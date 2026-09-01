নাগরিক পরিষেবা জোরদারে বড় পদক্ষেপ ! শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি

নাগরিক পরিষেবা জোরদারে বড় পদক্ষেপ ! শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি
পুনর্নির্ধারিত হল শিলিগুড়ির পাশাপাশি দুর্গাপুর পুরনিগমের ওয়ার্ড সীমানাও ৷ এমনটাই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর ৷
Published : September 1, 2026 at 12:15 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 সেপ্টেম্বর: আরও উন্নত, দ্রুত এবং সুসংহত নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার । পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এক নির্দেশিকার মাধ্যমে রাজ্যের দুই অন্যতম প্রধান পুরনিগম - শিলিগুড়ি এবং দুর্গাপুরের ওয়ার্ড সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে । গত সোমবার পশ্চিমবঙ্গ পুরনিগম আইন, 2006-এর 7 নম্বর ধারায় রাজ্যপালের নির্দেশে এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করেছেন দফতরের অতিরিক্ত প্রধান সচিব ।
নতুন এই পুনর্বিন্যাসের ফলে দুর্গাপুর পুরনিগমের মোট ওয়ার্ড সংখ্যা 43টি থেকে বাড়িয়ে 53টি করা হয়েছে, অর্থাৎ এই পুরনিগমে নতুন 10টি ওয়ার্ড যুক্ত হল । অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র শিলিগুড়ি পুরনিগমের ওয়ার্ড সংখ্যা 47টি থেকে বাড়িয়ে 63টি করা হয়েছে, অর্থাৎ এখানে 16টি নতুন ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে ।
বিগত কয়েক দশকে শিল্প, শিক্ষা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় এই দুটি শহরেই ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল । অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও ভৌগোলিক অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছিল । যেমন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ক্ষেত্রে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের আয়তন ও জনসংখ্যার মধ্যে বড় ব্যবধান ছিল । একই সঙ্গে একাধিক বৃহৎ ওয়ার্ডে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া এবং কাউন্সিলরদের পক্ষে প্রতিটি নাগরিকের সমস্যার সমাধান করা কঠিন হয়ে উঠছিল ।
রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এলাকার জনসংখ্যা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বকে ভিত্তি করেই বড় ওয়ার্ডগুলোকে দ্বিখণ্ডিত বা পুনর্গঠিত করা হয়েছে । যে সমস্ত এলাকায় জনবসতি অস্বাভাবিক বেশি ছিল, সেগুলোকে সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে প্রশাসনিকভাবে সহজে পরিচালনাযোগ্য আয়তনে নিয়ে আসা হয়েছে ।
মনে করা হচ্ছে যে, এই ওয়ার্ড বৃদ্ধির ফলে শহরের সাধারণ নাগরিকরা বহু দিক থেকে উপকৃত হবেন । ছোট আয়তনের ওয়ার্ড হওয়ায় রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মতো মৌলিক পুর-পরিষেবাগুলি অনেক বেশি দ্রুত ও নিখুঁতভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে । পাশাপাশি প্রতি ওয়ার্ডে নাগরিকের সংখ্যা সীমিত থাকায় সাধারণ মানুষ তাঁদের স্থানীয় কাউন্সিলর বা পুর-প্রতিনিধিকে অতি সহজেই নাগালের মধ্যে পাবেন । সরকারি অর্থ ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বণ্টন আরও সুনির্দিষ্ট হবে এবং পুরনিগমের স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও তদারকি ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় প্রশাসনিক স্বচ্ছতাও বৃদ্ধি পাবে ।
ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিজ্ঞপ্তি রাজ্য নির্বাচন কমিশন, দার্জিলিং ও পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং দুই পুরনিগমের কমিশনারদের কাছে পাঠানো হয়েছে । নতুন ওয়ার্ড বিন্যাস অনুযায়ী দ্রুত ভোটার তালিকা সংশোধন ও পরবর্তী প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে । সরকারের এই পদক্ষেপে শিল্পনগরী দুর্গাপুর এবং উত্তরবঙ্গের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র শিলিগুড়ির সার্বিক নাগরিক পরিচালন ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটল বলে মনে করছেন শহরবাসী ।
শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই বলেন, "এর আগে বৈঠকে ওয়ার্ড বৃদ্ধি করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল । মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের কাছেও সেই বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল । সেই মতো এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । বড় ওয়ার্ড ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই ওয়ার্ড বৃদ্ধি করা হয়েছে । এবার বাকি কাজ নির্দেশ অনুসারে হবে ।"
শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীনই এই ওয়ার্ড সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিলাম । এমনকি নতুন অধিবেশন কক্ষটিও সেইভাবেই বানানো হয়েছিল যাতে আরও বেশি কাউন্সিলররা বসতে পারেন । ওয়ার্ড বাড়লে নাগরিক পরিষেবা উন্নত হবে । ভালো সিদ্ধান্ত ।"
শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেন, "শিলিগুড়িবাসীর জন্য দারুণ খবর । রাজ্য সরকার যে কত দ্রুত কাজ করছে এটা তার ফলাফল । ওয়ার্ড বাড়ানো বহু দিনের দাবি ছিল । বড় ওয়ার্ডগুলোতে পরিষেবা দেওয়া যাচ্ছিল না । জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল । এবার ভালো নাগরিক পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে ।"