হুমায়ুনের লিজ নেওয়া জলাশয়ের লক্ষাধিক টাকার মাছ জোর করে বিলি ! অভিযুক্ত ওসি

হুমায়ুনের লিজ নেওয়া জলাশয়ের লক্ষাধিক টাকার মাছ জোর করে বিলি ! অভিযুক্ত ওসি
অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার মাছ বাজারে নিয়ে যাওয়ার আগে তা আটক করে আম জনতার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয় ।
Published : July 2, 2026 at 5:58 PM IST
রেজিনগর, 2 জুলাই: নওদার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের লিজের জলাশয়ের মাছ জনসাধারণের মধ্যে বিলি করার অভিযোগ উঠল শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাসের বিরুদ্ধে । বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবীরের লোকজন আশি একর লিজের জলাশয় থেকে মাছ ধরছিলেন । তখনই বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে অতনু দাস সেখানে হাজির হন । অভিযোগ, লক্ষাধিক টাকার মাছ বাজারে নিয়ে যাওয়ার আগে তা আটক করে আম জনতার মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয় ।
হুমায়ুন কবীর সাংবাদিক বৈঠক করে অতনু দাসের বিরুদ্ধে অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছেন । পাশাপাশি তিনি শক্তিপুর থানার ওসির বিরুদ্ধে অ্যান্টি-কোরাপসন ও ভিজিল্যান্স তদন্তের দাবি তুলেছেন । সাংবাদিক বৈঠকে হুমায়ুন কবীর বলেন, "লালগোলায় থাকাকালীন অতনু দাস প্রায় 50 কোটি টাকা তোলাবাজি করেছেন । শক্তিপুর থানার দায়িত্ব নিয়ে খৈতান কোম্পানির জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে 70 লক্ষ টাকার নিজস্ব সম্পত্তি বাড়িয়েছেন । এর বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া দরকার ।"
গত সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ । এবার আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসেছে ।" আর তার পর থেকেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হতেই হুমায়ুন কবীর এবং তাঁর অনুগামীদের জেরবার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যেই হুমায়ুন অনুগামী তথা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির পাঁচ নেতাকে গ্রেফতার করেছে শক্তিপুর ও রেজিনগর থানার পুলিশ । মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর সুর নরম করে উস্কানিমূলক মন্তব্য প্রত্যাহার করে নেন হুমায়ুন । কিন্তু তাতে আদৌ খুশি নয় রাজ্য সরকার এবং রাজ্য পুলিশ । শক্তিপুর ও রেজিনগর বাদে মুর্শিদাবাদে আরও দুই থানায় নওদার বিধায়কের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ জমা পড়েছে । তবে এবার অন্য রাস্তায় হেঁটে হুমায়ুনকে আরও বেকায়দায় ফেলতে মরিয়া পুলিশ প্রশাসন ।
হুমায়ুনের বাড়ি সংলগ্ন রেজিনগরে খৈতান কোম্পানির বিরাট জলাশয় রয়েছে । এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সেই জলাশয়ের লিজের কাগজ দেখিয়ে হুমায়ুন কবীর দাবি করেন, আশি একর জলাশয় 2023-24 থেকে 2032-33 সাল পর্যন্ত তাঁর নামে লিজের চুক্তি করা আছে । গত বছর পাট পচানোর কারণে প্রায় 50 লক্ষ টাকার মাছ মরে গিয়েছিল । এবার তাই গত এক সপ্তাহ ধরে মাছ ছেঁকে তোলা হচ্ছিল । বৃহস্পতিবার সকালে হুমায়ুন কবীরের লোকজন মাছ ধরছিলেন । তখনই সেখানে বিশাল বাহিনী নিয়ে হাজির হয়ে শক্তিপুর থানার ওসি অতনু দাস জলাশয় থেকে ধরা মাছ আটক করে স্থানীয় মানুষের মধ্যে বিলি করে দেন বলে অভিযোগ ।
বিলি করা মাছ নিতে বিলের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়েন এলাকার মানুষ । দুই থেকে আড়াই কেজি ওজনের টাটকা মাছ নিয়ে উল্লাস করতে করতে বাড়ি যান অনেকেই । হুমায়ুনের লোকজন কিছু করতে না-পেরে সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসেন । এরপর বহরমপুরে এসে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে ক্ষোভ উগড়ে দেন হুমায়ুন । অতনু দাসের বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স ও অ্যান্টি-কোরাপসন তদন্তের দাবি তোলেন তিনি । একইসঙ্গে এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে হুমকি ফোনও করা হয় বলেও অভিযোগ তোলেন হুমায়ুন ।
তবে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর জেলা পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় হুমায়ুন কবীর যথেষ্ট চাপে রয়েছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ আগামিকাল 3 জুলাই শক্তিপুর থানায় হুমায়ুনের হাজিরা দেওয়ার কথা । পরদিন সুয়োমোটো কেসে তাঁর রেজিনগর থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা । হুমায়ুন কবীর জানান, জুম্মার নমাজের কারণে তিনি শক্তিপুর থানায় যাচ্ছেন না । তবে শনিবার রেজিনগর থানায় যাচ্ছেন । শুভেন্দু অধিকারীর হুংকারের পর শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন কবীরের 'আস্ফালন' বন্ধ হয় কি না সেদিকেই নজর রয়েছে জেলাবাসীর ।