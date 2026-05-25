সোনা পাপ্পু-কামদারদের প্রতারণায় ভিটেছাড়া অশীতিপর বৃদ্ধ, নালিশ শুভেন্দুর জনতার দরবারে

সোনা পাপ্পু-কামদারদের প্রতারণায় ভিটেছাড়া অশীতিপর বৃদ্ধ, নালিশ শুভেন্দুর জনতার দরবারে
Published : May 25, 2026 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 25 মে: প্রতি সোমবারের মতো আজও সল্টলেকের বিজেপি পার্টি অফিসে বসল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার'। সকাল 9টা থেকে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও রবিবার মাঝরাত থেকেই পড়ে যায় লম্বা লাইন ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে নিজেদের দাবিদাওয়া এবং অভিযোগের কথা বলতে ভিড় জমে যায় সল্টলেক পার্টি অফিসের সামনে ৷ এদিন চাকরিপ্রার্থী থেকে চাকরিহারারা হাজির হন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে ৷ অভিযোগ জানাতে এসেছেন পৈতৃক ভিটেহারা অশীতিপর বৃদ্ধও ৷ তাঁর অভিযোগ, সোনা পাপ্পু ও জয় এস কামদারদের প্রতারণায় আজ তাঁর ঠাঁই ভাড়াবাড়িতে ৷
আজ সাতসকালে জনতার দরবারে পৌঁছে যান ভবানীপুরের 81 বছরের বৃদ্ধ ড. প্রবীর বিশ্বাস । ভবানীপুরে তাঁর বেশ কয়েক পুরুষের পৈতৃক ভিটে থাকা সত্ত্বেও আজ তিনি সেই ভিটেছাড়া বলে অভিযোগ । থাকেন ভাড়া বাড়িতে । তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ভবানীপুরের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে নিজের এই সমস্যার কথা বললে হয়তো বাড়ি ফেরত পাওয়া যাবে, সেই আশাতেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷
জানা গিয়েছে, জমি জালিয়াতির শিকার হয়ে আজ তিনি ঘরছাড়া । পৈতৃক জমিতে ফ্ল্যাট হলে তিনিও সেখানে ফ্ল্যাট পাবেন বলে আশা ছিল তাঁর । ভয় দেখিয়ে তাঁর থেকে জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ । অভিযোগের তির সোনা পাপ্পু ও জয় এস কামদারের বিরুদ্ধে । অভিযোগ, প্রোমোটারির নামে তাঁর জমি নিয়ে নেওয়া হয় এবং তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে পুরো বাড়িটি তৈরি হয়ে গেলে তিনি সেখানে ফ্ল্যাট পাবেন ৷ তবে তিনি ফ্ল্যাটও পাননি এবং এই নিয়ে বারবার সোনা পাপ্পু ও জয় এস কামদারদের জানানো সত্বেও তিনি এই বৃদ্ধের কোনও কথাতেই কর্ণপাত করেননি ৷ তাই শেষ বয়সে এসে নিজের পৈতৃক ভিটে ফিরে পাওয়ার অদম্য আশাতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন তিনি ।
রাজ্যে পালাবদলের পর সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ সরাসরি তাঁদের মুখ থেকেই শুনতে জনতার দরবার কর্মসূচি শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । চাকরিহারা থেকে শুরু করে চাকরিপ্রার্থী, এমনকী অন্যান্যরাও তাঁদের অভাব অভিযোগ নিয়ে হাজির হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর জনতার দরবারে ৷ সকলেরই আশা, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাঁদের সমস্যার একটা সুরাহার পথ মিলবে ।
আজ ঠিক সকাল 9টা নাগাদ সল্টলেক পার্টি অফিসে পৌঁছে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সপ্তাহের প্রথম দিন অর্থাৎ প্রতি সোমবার সকাল 9টা থেকে বেলা 11টা পর্যন্ত সল্টলেকের পার্টি অফিসে জনতার দরবারে বসছেন তিনি । আজ জনতার দরবারে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়ই ছিল বেশি । 15 থেকে 20টি চাকরিপ্রার্থীর সংগঠনের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান । এছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন । ছিলেন বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীরাও । এছাড়াও জনতার দরবারে হাজির ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর চাকরি হারানো মানুষেরা । আজ জনতার দরবারে প্রায় পাঁচশোরও বেশি মানুষ হাজির হন ।
প্রথমে তাঁদেরকে রেজিস্ট্রেশন করাতে হয়েছে । তারপর তাঁদের কী ধরনের সমস্যা রয়েছে সেইসব নথিভুক্ত করাতে হচ্ছে ৷ এরপর তাঁদের হাতে টোকেন দেওয়া হচ্ছে । সেই টোকেন দেখিয়ে সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী তাঁদের নাম ডাকা হচ্ছে ৷ ডাক পড়লে সিকিউরিটি চেকিং-এর পর তাঁদের সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে ।
এদিন সাধারণ মানুষ থেকে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একে একে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । শোনেন তাঁদের সমস্যার কথা । যেই সমস্যার বিষয়ে কিছু করার রয়েছে, তা ঠিক কীভাবে করলে সমস্যার সমাধান হতে পারে সেই বিষয়ে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী ।