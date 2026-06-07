কোচবিহারের হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে ক্রমশ বাড়ছে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা

কোচবিহারের হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে ক্রমশ বাড়ছে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা
দিনহাটায় যে হোল্ডিং সেন্টার খোলা হয়েছে, সেখানে সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা চার জন ৷ অন্যদিকে, চ্যাংড়াবান্ধা হোল্ডিং সেন্টারে রবিবার 10 জনকে রাখা হয়েছে ৷
Published : June 7, 2026 at 10:01 PM IST
কোচবিহার, 7 জুন: কোচবিহার জেলার হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে ক্রমশ ভিড় বাড়ছে সন্দেহভাজনদের ! এমনই খবর প্রশাসন সূত্রে ৷ ইতিমধ্যে দিনহাটা পুরসভার সামাজিক অনুষ্ঠান ভবন ও মেখলিগঞ্জের চ্যাংড়াবান্ধা ট্রাক টার্মিনাস ভবনে হোল্ডিং সেন্টার খোলা হয়েছে ৷ যেখানে অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে বহু লোকজনকে নিয়ে এসে রাখা হয়েছে ৷
দিনহাটায় যে হোল্ডিং সেন্টার খোলা হয়েছে, সেখানে সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা চার জন ৷ অন্যদিকে, চ্যাংড়াবান্ধা হোল্ডিং সেন্টারে রবিবার 10 জনকে রাখা হয়েছে ৷ সূত্রের খবর, ধৃতেরা সকলেই অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন ৷ পরবর্তীতে এদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে প্রশাসনের তরফে ৷
তবে এরা কারা, কবে এসেছিলেন, কোন সীমান্ত দিয়ে এসেছিলেন, এ নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ কিংবা প্রশাসনের কর্তারা ৷ তবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "দিনহাটা ও চ্যাংড়াবান্ধায় দু’টি হোল্ডিং সেন্টার খোলা হয়েছে ৷ সেখানে এদের কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে ৷ প্রয়োজনে জেলায় আরও হোল্ডিং সেন্টার খোলা হবে ৷"
দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্না দে নন্দী বলেন, "হোল্ডিং সেন্টারে চারজন আছে শুনেছি ৷ এছাড়া আমাদের কাছে আর কোনও তথ্য নেই ৷ যা জানার পুলিশ প্রশাসনই জানে ৷" চ্যাংড়াবান্ধা ট্রাক মালিক সমিতির সদস্য বিমল গুপ্তা বলেন, "ভালোই তো ৷ অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিং ভালো কাজে লাগছে ৷ আজীবন তো আর প্রশাসন নিয়ে রাখবে না ৷ এখন সমস্যা হয়েছে, এটা মিটে গেলেই ছেড়ে দেবে ৷"
বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলা কোচবিহার ৷ জেলায় প্রায় 500 কিলোমিটার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে ৷ এর মধ্যে 100 কিলোমিটার এলাকায় নদী ও জমির সমস্যার কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যায়নি ৷ আর কাটাতার না-থাকার সুযোগে ওইসব এলাকা দিয়ে পাচারের মতো কাজের পাশাপাশি অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ৷
অভিযোগ, এই অরক্ষিত সীমান্তা দিয়ে বহু বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে দিল্লি, হরিয়ানা-সহ ভিনরাজ্যে গিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন থাকতে থাকতে অনেকে আবার আধার কিংবা ভোটার কার্ডও বানিয়েছে ৷ এই অনুপ্রবেশকারী এবং অবৈধভাবে বসবাসকারীরা এতদিন ধরা পড়লে জেলে দেওয়া হতো ৷ গত একবছরে অন্তত কোচবিহার জেলায় শতাধিক অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়েছে ৷ এই অনুপ্রবেশকারীদের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বানানো হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার ৷
একইরকমভাবে দিনহাটা পুরসভার সামাজিক ভবন ও চ্যাংড়াবান্ধা ট্রাক টার্মিনাসের বিল্ডিংয়ে তৈরি হয়েছে হোল্ডিং সেন্টার ৷ আর এই হোল্ডিং সেন্টারগুলিকে সুরক্ষিত রাখতে একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ৷ এই নিয়ে প্রশাসনের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ৷ ফলে হোল্ডিং সেন্টারে থাকা অনুপ্রবেশকারীরা কোন পথে এদেশে এসেছিলেন বা তাঁরা এতদিন কোথায় ছিলেন, এ বিষয়ে কোনও তথ্য মেলেনি ৷ এমনকি হোল্ডিং সেন্টারে থাকা এই অনুপ্রবেশকারীদের কীভাবে ও কবে ফেরত পাঠানো হবে, তা নিয়েও নির্দিষ্ট কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি ৷