উদ্বেগজনক ছবি, পাখি মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন ! কারণ কী

উদ্বেগজনক ছবি, পাখি মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে চিত্তরঞ্জন ! কারণ কী
চিত্তরঞ্জনের জলাশয়গুলিতে পাখি শুমারি চলছে ৷ আর তাতেই উঠে এসেছে পরিযায়ী পাখি নিয়ে উদ্বেগজনক ছবি ৷
Published : January 22, 2026 at 6:33 PM IST
আসানসোল, 22 জানুয়ারি: শীতকাল মানেই যেন প্রকৃতির উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ । থরে থরে রংবেরঙের ফুল, পরিযায়ীদের কল-কাকলি, এই বাংলার আনাচে-কানাচে শীতের রূপ মানেই অনন্য । কিন্তু এই দৃশ্যায়নেই খানিকটা হোঁচট খেতে হল বৈকি পরিবেশপ্রেমীদের । শীতকাল এলেই চিত্তরঞ্জনের জলাধারগুলি পরিযায়ী পাখির কাকলিতে মুখর হয়ে উঠত । দূর দেশ থেকে আসা নানা প্রজাতির পাখির আগমন এই অঞ্চলকে পরিণত করত এক জীবন্ত প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থলে । কিন্তু এবছরের চিত্র অন্যরকম ।
পরিযায়ী পাখিরা মুখ ফিরিয়েছে চিত্তরঞ্জনের বহুল চর্চিত কর্নেল সিং পার্ক সংলগ্ন জলাশয় থেকে । বন বিভাগ ও একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পাখি শুমারির কাজ করছে । আর তাদের রিপোর্টেই স্পষ্ট, চিত্তরঞ্জনের জলাধারে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে । এই চিত্র শুধু পাখিপ্রেমীদের নয়, পরিবেশবিদদের মধ্যেও গভীর উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে ।
বাংলার অন্যতম পরিযায়ীদের আশ্রয়স্থল
গাজোলডোবা, সাঁতরাগাছির ঝিলের সঙ্গেই এক পঙতিতে উচ্চারিত হত রেল শহর চিত্তরঞ্জনের জলাধারগুলি । কারণ শীত এলেই চিত্তরঞ্জন শহরের কর্নেল সিং পার্ক সংলগ্ন দুটি জলাধারে নয়নাভিরাম ছবি দেখা যেত । ঝাঁকে ঝাঁকে আসত ভিনদেশি, ভিনরাজ্যের পরিযায়ী পাখির দল । কত বিরল পাখির রেকর্ড হয়েছে একদা এই ঝিলে ।
শীত এলেই কত ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার, পরিবেশপ্রেমী, প্রকৃতিপ্রেমীদের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠত চিত্তরঞ্জন শহরের এই জলাধারগুলো । পাখি দেখার ভিড়, ছবি তোলার ভিড় । পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হত রেলশহরের আনাচকানাচ । কিন্তু এবছর হতাশাজনক ছবি । পাখি তেমন আসেনি রেলশহরে । কারণ কী ? সেটাই অনুসন্ধান করল ইটিভি ভারত ।
পক্ষী শুমারিতেই উদ্বেগজনক ছবি
প্রতিবছরই রাজ্য বনদফতরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পক্ষী শুমারি করা হয় । পশ্চিম বর্ধমানে এই পক্ষী শুমারি শুরু হয়েছে 11 জানুয়ারি থেকে । চলবে আগামী পয়লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত । রাজ্যের বিভিন্ন জেলা জুড়ে নদী, ড্যাম ও জলাধারগুলিতে পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি গণনা এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে ।
দুর্গাপুর বন বিভাগের অন্তর্গত আসানসোল রেঞ্জে চিত্তরঞ্জনের জলাধারগুলিতে এই শুমারির কাজ পরিচালনা করছেন বন আধিকারিক ও বনকর্মীরা । তাঁদের সঙ্গে আছেন পাখি বিশেষজ্ঞরা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়াইল্ড লাইফ ইনফরমেশন অ্যান্ড নেচার গাইফ সোসাইটি ওরফে 'উইংস'-এর বিশেষজ্ঞরাও । যৌথভাবে তাঁরা চিত্তরঞ্জনের একাধিক জলাধার ঘুরে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা গণনা ও সামগ্রিক পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন ।
ওই শুমারি শেষে যে তথ্য সামনে এসেছে, তা যথেষ্ট চিন্তার । অন্যান্য জেলার তুলনায় পশ্চিম বর্ধমানে পাখির সংখ্যা যথেষ্ট কম । তবে জেলার অন্যান্য জলাভূমির তুলনায় চিত্তরঞ্জনের জলাধারগুলিতে পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কম নজরে এসেছে ।
কী রকম পাখি এসেছে এবার ?
