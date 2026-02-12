কাঁকসায় বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু নার্সের ! কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ

কাঁকসায় বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু নার্সের ! কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ
বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওই নার্স স্থানীয় এক বহুতল আবাসনে ভাড়া থাকতেন ৷ অভিযোগ, সেই বহুতল থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : February 12, 2026 at 1:17 PM IST
দুর্গাপুর, 12 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসার এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সের রহস্যমৃত্যু ৷ অভিযোগ, বহুতল আবাসন থেকে নীচে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই নার্সের ৷ আর এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়।
কাঁকসার গোপালপুরে ওই বহুতল আবাসনে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং-এর কর্মীরা থাকেন ৷ সেখানেই থাকতেন ওই নার্সও ৷ সূত্রের খবর, বহুতল আবাসন থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ওই নার্সের। জানা গিয়েছে, মৃত নার্সের নাম মন্দিরা পাল (24)।
কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ৷ বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা ছিলেন ওই নার্স। মন্দিরা এই বহুতল আবাসনের আট তলায় থাকতেন বলে জানা গিয়েছে । পুলিশ সূত্রে খবর, ওই নার্স মলানদিঘির এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন ৷ বুধবার রাতে বহুতল আবাসনের নীচ থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়।
মৃত নার্সের সহকর্মী বিন্দা কুমারী বলেন, "রাত্রি 8টা নাগাদ মন্দিরা পালের রক্তাক্ত দেহ নীচে পড়ে থাকতে দেখে সবাই ছুটে যাই ৷ কী কারণে কীভাবে সে নীচে পড়ে গিয়েছে, তা আমরা বলতে পারব না। আটতলা থেকেই পড়েছে কি না, তাও বলতে পারব না। মন্দিরা বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্স ছিল। আমাদেরই সহকর্মী ছিলেন। এর বেশি কিছুই জানি না আমরা।"
তবে সে কি নিজেই বহুতল থেকে ঝাপ দিয়েছে, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য ? তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। এই মৃত্যুর পিছনে কী কারণ রয়েছে তা জানতেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । পুলিশ ও বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পক্ষ থেকে মন্দিরার পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে ।
ডিসিপি(পুর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, "কাঁকসার গোপালপুর এলাকায় একটি বহুতল আবাসনে মলান দিঘির বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অনেক নার্স ভাড়া থাকেন। সেই বহুতল আবাসনের নীচে এই নার্সিং কর্মীর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে তা জানালে পুলিশ দ্রুত তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কীভাবে এবং কেন এই নার্সের মৃত্যু হল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । মৃতার পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।"
বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ যাবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বহুতল আবাসনের বাইরে বুধবার রাতে পুলিশি নজরদারি বাড়ানো হয় । আবাসনে সিসিটিভি আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।