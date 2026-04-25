সন্তোষপুরে 16 বিঘা বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন, শিয়ালদা-বজবজ শাখায় বন্ধ রেল পরিষেবা

সন্তোষপুরে 16 বিঘা বস্তিতে বিধ্বংসী আগুন, শিয়ালদা-বজবজ শাখায় বন্ধ রেল পরিষেবা
আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত কমপক্ষে 40টি ঝুপড়ি ৷ রেললাইনের উপরে আগুন উঠে আসায় পুড়েছে ওভারহেডের তার ৷
Published : April 25, 2026 at 7:36 PM IST
মহেশতলা, 25 এপ্রিল: ফের অগ্নিকাণ্ড মহেশতলার সন্তোষপুর স্টেশন এলাকায় ৷ এবার সন্তোষপুর রেল স্টেশনের কাছে ষোলো বিঘা বস্তিতে লাগলো আগুন ৷ আর তার জেরে অন্তত 40টি ঝুপড়ি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৷ অন্যদিকে, আগুনের লেলিহান শিখা বস্তির পাশে থাকা শিয়ালদা-বজবজ শাখার রেললাইনে উঠে আসায় ট্রেন পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ আগুনের জেরে ওভারহেডের তার জ্বলে গিয়েছে বলে খবর ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলা ব্লকের সন্তোষপুরের ষোলো বিঘা বস্তিতে দুপুর 1টা 10 মিনিট নাগাদ প্রথমে বস্তির একাংশে আগুন দেখা যায় ৷ ক্রমশ সেই আগুন বিধ্বংসী আকার ধারণ করে ৷ অল্প সময়ের মধ্যে আগুন পুরো বস্তিতে ছড়িয়ে যায় ৷ সেই আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, রেললাইনের উলটো দিকে থাকা ঘরবাড়িতেও আগুন ধরে যায় ৷ এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ৷ আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বস্তির বাসিন্দারা ৷ বহু মানুষ কোনওমতে প্রাণে বাঁচলেও, তাঁদের সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তাঁরা ৷
অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রথমে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন সেখানে পৌঁছায় ৷ এরপর আরও কয়েকটি ইঞ্জিন সেখানে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে ৷ তবে, স্থানীয়দের অভিযোগ, দুপুর 1টা 10 মিনিটে আগুন লাগলেও, দমকলের ইঞ্জিন আসে বেলা 2টোর পরে ৷ ফলে আগুন অনেকটাই ছড়িয়ে পড়ে ৷ তবে, কী কারণে এই আগুন লেগেছে, তা এখনও জানা যায়নি ৷ বেশ কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকলের কর্মীরা ৷
অন্যদিকে, আগুন লাগার পর বস্তির বাসিন্দারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে রেললাইনের উপর ফেলে দেন ৷ ফলে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ৷ এর বাইরেও অগ্নিকাণ্ডের জেরে বড়সড় প্রভাব পড়েছে শিয়ালদা-বজবজ শাখার রেল পরিষেবায় ৷ অভিযোগ, বজবজ-শিয়ালদা শাখার রেললাইনের পাশে জলাজমির উপরে তৈরি হয়েছে ষোলো বিঘার এই বস্তি ৷ ফলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে রেললাইনের দিকে ৷ এর জেরে ওভারহেডে তার পুড়ে যায় ৷ এমনকি রেললাইনের ক্ষতিও হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এর ফলে ট্রেন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ৷ যার জেরে নিত্যযাত্রীদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হয়েছে ৷
এই ঘটনায় রেল কর্তৃপক্ষও তৎপর হয়েছে ৷ পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) শিবরাম মাজি বলেন, "পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবরকম প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে, বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখছেন ৷ পরিস্থিতি যাচাই করে দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে ৷"
অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনের তরফে এখনও কোন অফিসিয়াল ঘোষণা হয়নি ৷ তবে স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত সাহায্য না-পেলে বিপাকে পড়বে বহু পরিবার ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ আতঙ্কে রয়েছেন আশেপাশের বাসিন্দারাও ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক বলে দাবি করা হচ্ছে ৷