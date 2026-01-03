এক লাফে অনেকটাই কমল 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র সংখ্যা, বিএলও অ্যাপে নয়া অপশন

এক লাফে অনেকটাই কমল 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র সংখ্যা, বিএলও অ্যাপে নয়া অপশন
জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র শুনানি ৷ বিএলও অ্যাপে আপলোড হবে শুনানির নোটিশ সার্ভের লাইভ ফটো ৷
Published : January 3, 2026 at 6:05 PM IST
কলকাতা, 3 জানুয়ারি: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর শুনানি পর্বের এক সপ্তাহের মধ্যেই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র সংখ্যা 1 কোটি 36 লক্ষের থেকে কমে দাঁড়াল 94 লক্ষ 49 হাজারে ৷ এমনটাই জানা গেছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর সূত্রে ৷
রাজ্যে চলছে SIR-এর শুনানি পর্ব ৷ খসড়া তালিকা অনুযায়ী 'আনম্যাপড' ভোটারদের সংখ্যা ছিল 32 লক্ষ ৷ অন্যদিকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' থাকা ভোটারদের সংখ্যা ছিল 1 কোটি 67 লক্ষ ৷ তবে কমিশনের পক্ষ থেকে এ-ও জানানো হয়েছিল যে, 1 কোটি 67 লক্ষ সংখ্যার লাগাতার ঝাড়াই-বাছাই চলছে ৷ আর সেই জন্যেই BLO অ্যাপে নতুন-নতুন অপশনও যুক্ত করছিল কমিশন ৷ তাই নিঃসন্দেহে সেই সংখ্যা আরও কমবে বলে জানানো হয়েছিল ৷ এরপর শুরু হয় ঝাড়াই-বাছাই পর্ব ৷ তারপরেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় 1 কোটি 36 লক্ষে ৷
এবার কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংখ্যা 1 কোটি 36 লক্ষ থেকে কমে 94 লক্ষ 49 হাজার হয়েছে ৷ অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে আগের থেকে ভোটার তালিকায় 41 লক্ষ 51 হাজার লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কমেছে ৷
নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য বলছে, প্রজেনি ম্যাপিং-এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে একজন ভোটারের সঙ্গে ছ'জন ভোটারের নামের লিংক রয়েছে ৷ এই ধরনের ভোটারের সংখ্যা হল প্রায় 23 থেকে 24 লক্ষ ৷ নামে অমিল রয়েছে প্রায় 51 লক্ষ ভোটারের ৷ আবার বাবা বা মায়ের বয়সের সঙ্গে ভোটারের বয়সের ফারাক সর্বোচ্চ 15 বছর এই ধরনের ভোটারের সংখ্যা হল 4,74,000 জন ৷ আর বাবা বা মায়ের বয়সের সঙ্গে ভোটারের বয়সের ফারাক 50 বছরের বেশি, এইরকম 8,41,000 জন রয়েছে ৷ একইভাবে ঠাকুর’দার বয়সের সঙ্গে সর্বোচ্চ 40 বছরের ফারাক এইরকম ভোটারের সংখ্যা প্রায় 3 লক্ষ ৷ কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই সংখ্যা আরও কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
অন্যদিকে, শনিবার আবারও বিএলও অ্যাপে নতুন অপশন যুক্ত করা হয়েছে ৷ হিয়ারিং বা শুনানির নোটিশ দেওয়ার সময় এবার বিএলও-দের লাইভ ফটো আপলোড করতে হবে ৷ কমিশনের পক্ষ থেকে এমনটাই নির্দেশ এসেছে BLO অ্যাপে ৷ এই নিয়ে আজ ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্য মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "যে যেসব ভোটাররা প্রজেনি কিংবা সেলফ ম্যাপিং করতে পারেননি এবং যাদের ক্ষেত্রে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি রয়েছে, তাঁদেরও হিয়ারিংয়ে ডাকা হচ্ছে ৷"
তিনি বলেন, "ERO এইসব ভোটারদের শুনানির নোটিশ পাঠাচ্ছেন ৷ চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই এই শুনানিগুলি শুরু হবে ৷ এই নিয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে নতুন একটি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে ৷ আগে নিয়ম ছিল যখন বিএলও-রা ভোটারের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে শুনানির নোটিশ দেবেন, তখন সেই ভোটারদের কাছ থেকে একটি রিসিভ কপি নিয়ে সেটা বিএলও অ্যাপ আপলোড করবেন ৷ কিন্তু, এখন নতুন নিয়মে বিএলও অ্যাপের মধ্যেই লাইভ ফটো তুলে আপলোড করার একটা অপশন যুক্ত করা হয়েছে ৷"
এর ব্যাখ্যা করে স্বপন মণ্ডল বলেন, "বিএলও-রা যখন ভোটারদের বাড়িতে নোটিশ দিতে যাবেন, তখনই তাঁদেরকে একটি লাইভ ছবি তুলে অ্যাপে আপলোড করতে হবে ৷ অর্থাৎ, এইভাবে নির্বাচন কমিশন নিশ্চিত করতে চাইছে যে, সেই ভোটার কিংবা তার পরিবারের হাতে শুনানির নোটিশ পৌঁছেছে ৷ ফলে পরবর্তীকালে কোনও ভোটার এটা বলতে পারবেন না যে, তিনি বিএলও-র কাছ থেকে শুনানির নোটিশ পাননি ৷"