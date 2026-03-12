ETV Bharat / state

ভোটে নজিরবিহীন কড়াকড়ি ! প্রতিটি কেন্দ্রে পুলিশ অবজারভারের ভাবনা কমিশনের

সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন—নির্বাচন পরিচালনায় কোনও ধরনের গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না ।

কলকাতা, 12 মার্চ: রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে বাড়ছে প্রস্তুতি, আর সেই সঙ্গে নজিরবিহীন কড়াকড়ির ইঙ্গিত দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন । সূত্রের খবর, এবারের ভোটে জেনারেল অবজারভার এবং পুলিশ অবজারভারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে চলেছে কমিশন । এমনকী প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে পুলিশ অবজারভার নিয়োগের বিষয়েও ভাবনা-চিন্তা চলছে ।

ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, আসন্ন নির্বাচন বহু দিক থেকেই অন্যান্য বছরের তুলনায় আলাদা হতে চলেছে । প্রায় 23 বছর পর রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) চালু হওয়া থেকে শুরু করে ভোট ঘোষণার বহু আগে থেকেই বিপুল সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন—সব মিলিয়ে নির্বাচনকে ঘিরে একেবারেই অন্যরকম প্রস্তুতির ছবি দেখা যাচ্ছে ।

সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশাসনকে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন—নির্বাচন পরিচালনায় কোনও ধরনের গাফিলতি বা পক্ষপাতিত্ব বরদাস্ত করা হবে না । তিনি জানান, ভোট প্রক্রিয়ায় কোথাও যদি অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত ভুল প্রমাণিত হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের নির্বাচনে সংবেদনশীল এলাকাগুলিকে বিশেষ নজরে রাখা হবে । সেই কারণেই বেশ কয়েকটি জেলায় জেনারেল অবজারভার ও পুলিশ অবজারভারের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে । একই জেলায় একাধিক পুলিশ অবজারভার এবং এক্সপেন্ডিচার অবজারভার থাকতে পারেন বলেও ইঙ্গিত মিলেছে ।

উল্লেখযোগ্যভাবে, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে মোট 160 জন জেনারেল অবজারভার, 37 জন পুলিশ অবজারভার এবং 84 জন এক্সপেন্ডিচার অবজারভার নিয়োগ করা হয়েছিল । এবার সেই সংখ্যাই প্রায় দুই থেকে তিন গুণ বাড়তে পারে বলে কমিশন সূত্রে খবর । বিশেষ করে যে সব বিধানসভা কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হবে, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ অবজারভার নিয়োগের সম্ভাবনাও রয়েছে ।

তবে কোন কোন কেন্দ্রে অবজারভারের সংখ্যা বাড়বে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচন কমিশনই । নির্বাচন প্রক্রিয়া যাতে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই এই বাড়তি নজরদারির পরিকল্পনা বলে মনে করছেন প্রশাসনিক মহলের একাংশ ।

এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর রাজ্যের এসআইআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে ফের এক দফা বৈঠক হয় । প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত । বৈঠক শেষে সুব্রত গুপ্ত জানান, "আজ মূলত এসআইআর-এর অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ নিয়ে আলোচনা হয়েছে । সেই তালিকা প্রকাশের জন্য সফটওয়্যারে কী ধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন, তা নিয়েই মূলত কথা হয়েছে ।"

তবে যেসব ভোটারের নাম বাদ পড়বে, তাঁদের আপিল শুনতে সুপ্রিম কোর্ট যে ট্রাইব্যুনাল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে, সে বিষয়ে এখনও বিস্তারিত আলোচনা হয়নি বলেও জানান তিনি। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান বিচারপতি।

সূত্রের খবর, বৈঠকে প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়েছে । একই সঙ্গে কতজন ভোটারের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং কতগুলি আবেদন বিচারাধীন রয়েছে—সেই বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ।

প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ছাড়াও এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, ডিজিপি পীযূষ পান্ডে, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল । সন্ধ্যে 6টা থেকে শুরু হয়ে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে এই বৈঠক । সব মিলিয়ে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি যে এবার একেবারেই অন্য মাত্রায় পৌঁছেছে, তা স্পষ্ট বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