পাখি বিশারদরা জানাচ্ছেন, পক্ষী শুমারির সময় কিছু প্রজাতির পরিযায়ী পাখির উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেলেও সংখ্যার দিক থেকে তা ছিল খুবই নগণ্য । যেসব প্রজাতি এবার দেখা যাচ্ছে লেজার হুইসলিং ডাক, ইউরেশিয়ান উইজেন, নর্দার্ন পিনটেল, টাফটেড ডাক, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, কমন পোচার্ড এবং রাডি শেলডাক । তবে এই প্রজাতিগুলির দেখা মিললেও আগের বছরের তুলনায় তাদের সংখ্যা অনেকটাই কম ।
উইংসের সদস্য, পক্ষী শুমারির দলে থাকা পক্ষী বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার অজয় দাঁ ইটিভি ভারতকে বলেন, "পশ্চিম বর্ধমানে এ বছর ফলাফল খুবই খারাপ ৷ আমি বনদফতরের সঙ্গে যতগুলো পর্যবেক্ষণে গিয়েছি, প্রত্যেকটিতে গিয়ে হতাশ হয়েছি ৷ কারণ এত কম সংখ্যায় পাখি এসেছে সব জায়গায় ।"
চিত্তরঞ্জনের জলাধার সম্পর্কে অজয় দাঁ বলেন, "আজ থেকে 10-12 বছর আগেও চিত্তরঞ্জনের ওই জলাধারগুলিতে আমি প্রচুর পাখির ছবি তুলেছি এবং সংখ্যায় প্রচুর থাকত তারা । যেমন রেড ক্রেস্টেড পোচর্ড, ইউরেশিয়ান উইজেন, কমন পোচার্ড প্রচুর আসত । লেজার হুইসলিং ডাক তো আগে ঝাঁকে ঝাঁকে আসত । 10 হাজারের বেশি । সেই সংখ্যা কোনওটা 10টা, কোনওটা 12টায় এসে দাঁড়িয়েছে । যে টাফটেড ডাক প্রজাতির পাখি 500-র বেশি দেখা যেত, সেটাই এবার মাত্র 50টি এসেছে । খুবই উদ্বেগের । এরকমভাবে পাখির সংখ্যা হ্রাস পেলে আগামিদিনে আর চিত্তরঞ্জনে পাখিই দেখা যাবে না ।
কিন্তু কেনই বা এমন ঘটল?
পাখিদের এবছর না আসার পিছনে যে সমস্ত কারণ উঠে এসেছে, তাতে মানুষই দায়ী । পশ্চিম বর্ধমান জেলা বন আধিকারিক অনুপম খাঁ ইটিভি ভারতকে বলেন, "পক্ষী শুমারিতে খুবই উদ্বেগজনক ফল উঠে আসছে । শুমারি শেষ হলে বোঝা যাবে, ঠিক কত পাখি কম এসেছে এবছর । চিত্তরঞ্জন জলাশয়ে মাছ চাষিদের উৎপাত, জলে রাসায়নিক প্রয়োগ, জলজ উদ্ভিদ নষ্ট করে দেওয়ার কারণেই পাখি কম এসেছে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে আমরা জানতে পেরেছি । মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি রেলকেও আগামিদিনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আমরা অনুরোধ করব ।"
পক্ষী বিশারদ ও ওয়াইল্ড লাইফ ফোটোগ্রাফার অজয় দাঁ কারণ সবিস্তারে জানাতে গিয়ে বলেন, "রেল ওই দুটি জলাশয়কে মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়ার পর থেকেই পাখি আসা কমছে । একদিকে বিভিন্ন বর্জ্য মিশছে জলাধারের জলে । মাছ চাষিরাও বিভিন্ন রাসায়নিক মেশাচ্ছেন জলে । ফলে জল বিষাক্ত হয়ে উঠেছে । সেই কারণে পাখি কমেছে । জলজ উদ্ভিদ তুলে ফেলা হয়েছে মাছ চাষের জন্য । ফলে পাখিরা খাদ্য পাচ্ছে না । মাছ শিকারীরা পাখিদের বসতে দিচ্ছে না । এছাড়াও চোরা শিকারীদের উৎপাত বেড়েছে । তারা পাখি মেরে ফেলছে । ফলে নিরাপত্তার ভয়ে পাখি আর আসছে না বা এলেও থাকছে না ।"
পাখি মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাবে চিত্তরঞ্জন
বন আধিকারিক, বনকর্মী ও পাখি বিশেষজ্ঞরা এই পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের আশঙ্কা, এই প্রবণতা যদি অব্যাহত থাকে, তবে চিত্তরঞ্জনের জলাধার ধীরে ধীরে পরিযায়ী পাখিদের মানচিত্র থেকেই হারিয়ে যেতে পারে । পরিবেশবিদদের মতে, এটি শুধু পাখির সংখ্যা কমে যাওয়ার ঘটনা নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এলাকার সামগ্রিক পরিবেশগত ভারসাম্য, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভবিষ্যৎ । একসময় যে চিত্তরঞ্জন তার প্রাকৃতিক বৈভব ও পাখির কোলাহলের জন্য পরিচিত ছিল, আজ সেই ঐতিহ্য ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যাচ্ছে ।
এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রকৃতি সংরক্ষণে মানুষের সচেতনতা, দায়িত্ববোধ এবং প্রশাসনিক কঠোরতা অত্যন্ত জরুরি, এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের । নচেৎ, আগামী প্রজন্ম হয়তো চিত্তরঞ্জনের পরিযায়ী পাখির গল্প শুনবে শুধু অতীতের স্মৃতি হিসেবেই ।