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আরজি কর কাণ্ডের দু’বছর পর বাজেয়াপ্ত নার্সের ফোন, কল রেকর্ড-তথ্য খতিয়ে দেখবে সিবিআই

তদন্তকারীদের মূল নজরে রয়েছে, আরজি করের নার্স কীভাবে এবং কার নির্দেশে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন।

RG Kar incident
আরজি করের নার্সের ফোন বাজেয়াপ্ত (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 10:54 AM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: আরজি কর-কাণ্ডে নতুন করে তৎপর সিবিআই-এর বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। প্রায় দু’বছর পর এক নার্সের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই সেই ফোন ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে খবর। ফোনের কল রেকর্ড এবং অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে, আরজি করের নার্স কীভাবে এবং কার নির্দেশে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবারের কাছে ফোন করে যে তথ্য জানানো হয়েছিল, সেই ফোনালাপের পিছনে কার ভূমিকা ছিল, সেসব এখন খতিয়ে দেখতে চাইছে সিবিআই-এর সিট। তদন্তকারীদের অনুমান, ওই নার্সের মোবাইল ফোনে থাকা কলের তথ্য থেকে ঘটনার পরবর্তী সময়ে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে ঘটনার দিন এবং তার পরবর্তী সময়ের কল রেকর্ড, কোন নম্বরে ফোন করা হয়েছিল, কতক্ষণ কথা হয়েছিল এবং কার কাছ থেকে ফোন এসেছিল—এই সমস্ত তথ্য পরীক্ষা করে দেখবেন তদন্তকারীরা।

কার নির্দেশে পরিবারকে ফোন ? সেটাই তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠেছে, কোনও আধিকারিকের নির্দেশেই কি ওই নার্স নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন ? নাকি সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগেই তিনি পরিবারকে ফোন করেছিলেন ? পরিবারকে ঠিক কী বলা হয়েছিল ? ফোন করার আগে নার্সের সঙ্গে কারও কথা হয়েছিল কি না এবং তারপর তিনি আর কারও সঙ্গে কি যোগাযোগ করেছিলেন ? এই বিষয়গুলি তদন্তের আওতায় আসতে চলেছে।

সিবিআই-এর সিট ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত মোবাইল ফোনটি ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে। ফোন থেকে মুছে দেওয়া কোনও তথ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব কি না, কল লগের পাশাপাশি অন্য ডিজিটাল তথ্য থেকে নতুন কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। বিশেষ করে ঘটনার সময়সীমার আশপাশের যোগাযোগের তথ্যের দিকে নজর দিতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ফোনে থাকা কল লগ, মেসেজ এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য তদন্তে কোনও নতুন দিশা দেখায় কি না, নজর সেদিকেই ৷

ঘটনার প্রায় দু’বছর পর এই মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এতদিন পর কেন তদন্তকারীদের হাতে এল ? তদন্তের কোনও নতুন সূত্র থেকেই কি ফোনটির বিষয়ে তথ্য পেয়েছে সিট ? নাকি পুরনো তথ্য ফের খতিয়ে দেখতে গিয়ে নার্সের ফোনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন তদন্তকারীরা ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও স্পষ্ট নয় ৷

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঘটনার পর নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের গোটা প্রক্রিয়াটি কীভাবে হয়েছিল এবং নেপথ্যে কার নির্দেশ বা ভূমিকা ছিল। নার্সের ফোনের কল রেকর্ড সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্তকারীদের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

TAGGED:

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আরজি করে সিবিআই
RG KAR INCIDENT

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