জেলায় বাড়ছে AIDS আক্রান্তের সংখ্যা, অন্যতম কারণ সমকামিতা? চিন্তা স্বাস্থ্য দফতরের

Published : February 12, 2026 at 7:21 PM IST
বর্ধমান, 12 ফেব্রুয়ারি: জেলায় বাড়ছে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা । বিশেষ করে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন হাই প্রোফাইল ব্যক্তিরা ! যে তালিকায় আছেন চিকিৎসক থেকে অধ্যাপক, এমনকি বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকরাও । যা দেখেশুনে চিন্তা বেড়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের ।
একনজরে এইডস আক্রান্তের পরিসংখ্যান
জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, 2023 সালে জেলায় 258 জনের শরীরে এইচআইভি-র সংক্রমণ মিলেছিল । 2024 সালে 24 জন পড়ুয়া এইডসে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ সেখানে 2025 সালে 37 জন পড়ুয়া নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন । 2025 সালে এইচআইভি-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন 314 জন । জেলায় এখনও পর্যন্ত এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা 332 জন । এর মধ্যে সমকামী আছেন 90 জন ।
2026 সালে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত পজিটিভ আক্রান্তের সংখ্যা 18 জন । তবে সমকামীদের মধ্যে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে বলে জানা গিয়েছে । 2023 সালে সমকামীর সংখ্যা ছিল 22 জন । 2024 সালে সমকামী আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 28 জন । 2025 সালে সমকামী এইডস আক্রান্তের সংখ্যা হয়েছে 90 জন ।
এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ
জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, মূলত বেশ কিছু চিকিৎসক, অধ্যাপক, শিক্ষক-সহ সমাজের যাঁরা উঁচুতলায় বিচরণ করেন, তাঁদের মধ্যে সমকামে আসক্ত হয়ে যৌনজীবন শুরু করায় এই রোগ বেড়ে গিয়েছে । বর্ধমান শহরের মধ্যে কমবেশি 30 জনের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে বলে স্বাস্থ্য দফতর জানতে পেরেছে । সোশাল মিডিয়াতে সমকামে যাঁরা আসক্ত, তাঁদের একটা গ্রুপ থেকে জেলা স্বাস্থ্য দফতর এই ঘটনার কথা জানতে পারে । তাঁদের মধ্যে দু-একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় চিকিৎসা করতে গিয়ে এইচআইভি পজিটিভ ধরা পড়ে । পরে বাকিদের পরীক্ষা করা হলে তাদের শরীরের এইচআইভি ভাইরাস মেলে ।
সচেতনতা বৃদ্ধির পক্ষে সওয়াল
এইডস নিয়ে কাজ করে একটা সংস্থার পক্ষে মতিউর রহমান বলেন, "এইডস নিয়ে মানুষকে সচেতন করা হলেও ইদানীং সমকামের প্রবণতা বেড়েই চলেছে । ফলে অবাধ মেলামেশা করতে গিয়ে তাঁরা যৌনজীবনে পা দিয়ে নিজেরাই বিপদ ডেকে আনছেন । বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এক শ্রেণির মধ্যে এই প্রবণতা বেড়েছে । যেটা চিন্তার বিষয় ।"
জেলা স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য
পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায় বলেন, "জেলায় এখনও পর্যন্ত 90 জন এইচআইভি পজিটিভ । এর মধ্যে বর্ধমান শহরের মধ্যেই আছেন 30 জন যুবক । এদের বেশিরভাগ উচ্চশিক্ষিত । নিজের জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত । কিন্তু সমকামে যুক্ত হয়ে তারা মেলামেশা করতে গিয়ে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে ।"
জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, "এইডস নিয়ে সাধারণ মানুষকে বারবার করে সচেতন করা হচ্ছে । তাদের বোঝানো হচ্ছে । ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য দফতর টেস্টের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে । এখন মহিলা পুরুষ এমনকি যুবকেরাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন । গত আর্থিক বছরের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে । তাদের চিকিৎসা করার পাশাপাশি কাউন্সেলিং করা হচ্ছে ।"