বিধানসভায় পাশ ওবিসি সংশোধনী বিল, তালিকা থেকে বাদ 113টি জাতি

বিধানসভায় পাশ ওবিসি সংশোধনী বিল, তালিকা থেকে বাদ 113টি জাতি
অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ এই সংশোধনী বিলটি (বিল নম্বর 11) বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন।
Published : June 29, 2026 at 1:31 PM IST
কলকাতা, 29 জুন: টানা এক ঘণ্টার আলোচনা, শাসক-বিরোধীর যুক্তি ও পালটা যুক্তি-সবশেষে ভোটাভুটির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রাজ্য বিধানসভায় পাশ হয়ে গেল 'দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস (আদার দ্যান শিডিউলড কাস্টস অ্যান্ড শিডিউলড ট্রাইবস) (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল 2026'।
এদিন অধিবেশনের শুরুতে বিধানসভায় অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতর মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ এই সংশোধনী বিলটি (বিল নম্বর 11) বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেন। বিলের পক্ষে-বিপক্ষে মোট ছ’জন বিধায়ক আলোচনায় অংশ নিলেও, ভোটাভুটিতে 164টি ভোটের সমর্থন পেয়ে অনায়াসেই বিলটি পাশ করিয়ে নেয় সরকার ৷ বিপক্ষে ভোট পড়ে মাত্র 17টি।
এদিন মূলত কলকাতা হাইকোর্টের সাম্প্রতিক রায়কে মান্যতা দিতেই এই বিলটি আনা হয়েছে বলে এদিন স্পষ্ট করে দেয় সরকার পক্ষ ৷ আলোচনার শুরুতেই শাসক দলের বিধায়ক অরিজিৎ বক্সি বিলটিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, 2010 থেকে 2012 সালের মধ্যে কোনও রকম পরিকাঠামো বা বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা ছাড়াই শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করতে এবং রাজনৈতিক তোষণের তাগিদে সম্পূর্ণ জাদুকরীভাবে একের পর এক সম্প্রদায়কে ওবিসি তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল ৷ পূর্বতন সরকারের এই পদক্ষেপকে 'বুদ্ধিজীবীসুলভ মিথ্যাচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি'-র চরম দৃষ্টান্ত আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এই সংশোধনী দীর্ঘ চোদ্দো বছরের এক আইনি ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ফসল ৷ তবে সরকারের এই পদক্ষেপের কড়া বিরোধিতা করে সরব হন বিরোধী বেঞ্চের বিধায়করা ৷
তাঁদের আশঙ্কা, এই বিল আদতে প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতার পথ প্রশস্ত করবে। বিরোধী বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস অভিযোগ করেন, 2012 সালের আইনে ওবিসি শ্রেণিবিভাগের যে অধিকার আইনসভার হাতে ছিল, এই সংশোধনীর মাধ্যমে তা রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ৷ বিলটি তড়িঘড়ি পাশ না-করিয়ে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর মৌখিক প্রস্তাব দিলেও, নিয়মমাফিক কোনও লিখিত সংশোধনী জমা না-দেওয়ায় পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে তাঁর সেই দাবি গ্রাহ্য হয়নি।
অন্যদিকে, বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী বিলের কড়া সমালোচনা করে বলেন, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করে সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।" রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশন ও ইন্দিরা সাহানি মামলার রায়কে উদ্ধৃত করে তিনি জানান, কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য বা এম্পিরিক্যাল ডেটা ছাড়া সংরক্ষণের হার 17 শতাংশ থেকে 7 শতাংশে নামিয়ে আনা সম্পূর্ণ বেআইনি। এতে সমাজে বিভেদ ও বঞ্চনা আরও বাড়বে বলেই তাঁর আশঙ্কা।
প্রায় একই সুর শোনা যায় বিধায়ক বাবর আলির গলাতেও। সাচার কমিটির রিপোর্ট তুলে ধরে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমাজের প্রান্তিক পেশায় যুক্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের তাঁতি, কসাই বা মৎস্যজীবীদের অনগ্রসরতা কোনও কল্পিত গল্প নয়, বরং এক রূঢ় সামাজিক বাস্তবতা। তাঁর মতে, শুধু আইনি সমতা নয়, প্রকৃত সমতা প্রদানই সংবিধানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান সংরক্ষণের ইতিহাসের কথা স্বীকার করে নিলেও 2011 সালের পর থেকে ওবিসি তালিকা প্রণয়নে চরম অস্বচ্ছতার অভিযোগ তোলেন ৷ তবে এই নয়া বিলের জেরে ইতিমধ্যেই যাঁরা চাকরি পেয়েছেন বা কর্মরত, তাঁদের ভবিষ্যৎ যেন সঙ্কটে না পড়ে, সে বিষয়ে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
বিরোধীদের যাবতীয় আশঙ্কার জবাব দিতে গিয়ে অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ তাঁর জবাবি ভাষণে স্পষ্টভাবে জানান যে, এই বিলের মাধ্যমে তফশিলি জাতি বা উপজাতি (SC/ST) তালিকায় কোনও পরিবর্তন করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, "আমরা কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, কলকাতা হাইকোর্টের বেঞ্চ যে রায় দিয়েছে তাকে সম্মান জানাতেই এই সংশোধনী এনেছি।"
মন্ত্রী সদনকে আশ্বস্ত করেন, পূর্বতন সরকার রাজনৈতিক স্বার্থে নিয়ম বহির্ভূতভাবে যে 113টি জাতিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করেছিল, শুধুমাত্র সেগুলিই বাতিল করা হচ্ছে ৷ 1993 সালের আইন অনুযায়ী পুরনো 66টি জাতি এই সংরক্ষণের আওতায় বহাল থাকছে ৷ তবে সংরক্ষণের দরজা যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী। ভবিষ্যতে কমিশন যদি যথাযথ সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে নতুন কোনও সম্প্রদায়কে সামাজিক ও শিক্ষাগতভাবে অনগ্রসর বলে মনে করে, তবে রাজ্য সরকার তাদের তালিকাভুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বিবেচনা করবে।
আলোচনা শেষে বিলটি ভোটাভুটিতে গেলে পক্ষে 184টি ভোট পড়ে। অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের 12 জন, কংগ্রেসের 2 জন, আইএসএফ ও সিপিএম মিলিয়ে 2 জন এবং বাকীরা ঋতব্রত পন্থী- সব মিলিয়ে মোট 17টি ভোট পড়ে বিলের বিপক্ষে। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির আনুষ্ঠানিকতা পেরিয়ে হাইকোর্টের নির্দেশিকা মেনেই নয়া ওবিসি সংশোধনী বিলটি আইনি সিলমোহর পেল।