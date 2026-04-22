ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় তলব, সময়ের আগেই ইডি দফতরে নুসরত

ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় তলব, সময়ের আগেই ইডি দফতরে নুসরত
অভিযোগ, একটি আবাসন প্রকল্পের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল । সেই বিষয়েই ফের জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা ৷
Published : April 22, 2026 at 11:27 AM IST
কলকাতা, 22 এপ্রিল: রাজারহাট-নিউটাউনের বহুল আলোচিত ফ্ল্যাট প্রতারণা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী নুসরত জাহানকে তলব করেছিল ইডি । নির্ধারিত সময় দেওয়া হয়েছিল সকাল 11টা ৷ তবে সময়ের আগেই সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে যান নুসরত ।
ইডি সূত্রে খবর, এদিন দীর্ঘক্ষণ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে এবং আগের বয়ানের সঙ্গে নতুন তথ্য মিলিয়ে দেখা হবে । এই মামলার শিকড় বেশ কয়েক বছর আগের । তবে এই বিষয় নুসরত জাহানের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ।
অভিযোগ, রাজারহাট-নিউটাউন এলাকায় একটি আবাসন প্রকল্পের নামে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল । মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত বহু ক্রেতা তাঁদের সঞ্চিত অর্থ লগ্নি করেছিলেন একটি ফ্ল্যাট পাওয়ার আশায় ।
সংস্থার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফ্ল্যাট হস্তান্তরের । কিন্তু সময় গড়ালেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি ৷ এমনই অভিযোগ একাধিক ক্রেতার । অনেকে দাবি করেছেন, প্রকল্পের কাজই বাস্তবে এগোয়নি, আবার কারও অভিযোগ, কাজ শুরু হলেও তা মাঝপথে থেমে যায় ।
এরপরই সামনে আসে প্রতারণার অভিযোগ । অভিযোগ ওঠে, প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকা তোলা হলেও সেই অর্থের সঠিক ব্যবহার হয়নি । কোথাও কোথাও অভিযোগ, টাকা অন্য খাতে সরিয়ে ফেলা হয়েছে । এই প্রেক্ষিতেই মামলার আর্থিক দিক খতিয়ে দেখতে তদন্তে নামে ইডি ।
মানি ট্রেইল, অর্থাৎ টাকা কোন উৎস থেকে এল এবং কোথায় গেল; সেই গোটা চক্র বুঝতেই জোর দিচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । এই তদন্তেই নুসরত জাহানের নাম উঠে আসে ।
অভিযোগ, তিনি সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন । যদিও এর আগে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেও এই প্রকল্পে বিনিয়োগকারী ছিলেন এবং প্রতারিতদের একজন । তবু তদন্তকারীরা তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে চান । এর আগেও তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে এবং তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে ।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন কিছু তথ্য ও নথি হাতে এসেছে । সেই সব তথ্যের ভিত্তিতেই নুসরতকে ফের জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা । আগের জিজ্ঞাসাবাদে যে তথ্য তিনি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে নতুন তথ্যের মিল-অমিল খুঁজে দেখা হচ্ছে । একইসঙ্গে, আর্থিক লেনদেনের খুঁটিনাটি, সংস্থার পরিচালনা এবং প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি; সব দিক থেকেই তাঁকে প্রশ্ন করা হতে পারে ।
এই মামলায় তদন্তকারীদের অন্যতম বড় প্রশ্ন - ফ্ল্যাট প্রকল্পের নামে যে বিপুল অঙ্কের টাকা তোলা হয়েছিল, সেই অর্থের গতিপথ ঠিক কী ? সেই টাকা কি প্রকল্পে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, নাকি অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ? কারা এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ? কোনও সংগঠিত চক্র কি এর পিছনে কাজ করেছে ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই জোরদার তদন্ত চালাচ্ছে ইডি ।
এদিন নুসরত জাহানের সিজিও কমপ্লেক্সে আগমন ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য তৈরি হয় । নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কড়া । সংবাদমাধ্যমের নজরও ছিল সিজিও কমপ্লেক্সের দিকে । তবে দফতরে ঢোকার সময় বা ঢোকার পরে এই বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে দেখা যায়নি অভিনেত্রীকে । যদিও তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, তারা শুধুমাত্র প্রমাণ ও তথ্যের ভিত্তিতেই এগোচ্ছে এবং আইন মেনেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ।
এখন দেখার, এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে কী নতুন তথ্য সামনে আসে এবং তদন্ত কোন দিকে মোড় নেয় । ফ্ল্যাট প্রতারণার এই মামলায় আর্থিক অনিয়মের জট খুলতে পারলে সামনে আসতে পারে আরও বড় কোনও চক্রের হদিস - এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা ।