডও ওই 15 তারিখেই দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাশাপাশি, বেতনের সঙ্গে বর্ধিত মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) সুবিধাও পাবেন কর্মচারীরা। অর্থ দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত 4 অগস্ট জারি হওয়া 2834-এফ (পি2) মেমো অনুযায়ী প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত ডিএ ও ডিয়ারনেস রিলিফও (ডিআর) এই বেতনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হবে ।

সাধারণত মাসের শেষে বা পরের মাসের শুরুতে বেতন পেয়ে থাকেন সরকারি কর্মীরা । 2015 সালের 27 অগস্ট জারি করা 6454-এফ (ওয়াই) মেমো অনুযায়ী মাসিক ভিত্তিতে বেতন ও পেনশন দেওয়ার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করা ছিল । তবে বর্তমান নির্দেশিকায় সরকারের তরফ থেকে শুধুমাত্র অক্টোবর মাসের জন্য এই বিশেষ আগাম বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ।

রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব পি কে মিশ্রের স্বাক্ষর করা ওই মেমোতে কোষাগার বা ট্রেজারিগুলির কাজ মসৃণ করতে আধিকারিকদের উদ্দেশে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে যাতে সবার অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যায়, তার জন্য আগেভাগেই বিল জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "ডিডিও (DDO) এবং ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ট্রেজারিতে আগেভাগেই বিল বা অ্যাডভাইস জমা দেবেন এবং উল্লিখিত তারিখ অনুযায়ী ট্রেজারিগুলি ম্যান্ডেট দেবে।" এর ফলে নির্দিষ্ট 15 তারিখের মধ্যে বেতনের টাকা বণ্টন করতে কোনও সমস্যা তৈরি হবে না।

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NABANNA
SALARY GOVERNMENT EMPLOYEE
সরকারি কর্মচারী
নবান্ন
OCTOBER SALARY WILL BE PAID EARLY

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