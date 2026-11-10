মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে 'অশালীন' মন্তব্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, সাসপেন্ড কলকাতা পুলিশের ওসি

মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে 'অশালীন' মন্তব্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, সাসপেন্ড কলকাতা পুলিশের ওসি
OC suspended: সোমবার গভীর রাতে লালবাজার থেকে এই নির্দেশ জারি হয় । পর পর পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ প্রশাসনের কড়া অবস্থানেরই বার্তা দিচ্ছে ৷
Published : November 10, 2026 at 12:05 PM IST
কলকাতা, 10 নভেম্বর: রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য ! তাও আবার কলকাতা পুলিশের সমমর্যাদার আধিকারিকদের গোপন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ৷ আপত্তিকর ওই মন্তব্যের জেরে প্রশাসনিক কোপ পড়ল কলকাতা পুলিশের এক অভিজ্ঞ আধিকারিকের উপরে ৷ তাঁকে সরাসরি সাসপেন্ড করার নির্দেশ এসেছে লালবাজারের তরফে ৷
সোমবার গভীর রাতে লালবাজারের সদর দফতর থেকে এই সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারি করা হয় । পর পর পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কঠোর পদক্ষেপ রাজ্য প্রশাসনের অত্যন্ত কড়া অবস্থানের বার্তা দিচ্ছে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল ।
লালবাজার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত সোমবার । কলকাতা পুলিশের সমমর্যাদার আধিকারিকদের একটি গোপন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে । অভিযোগ, সেই গ্রুপে আচমকাই রাজ্য সরকারের প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রীর নাম করে অত্যন্ত আপত্তিকর ও অশালীন মন্তব্য পোস্ট করেন ওই আধিকারিক । গ্রুপটি ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ হলেও ঘটনাটি সেখানে থমকে থাকেনি ।
গ্রুপের মধ্যেই থাকা কোনও এক সদস্য ওই বিতর্কিত মন্তব্যের স্ক্রিনশট ও তথ্য সরাসরি নবান্ন তথা উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের নজরে আনেন । ঘটনাটি সরকারের শীর্ষ মহলে পৌঁছতেই লালবাজারে আলোড়ন সৃষ্টি হয় । প্রশাসনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল । বিষয়টির সত্যতা ও গুরুত্ব যাচাই করার পর সোমবার রাতেই নগরপালের তরফে নির্দেশ জারি করা হয় ।
তারপরেই কলকাতা পুলিশের ওই অভিজ্ঞ আধিকারিককে পদ থেকে সরিয়ে সরাসরি সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেন নগরপাল । ওই নির্দেশিকায় তড়িঘড়ি সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে ওসির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং একইসঙ্গে তাঁকে চাকরি থেকে নিলম্বিত বা সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় ।
উল্লেখ্য, সরকারের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে রাজ্য পুলিশ বা কলকাতা পুলিশের কোনও সদস্যের শাস্তির মুখে পড়ার ঘটনা এই প্রথম নয় । এর আগেও মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগে কলকাতা পুলিশের অন্তত দু’জন পুলিশ আধিকারিককে অপসারিত করেছিলেন নগরপাল । সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এক পদস্থ পুলিশকর্তার বিরুদ্ধে একই ধরনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ।
প্রশাসনের শীর্ষ সূত্রের মতে, সরকারি পদে আসীন থেকে বা সরকারি পোশাক পরে প্রশাসনের শীর্ষ পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করা সার্ভিস রুল-এর চরম লঙ্ঘন । সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের পেশাদারিত্ব এবং ব্যক্তিগত আচরণের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে, যা অমান্য করা অনুশাসনহীনতারই সামিল । পর পর এমন ঘটনার পর লালবাজারের অন্দরে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
রাজ্য প্রশাসনের এই কড়া পদক্ষেপের পর স্পষ্ট যে, সোশাল মিডিয়া বা কোনও ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও পুলিশকর্মীদের বক্তব্য, মন্তব্য এবং আচরণের উপর নজরদারি জোরদার করা হচ্ছে এবং কোনও ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গ বরদাস্ত করা হচ্ছে না । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "এই প্রকারের কোনও অভিযোগ পেলেই আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছি ।"
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