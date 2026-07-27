প্রাপ্তবয়স্কদের ভিনধর্মে বিয়েতে বাধা বেআইনি, অনুষ্ঠানে পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ হাইকোর্টের

প্রাপ্তবয়স্কদের ভিনধর্মে বিয়েতে বাধা বেআইনি, অনুষ্ঠানে পুলিশি নিরাপত্তার নির্দেশ হাইকোর্টের
বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পাত্রী ৷ সেই মামলাতেই বিয়ের সম্মতি দিয়ে পুলিশি নিরাপত্তার কথা জানায় হাইকোর্ট ৷
Published : July 27, 2026 at 1:26 PM IST
কলকাতা, 27 জুলাই: প্রাপ্তবয়স্ক হলে ভিনধর্মে বিয়েতে বাধা দেওয়া যায় না । যুগলের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁদের বিয়েতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ পাশাপাশি, 29 জুলাই বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যন্ত কোনওরকম অশান্তি এড়াতে পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য ৷
রাজ্যের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার সোমবার আদালতে জানান, উলুবেড়িয়া এলাকার এই ঘটনায় পুলিশ আগে থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে । প্রাপ্তবয়স্ক বলেই পুলিশ লক্ষ্য রাখছে যাতে অনুষ্ঠানে শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট না হয় । পারিবারের মধ্যে থেকেই অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, হবু দম্পতির পক্ষে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, "পরিবার নয়, তৃতীয় পক্ষের দিক থেকে এই বাধা আসছে । একটি রাজনৈতিক দলের সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিরত বাধা দেওয়া হচ্ছে । ম্যারেজ রেজিস্ট্রার নোটিশ দেওয়ার পর মেয়েটির বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আপত্তি জানাতে বলা হয় । হুমকি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ।"
বিচারপতি বলেন, "ভারতীয় আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের সম্মতি থাকলে বিয়েত বাধা দেওয়া যায় না ৷ সেটা ভিনধর্মে হলেও ৷ তাই বিয়ের দিন পুলিশকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে । তার এক সপ্তাহ পরে আদালতে রিপোর্ট দিয়ে বিস্তারিত জানাতে হবে পুলিশকে।"
দেড় দশকের বেশি প্রেমের সম্পর্কের পর বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দু'জন । কিন্তু এই বিয়ে না করার জন্য বাড়িতে গিয়ে তাঁদের চাপ ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ এমনকি পারিবারিক ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে শাসানো হয়।
এই বিষয়ে তরুণী জানিয়েছেন, এটা মোটেও কোনও লাভ জিহাদ নয় । 15-16 বছরের পুরনো সম্পর্ক তাঁদের । পাশাপাশি, দু'জনেই নিজের ধর্ম বজায় রেখে বিয়ে করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এটা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় । তা সত্ত্বেও কয়েকদিন আগে বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের কিছু লোকজন এই বিয়ে না করার জন্য বলেন । বিয়ে করলে বাবা ব্যবসা করতে পারবেন না, তাঁর দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয় ৷
তরুণীর প্রশ্ন, আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু না করা সত্ত্বেও এই সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে কেন ? তাঁর অভিযোগ, বাবাকে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেওয়া হয় । রাত 11টার পর লোকজন ফোন করে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ জিহাদ হচ্ছে বলে একটি কাগজে সই করতে চাপ দিয়েছে ৷ এই ঘটনার পর বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা । তাতেই পুলিশি পাহারায় বিয়ের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি ৷